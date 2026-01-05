user icon
icon

Perez haalt keihard uit naar Red Bull en wijst naar Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Perez haalt keihard uit naar Red Bull en wijst naar Verstappen

Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1. De Mexicaan gaat rijden voor het team van Cadillac, en hij wil graag bewijzen dat hij nog steeds een snelle coureur is. Perez gelooft in zichzelf en haalt keihard uit naar zijn vorige werkgever Red Bull Racing.

Perez verloor eind 2024 zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Na een teleurstellend seizoen besloot Red Bull zijn contract te ontbinden, en werd Liam Lawson aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Lawson wist echter ook niet te overtuigen, en hij werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda.

Meer over Red Bull Racing <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Perez reed van 2021 tot en met 2024 voor Red Bull, maar in die jaren moest hij in dienst rijden van Verstappen. Het was een frustrerende situatie voor de Mexicaan, die na zijn vertrek bij Red Bull al een aantal keren fel uithaalde naar het team.

'Red Bull is gemaakt voor Verstappen'

In de Cracks Podcast doet hij dat nu weer: "Het Red Bull-project is gemaakt voor Max Verstappen. Toen ik voor het eerst met Christian Horner ging zitten, zei hij tegen mij: 'Kijk, wij gaan met twee auto's racen omdat dat moet. Maar dit project is voor Max gemaakt, oké? Max is ons talent.'"

De rol van Perez

Perez wist dat hij in de schaduw van Verstappen zou staan, maar hij hoopte op meer: "Ik zei tegen Christian: 'Dat maakt niet uit. Ik ga dit team ontwikkelen, ik ga de auto ondersteunen, ik ga het team ondersteunen.' Maar wanneer je begint te winnen, dan wordt het gewoon verleidelijk. Zeker aan het begin van het seizoen 2022, toen de auto door een fout te zwaar was, met de gewichtsverdeling te ver naar voren."

"Dit zorgde ervoor dat de auto veel stabieler was, en dat was precies wat ik zocht. Ik herinner me dat ik in die periode sneller was dan Max in de simulator. Ik ging de raceweekenden in met het idee dat ik kon winnen. Alles ging gewoon automatisch."

Werkte Red Bull Perez tegen?

Red Bull koos echter voor Verstappen, en ze kwamen met updates: "Zodra die kwamen, was er een hele duidelijke richting waarin het team ging. En dat was het moment waarop ik problemen begon te krijgen. De auto werd onvoorspelbaar in de bochten. Daardoor begon ik te crashen. De controle was er niet meer volledig. En in 2023 gebeurde hetzelfde."

WickieDeViking

Posts: 46

Perez heeft deels een punt, maar dit is vooral een klassiek F1 verhaal.

Een scherpe auto is sneller, punt. Alleen niet voor iedereen. Verstappen kan rijden met een extreem nerveuze achterkant en daar juist tijd winnen. Perez niet.

Red Bull zou gek zijn geweest om de ontwikkeling niet in die ric... [Lees verder]

  • 13
  • 5 jan 2026 - 10:21
F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing Cadillac

Reacties (24)

Login om te reageren
  • Trexx__

    Posts: 223

    minder over Red Bull praten Sergio, focus je op Cadillac!
    Monsterd na de maaltijd

    • + 5
    • 5 jan 2026 - 10:11
    • Rogier hier

      Posts: 6.776

      Dit dacht ik nu ook. Ik weet ook niet of Pérez dit letterlijk zo heeft gezegd. Laat hij zich gaan focussen op Cadillac en daar laten zien wat hij kan.

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 10:21
    • Larry Perkins

      Posts: 62.404

      @Rogier hier: “Ik weet ook niet of Pérez dit letterlijk zo heeft gezegd.”

      Daarom is het altijd goed om de originele podcast te beluisteren.
      Bovendien weet je dan vast welke berichtjes ze hier nog meer (uit de context) gaan plaatsen.
      Hierbij de link, wel ff de ondertiteling op Nederlands zetten…

      CHECO PÉREZ: "Se acabó el SABATICO" | CRACKS PODCAST #365
      (1.26,42)

      https://youtu.be/X7JshNb717k?list=PL5EDqo-XIoDCg5zTnqp0s6mWMPyex7ukN

      Graag gedaan!
      (@LP)

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.162

    En als Sergio het zegt moet het waar zijn.....de auto is speciaal voor Max gemaakt!

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 10:16
    • WickieDeViking

      Posts: 46

      De vraag is niet of de auto voor Max is gemaakt, maar: had Red Bull kampioenschappen moeten opofferen om Perez comfortabeler te maken? Dan weet je het antwoord eigenlijk al.

      • + 12
      • 5 jan 2026 - 10:23
    • snailer

      Posts: 31.325

      Voor aanvang 2021: Perez was niet in beeld gedurende de eerste design fase. De visie was bepaald. Perez wist dat ook en heeft toen na een paar races vooral op zichzelf gefocused.
      Het valt aan te nemen dat deze auto goed bij Verstappen paste.

      Voor 2022: Nieuwe regels. Newey heeft een auto ontworpen zonder naar de rijders te kijken. Voor aanvang heeft Newey aan Verstappen en Perez gevraagd de rijstijl aan te passen aan de auto. Zij waren de eerste twee rijders die zich aanpasten aan de auto. Gezien de resultaten was Perez niet in staat in de buurt te komen van Verstappen en Leclerc.
      Dat Newey heeft verzocht de rijstijl aan te passen kwam naar voren tijdens de trainingsweek voor aanvang van het nieuwe seizoen in 2020. Ik keek zelden er naar, maar elk jaar zocht ik aan het eind een uurtje om naar onboards te kijken. Toevallig zat Karun Chandhok er bij als commentator. Die vertelde dit. Hij had voor aanvang van de testweek met Newey er over gesproken.
      Overigens was dit qua rondetijden zijn beste seizoen. In kwalificatie was het verschil met verstappen. Gemiddeld 0.392 seconde langzamer dan Verstappen in kwalificatie bijvoorbeeld.

      Voor aanvang van 2023:
      Perez: "Deze auto is volledig naar mijn wensen gemaakt. Ook heb ik na 2 jaar mijn team om me heen gebouwd. Ik ga voor het kampioenschap."
      => En inderdaad is te zien dat de auto toen neiging tot onderstuur had.
      Cruciaal is Baku geweest. Ondanks dat de Red Bull toen meer geschikt was voor Perez, was Verstappen meestal de bovenliggende partij.
      In Baku waren de twee redelijk gelijkwaardig, hoewel Verstappen vooral die race verloor door een grote blunder bij de pitstop van Verstappen. Er stond een auto naast de baan stil en men haalde toch Verstappen naar binnen terwijl er nog geen safety car was. De ronde er na of 2 rondes erna was er wel een safety car. Perez kreeg P1 cadeau. Ik heb deze actie nooit begrepen van RBR. Ik weet dat het niet zo is, maar het leek er gewoon op dat men Perez onterecht bevoordeelde.
      Verstappen kwam achter Perez, was gewoon ook wat sneller, maar kwam niet in de buurt genoeg om in te halen.
      Waarom is deze race zo belangrijk geweest? Verstappen is 350 kmh rijdend 2 a 3 seconde achter Perez gaan spelen met zijn rijderstools. Zo wist hij de onderstuur redelijk te compenseren. Verstappen maakte hier zonder enoge twijfel het grote verschil. Ik merk op dat er nog geen enkele update op de auto was gezet.
      Er zijn meerdere aanwijzingen dat inderdaad de 2023 auto is ontworpen in het voordeel van Perez. Zeg niet dat het bewust is.
      1 - De 2023 auto was de eerste auto van Wache. Tot nu hebben alle auto's van Wache onderstuur gehad. (2023, 2024 en 2025) In 2023 was dit nog marginaal aanwezig. In 2024 en 2025 waren hele periodes de auto zwaar onderstuurd. Iedereen met een beetje race inzicht hoef maar de onboards te bekijken om dit te zien.
      2 - Perez heeft het zelf verteld. Dez auto is naar mijn wensen ontworpen.
      3 - Na de Baku overwinning van dit jaar kreeg Verstappen er een vraag over. Antwoord Verstappen: Misschien was die auto in 2023 helemaal niet naar mijn wensen gebouwd.

      2024: Mega onderstuur, onbalans. Niet goed in langzame bochten. Niet goed over hobbels. Zelfs Perez kon niet met deze onderstuurde auto omgaan.


      "En als Sergio het zegt moet het waar zijn....."

      Dit moet zijn:
      "En als Sergio het zegt moet het de grootste smoes van 2023 zijn ..... Perez reed een enorm zwak jaar in een auto die naar zijn wensen was gebouwd.

      • + 7
      • 5 jan 2026 - 12:07
  • Freek-Willem

    Posts: 6.573

    Kortom Sergio kan alleen met een langzame auto het maximale eruit halen.

    • + 3
    • 5 jan 2026 - 10:18
  • WickieDeViking

    Posts: 46

    Perez heeft deels een punt, maar dit is vooral een klassiek F1 verhaal.

    Een scherpe auto is sneller, punt. Alleen niet voor iedereen. Verstappen kan rijden met een extreem nerveuze achterkant en daar juist tijd winnen. Perez niet.

    Red Bull zou gek zijn geweest om de ontwikkeling niet in die richting te sturen, zeker als Max daar kampioenschappen mee pakt. Dat is geen tegenwerken, dat is topsport.

    Het probleem voor Perez is niet dat Red Bull voor Max koos, maar dat hij nooit kon laten zien dat hij met diezelfde scherpe auto structureel net zo snel kon zijn.

    • + 13
    • 5 jan 2026 - 10:21
    • iOosterbaan

      Posts: 2.078

      Eensch, Perez' plafond komt dan gewoon eerder. Max kan uiteindelijk met zo'n pointy auto een hogere snelheid behalen dan Perez met een goede stabiele auto.

      • + 3
      • 5 jan 2026 - 11:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.395

    Hm. Hij was vanaf de start van seizoen 2022 al langzamer dan Max, wist alleen te winnen in Monaco en Singapore - die laatste dus met een voor hem onvoorspelbare auto.
    Vergist hij zich een beetje met 2023? Toen won hij 2 van de eerste 4 races. Max had aanvankelijk moeite met de banden, ontdekte in Baku wat hij eraan kon doen en daarna was hij niet meer te houden.

    • + 2
    • 5 jan 2026 - 10:34
    • StevenQ

      Posts: 9.968

      2023, toen had hij inderdaad maar net minder dan de helft van de punten van max

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 11:53
  • jd2000

    Posts: 7.557

    Perez zei ik ga dit team ontwikkelen. 😂😂

    • + 7
    • 5 jan 2026 - 10:39
  • John6

    Posts: 11.457

    Volgens mij is dit al tig keer geplaatst, what's the news.

    • + 6
    • 5 jan 2026 - 10:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.162

      Das hetzelfde met ome Ralf die Max opzadelt met 'n pak veren.

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 11:11
    • snailer

      Posts: 31.325

      Het verschil is dat Ralf de waarheid verteld. En dat Perez de grootste smoes van zijn Red Bull jaren vertelt.

      • + 6
      • 5 jan 2026 - 12:08
  • StevenQ

    Posts: 9.968

    Sneller dan Max in de simulator?

    Dat geloof je zelf wel Sergio?

    • + 4
    • 5 jan 2026 - 11:25
    • Erwinnaar

      Posts: 5.340

      Hij woonde om de hoek.

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 12:02
    • snailer

      Posts: 31.325

      Dit is een psychologisch effect.

      Perez wil bewijzen dat hij sneller is.
      Verstappen zoekt naar de best mogelijke afstelling voor de volgende race. Die is niet bezig met de snelste ronde in de sim.

      Ik geloof best dat Perez sneller was soms in de sim. Heb dat ook wel eens Horner horen zeggen. Alleen is het zo dat sneller zijn op de sim geen punten oplevert.

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 12:10
    • Larry Perkins

      Posts: 62.404

      Het klopt wel, dat was die ene keer dat Max een weddenschap van GP had verloren en met één arm op de rug de sim in moest...

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 12:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.395

      De sim van Max stond stil maar die van Checo schoof steeds een stukje vooruit omdat hij zo zat te schudden in dat ding.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:27
    • StevenQ

      Posts: 9.968

      Hooguit als Max een raceafstelling test terwijl Sergio bezig is met kwalifikatieafstelling

      Maar Max woont zo ongeveer in de sim thuis, dan zal Sergio echt niet sneller zijn

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 12:45
  • Patrace

    Posts: 6.442

    Dus Checo gaat beter met een tragere, zwaardere auto?
    Misschien had hij er dan wat extra gewicht in moeten leggen?

    Maar Red Bull wilde een snellere auto en het is nu eenmaal zo dat een auto met een scherpe voorkant sneller is, maar wel minder stabiel.
    Dan is dus aan de coureur om daar de beste performance uit te halen en daarin schoot Checo tekort.

    Dat hij nu de schuld daarvan bij Red Bull legt, zegt alles over hemzelf. Hij kan kennelijk niet erkennen dat Verstappen beter was. Voor hem ligt het aan de auto. Tuurlijk Checo, vooral zo blijven denken want dan ligt het tenminste niet aan jou.

    • + 3
    • 5 jan 2026 - 12:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.050

      Dit werkt natuurlijk twee kanten op. De ontwikkelingsrichting was kennelijk gestaafd op Max pleasen, logisch dat wel. Je mag er vanuit gaan dat Checo ook zijn wensen heeft aangegeven, namelijk kennelijk een stabielere wagen. Contra van Max zijn voorkeuren.

      Ofwel. Verstappen had bij wijze van óók zijn rijgedrag aan kunnen/willen passen naar die van Checo en/of de toenmalige status van de wagen.

      Het geeft m.i. aan dat elke coureur, dus ook Max Verstappen, alles kloppend moet hebben naar zijn eigen voorkeur. Dat is bij elke wereldkampioen zo geweest.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 13:39
    • Patrace

      Posts: 6.442

      Onzin. Een ontwerper maakt gewoon een zo snel mogelijke auto en geen auto naar de voorkeuren van één coureur.
      De coureurs moeten dan proberen het potentieel van de auto te benutten.

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 14:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar