Marko moest megabedrag betalen aan psycholoog door Perez

Marko moest megabedrag betalen aan psycholoog door Perez

Sergio Perez maakt dit jaar zijn comeback in de Formule 1 bij het nieuwe team Cadillac. De Mexicaanse coureur aast op sportieve revanche, nadat zijn periode bij Red Bull op een teleurstellende wijze ten einde was gekomen. Perez onthult dat Red Bull een zeer dure psycholoog voor hem had geregeld.

Perez reed van 2021 tot en met 2024 voor het team van Red Bull Racing in de Formule 1. De Mexicaan fungeerde hier als de rechterhand van Max Verstappen, en het werd hem duidelijk gemaakt dat de Nederlander de kopman was. Perez kende in 2021 een goed jaar waarin hij zich bewees naast Verstappen, maar in de jaren daarna zakten zijn prestaties in.

In zijn laatste jaar bij Red Bull zakte Perez flink door het ijs, en kreeg hij het niet voor elkaar om in de buurt te blijven van Verstappen. Red Bull besloot zijn contract te ontbinden, waardoor Perez noodgedwongen een jaartje aan de zijlijn moest doorbrengen. Hij hield zich stil, maar hangt nu de vuile was buiten over Red Bull.

Wat was er aan de hand?

Perez sprak in zijn tijd bij Red Bull met een psycholoog. In de Cracks Podcast legt hij uit hoe er hier een bijzondere situatie was ontstaan: "Toen ik arriveerde bij Red Bull en in de eerste races niet wist te presteren, werd er tegen me gezegd: 'Wat je nodig hebt is een psycholoog, je moet met een psycholoog praten.'"

Perez had hier geen problemen mee: "Ik stond natuurlijk overal voor open. Dus ik praat met die psycholoog, en zeg: 'Hoi, noem me Sergio Perez', en er was allemaal blah, blah, blah van die Engelsman. Ik zei toen: 'Ik heb vandaag geen tijd voor een sessie, maar laten we snel praten en een tijd zoeken. Perfect.'"

Enorme rekening voor Marko

Perez sprak met de psycholoog, maar dat was geen goedkoop babbeltje: "Op een dag kwam hij langs bij de Red Bull-fabriek en gaf hij de bon, zesduizend pond van de psycholoog. Er werd mij gevraagd om het naar Helmut Marko te sturen, hij zou ervoor betalen."

De hoge prijs zorgt nog steeds voor verbazing bij Perez "Het was zesduizend pond voor één telefoontje! Helmut vroeg me toen hoe het was gegaan, en ik zei: 'Perfect, met deze sessie zitten we goed'. En dat is hoe we drie jaar hebben doorgebracht, geholpen door de psycholoog..."

F1 Nieuws Sergio Perez Helmut Marko Red Bull Racing

