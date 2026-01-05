Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1. De Mexicaan gaat rijden voor het team van Cadillac, en hij wil graag bewijzen dat hij nog steeds een snelle coureur is. Perez gelooft in zichzelf en haalt keihard uit naar zijn vorige werkgever Red Bull Racing.

Perez verloor eind 2024 zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Na een teleurstellend seizoen besloot Red Bull zijn contract te ontbinden, en werd Liam Lawson aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Lawson wist echter ook niet te overtuigen, en hij werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda.

Perez reed van 2021 tot en met 2024 voor Red Bull, maar in die jaren moest hij in dienst rijden van Verstappen. Het was een frustrerende situatie voor de Mexicaan, die na zijn vertrek bij Red Bull al een aantal keren fel uithaalde naar het team.

'Red Bull is gemaakt voor Verstappen'

In de Cracks Podcast doet hij dat nu weer: "Het Red Bull-project is gemaakt voor Max Verstappen. Toen ik voor het eerst met Christian Horner ging zitten, zei hij tegen mij: 'Kijk, wij gaan met twee auto's racen omdat dat moet. Maar dit project is voor Max gemaakt, oké? Max is ons talent.'"

De rol van Perez

Perez wist dat hij in de schaduw van Verstappen zou staan, maar hij hoopte op meer: "Ik zei tegen Christian: 'Dat maakt niet uit. Ik ga dit team ontwikkelen, ik ga de auto ondersteunen, ik ga het team ondersteunen.' Maar wanneer je begint te winnen, dan wordt het gewoon verleidelijk. Zeker aan het begin van het seizoen 2022, toen de auto door een fout te zwaar was, met de gewichtsverdeling te ver naar voren."

"Dit zorgde ervoor dat de auto veel stabieler was, en dat was precies wat ik zocht. Ik herinner me dat ik in die periode sneller was dan Max in de simulator. Ik ging de raceweekenden in met het idee dat ik kon winnen. Alles ging gewoon automatisch."

Werkte Red Bull Perez tegen?

Red Bull koos echter voor Verstappen, en ze kwamen met updates: "Zodra die kwamen, was er een hele duidelijke richting waarin het team ging. En dat was het moment waarop ik problemen begon te krijgen. De auto werd onvoorspelbaar in de bochten. Daardoor begon ik te crashen. De controle was er niet meer volledig. En in 2023 gebeurde hetzelfde."