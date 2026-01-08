Max Verstappen heeft de afgelopen jaren talloze races gereden waar nog jaren over nagepraat zal worden. Vanaf 2016 liet de Nederlander in de bolide van Red Bull Racing prachtige momenten zien en schreef hij tegelijkertijd historie. Verstappen zelf zette onlangs zijn mooiste races op een rij en stond daarbij voor een aantal dilemma’s.

Vanaf dat Verstappen in 2015 zijn entree maakte in de Formule 1 bij Toro Rosso, heeft hij altijd een onuitwisbare indruk achter weten te laten. Inmiddels heeft de Nederlander in 233 races 4 wereldtitels, 71 Grand Prix-overwinningen, 48 pole positions, 36 snelste ronden en ontelbaar veel momenten waar menig F1-liefhebber over na zal praten.

Verstappen kiest beste race uit

In een video op de social media-kanalen krijgt Verstappen een aantal races voorgeschoteld, waaruit hij de beste moet kiezen. Hierin komen de volgende races uit voort waar hij uit mag kiezen: Japan 2023, Duitsland 2019, België 2022, Spanje 2016, Miami 2023 en Brazilië 2024.

Uiteindelijk komt hij voor het dilemma dat hij moet kiezen uit Spanje 2016 en Brazilië 2024. Verstappen kiest daarbij uiteindelijk voor zijn masterclass in de regen op Interlagos. “Ik bedoel, de race in Brazilië was qua prestatie denk ik wat beter. De emoties daar waren ook veel hoger, dus dan kies ik uiteindelijk wel voor Brazilië”, aldus de Nederlander.

Verstappen gaf de rest rijles op Interlagos

Verstappen beleefde een moeizaam weekend in 2024 in São Paulo, maar wist op de zondag alles om te draaien. Op dat moment beschikten Lando Norris en McLaren over een veel betere auto, maar in de regen liet Verstappen zijn ware talent zien. Met wat pech in de kwalificatie door een rode vlag en een gridstraf op zak vanwege een verwisselde motor, slaagde hij erin om vanaf P17 naar de winst te rijden. Twee weken later wist hij zijn vierde wereldtitel veilig te stellen in Las Vegas.