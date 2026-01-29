user icon
Colapinto duidelijk: "Alpine heeft geen excuses meer"

Colapinto duidelijk: "Alpine heeft geen excuses meer"

Franco Colapinto legt de lat hoog voor Alpine in aanloop naar het nieuwe seizoen. Volgens de Argentijn is het moment van excuses definitief voorbij voor de Franse renstal, zeker na de overstap naar een Mercedes-krachtbron. Met meer vermogen en volledig nieuwe reglementen moet Alpine dit jaar simpelweg leveren.

Het team kende vorig seizoen het slechtste jaar uit zijn geschiedenis. Met slechts 22 punten eindigde Alpine als tiende in het constructeurskampioenschap, op ruime afstand van de concurrentie. De focus lag toen al volledig op 2026, en dat seizoen is nu aangebroken.

Colapinto heeft vertrouwen in Mercedes

"Voor het team zijn er inderdaad geen excuses meer", stelt Colapinto na de shakedown. "De motor is veranderd en de reglementen zijn veranderd. Nu moeten we gewoon het werk leveren en prestaties laten zien. Vorig jaar waren we gefocust op 2026 en nu is 2026 hier. Dit is het moment om te gaan leveren en de resultaten te behalen die het team verdient. Ze hebben keihard gewerkt en hopelijk betaalt zich dat snel uit. Het ziet er goed uit, hopelijk is het een snelle auto en kunnen we de resultaten behalen die we verwachten."

Colapinto heeft laten weten dat hij erg gegroeid is, met name op persoonlijk vlak: "Ja, ik heb wel wat aan mezelf gewerkt. Het is heel belangrijk om die eerste races in de Formule 1 mee te maken. Je verandert, je wordt volwassener en je verbetert natuurlijk als coureur en als professionele atleet. Dit jaar is het uiteraard ook heel belangrijk voor het team. Voor mij persoonlijk wil ik het goed doen en ik steek er veel werk in om samen met het team een goed seizoen te draaien."

Williams is niet aanwezig

Voor Colapinto aan de slag ging bij Alpine was hij in dienst voor Williams. Het historierijke team kan niet in actie komen tijdens de showdown: "Het is best lastig om niet in Barcelona te zijn. Dat is niet ideaal. Maar ik denk dat wij een vrij goed testplan hebben om toch de nodige kilometers te maken", zegt Colapinto.

"Het is belangrijk om te weten dat de auto werkt, zodat we in Bahrein – zoals ik eerder zei – veel dieper op allerlei zaken in kunnen gaan. Als je de test in Barcelona mist, ben je de eerste drie dagen in Bahrein eigenlijk alleen maar bezig om de auto überhaupt aan de praat te krijgen en te begrijpen. Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk kilometers te maken en zoveel mogelijk kennis op te doen."

