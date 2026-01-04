user icon
Sergio Pérez heeft zich uitgesproken over de onrustige situatie in Venezuela. De Mexicaanse Formule 1-coureur, die zich al langer profileert als stem voor Latijns-Amerika, richtte zich via sociale media rechtstreeks tot het Venezolaanse volk. Hiermee lijkt hij de insinueren dat hij de actie van de Verenigde Staten afkeurt.

Dit weekend viel de Verenigde Staten Venezuela binnen. Hierbij werd president Nicolás Maduro gevangen genomen, samen met zijn vrouw. USA-president Donald Trump hiel vervolgens een persconferentie waarin hij vermeldde dat zij Venezuela 'voorlopig gaan besturen.'

Pérez lijkt Venezolaanse kant te kiezen

‘Checo’ geldt vanzelfsprekend als nationale held in Mexico, maar zijn populariteit reikt inmiddels veel verder dan de landsgrenzen. In grote delen van Latijns-Amerika groeide Pérez de afgelopen jaren uit tot een boegbeeld van de sport. De interesse in de Formule 1 nam in de regio fors toe, mede dankzij de zesvoudig Grand Prix-winnaar, zo schreef de Los Angeles Times al in 2023.

Nu Venezuela opnieuw wordt geteisterd door politieke en maatschappelijke spanningen, laat Pérez van zich horen op Instagram. “Venezolaanse broeders, ik stuur jullie een warme omhelzing vol genegenheid. Jullie laten zien dat geloof nooit verdwijnt,” schrijft de Red Bull-coureur. “Mijn gebeden zijn bij jullie allemaal. Bevrijd Venezuela.”

F1-coureurs spraken zich vaker uit

In het verleden hebben F1-coureurs zich al vaker uitgesproken nadat er in de wereld dit soort praktijken ter sprake kwamen. Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werd de Grand Prix van Sochi meteen van de kalender gehaald en reed Sebastian Vettel met een helm met tekst erop dat er geen oorlogen meer plaats mogen vinden. 

Ondertussen is Pérez bezig met zijn comeback in de Formule 1. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zal na een tussenjaar zijn rentree maken op de grid bij Cadillac. 

Cyril Ratatouille

Posts: 3.248

Het volk in Venezuela is dolgelukkig. Ik heb toevallig Venezolaanse vrienden en die waren aan het huilen van blijdschap. Dertig procent van de mensen is het land ontvlucht door wat daar allemaal gaande was. Zo haalden mijn vrienden hun moeder, oma en tante daar weg. In het nieuws helaas weer voor... [Lees verder]

  • 13
  • 4 jan 2026 - 14:03
Reacties (16)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.395

    Bueno, los nabos están cocidos!

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 13:04
    • John6

      Posts: 11.452

      Checo más vale que tenga cuidado, México también está lleno de drogas, quizá él también le tiene miedo a eso, jajaja.

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 14:03
    • Larry Perkins

      Posts: 62.395

      Yo también lo creo.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 14:07
    • John6

      Posts: 11.452

      En eso también estamos de acuerdo.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 14:18
  • Larry Perkins

    Posts: 62.395

    "Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werd de Grand Prix van Sochi meteen van de kalender gehaald."

    Dus we gaan van 24 GP's naar 21 GP's, dat is sowieso een beier aantal...

    • + 3
    • 4 jan 2026 - 13:25
    • Larry Perkins

      Posts: 62.395

      * beter

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 13:33
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.248

      Het volk in Venezuela is dolgelukkig. Ik heb toevallig Venezolaanse vrienden en die waren aan het huilen van blijdschap. Dertig procent van de mensen is het land ontvlucht door wat daar allemaal gaande was. Zo haalden mijn vrienden hun moeder, oma en tante daar weg. In het nieuws helaas weer vooral Trump bashen, maar het was geen aanval op Venezuela. het was een arrestatie. Niets meer, niets minder. Hij is al jaren geleden aangeklaagd.

      • + 13
      • 4 jan 2026 - 14:03
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.248

      * dus de maker van het artikel snapt het niet. Er is geen oorlog tussen de VS en Venezuela, dus Checo kiest geen kant in die zin. Maduro is een dictator en leider van een gigantische criminele organisatie. Venezuela is juist bevrijd. Maar goed...

      • + 9
      • 4 jan 2026 - 14:09
    • schwantz34

      Posts: 41.688

      Hopelijk hebben ze in Madurodam nog een celletje vrij voor die dictator!

      • + 3
      • 4 jan 2026 - 14:13
    • Larry Perkins

      Posts: 62.395

      Oké, dan schrappen we alleen Miami en Vegas...

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 14:15
    • Pietje Bell

      Posts: 32.691

      Bedankt @Cyril.

      • + 4
      • 4 jan 2026 - 14:16
    • NicoS

      Posts: 19.991

      Er zijn natuurlijk altijd twee kampen, zo zijn de aanhangers van Maduro weer woedend….
      Ook al is de dictator gearresteerd, het regime zit er nog steeds, de problemen zijn dus nog verre van opgelost.
      Sterker, het kan daar nog wel eens flink uit de hand lopen…..

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 14:17
    • John6

      Posts: 11.452

      Er zijn genoeg lui daar die willen dat het zo blijft, want die verdienen heel goed met al die drugs, voordat er rust in de tent is dat zal nog wel wwn paar jaren gaan duren.

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 14:22
    • StevenQ

      Posts: 9.964

      Dit gaat niet om Maduro of om drugs: er zijn 25 landen met volgens internationale organisaties ergere dictaturen, de meeste drugs die naar de VS gaan komen uit Mexico en Colombia, maar die hebben geen olie.

      Dit gaat om het land met de grootste oliereserves waar Trump heel toevallig de macht grijpt

      • + 5
      • 4 jan 2026 - 15:58
  • jd2000

    Posts: 7.555

    Maduro en zijn regime horen inderdaad in de cel te zitten en niet aan de macht. Neemt niet weg dat de VS het internationale recht met handen en voeten schendt. Trump licht geeneens het congres in wat hij hoort te doen. Hopelijk gaat Europa zich zo snel mogelijk onafhankelijk maken van Amerika. Met zulke vrienden hebben geen vijand nodig.

    • + 1
    • 4 jan 2026 - 15:04
  • GPYesterday

    Posts: 311

    Het gaat de VS Alleen om de grondstoffen (olie). Ze hebben ook Groenland op het oog en willen die ook inpikken.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 17:23

