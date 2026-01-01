user icon
Marko werd buitengesloten: "Verstappen en Mekies zijn een eenheid geworden"

Marko werd buitengesloten: "Verstappen en Mekies zijn een eenheid geworden"

Het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing is nu officieel en ging niet geruisloos voorbij. De voormalig Red Bull-adviseur nam afscheid met een duidelijke sneer richting oud-teambaas Christian Horner. Oud-coureur Ralf Schumacher toont begrip voor de frustratie van Marko en plaatst het vertrek in een bredere context.

In de Duitse podcast Backstage Boxengasse werd het nieuws uitgebreid besproken. Volgens Schumacher is het vertrek van Marko het gevolg van grote veranderingen binnen Red Bull, waarbij machtsverhoudingen en visies binnen het team zijn verschoven.

Marko, jarenland een sleutelfiguur binnen Red Bull en nauw verbonden met Max Verstappen, lijkt door die veranderingen zijn invloed te hebben verloren. Volgens Schumacher is het dan ook logisch dat de Oostenrijker uiteindelijk besloot een stap terug te doen.

'Marko was boeiend'

In de podcast vertelt Schumacher: "Hij is een boeiend karakter en heeft altijd gezegd wat hij dacht. Het is jammer dat nu bevestigd is dat hij er in 2026 niet meer bij zal zijn. Ik geloof ook dat hij een interview heeft gegeven waarin een Nederlandse journalist zaken met elkaar in verband bracht die Marko zelf niet zo bedoeld had. Ik weet niet wat jouw analyse is, maar het komt wat onnodig over."

Begrip voor de frustratie van Marko is er zeker vanuit Schumacher: "Ik begrijp zijn frustratie enigszins. Er is natuurlijk veel veranderd bij Red Bull. Helmut Marko was sterk verbonden met Max Verstappen. Er was een periode waarin het team in twee kampen leek verdeeld. Christian Horner had ook zijn eigen visie op wat het team moest zijn."

Logisch vertrek

"We weten wat er is gebeurd. Horner is ontslagen en Laurent Mekies is aangesteld als teambaas. Na de laatste race vertrok Helmut snel naar Salzburg. Het is niet ideaal dat het zo is gelopen. Wat we niet mogen vergeten, is dat Helmut Marko een heel eerlijke manier heeft om met jonge coureurs om te gaan. Ik vind het goed en waardevol om eerlijk te zeggen wat je denkt, al kijkt niet iedereen daar hetzelfde tegenaan."

"Mekies en Max Verstappen zijn volgens mij ook een eenheid geworden. Ze respecteren elkaar. Daardoor heeft Helmut Marko aan belang ingeboet. Ze hadden hem minder nodig en het team is met de tijd mee geëvolueerd. Ik heb gehoord dat hij nog een mooie ontslagvergoeding krijgt."

