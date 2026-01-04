Het Red Bull Junior Team heeft bij het ingaan van het nieuwe jaar afscheid genomen van een viertal talenten. Het gaat om een flinke verandering, en het zorgt ervoor dat de Red Bull-kleuren volgend jaar minder goed te zien zijn in de Formule 2. Nikola Tsolov is de enige overgebleven Red Bull-coureur in deze klasse.

Het Red Bull Junior Team wordt gezien als één van de beste opleidingsploegen van de autosport. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo bereikten de Formule 1 met de steun van Red Bull. De Oostenrijkers blijven de wereld afspeuren naar talent, maar hebben nu wel besloten om vier coureurs aan de kant te schuiven.

Zonder de steun van teamadviseur Helmut Marko, die vertrokken is bij Red Bull, gaan ze nu verder. De vier talenten die niet langer te zien zijn op de overzichtspagina van Red Bull zijn Jules Caranta, Christopher Feghali, Oliver Goethe en Tim Tramnitz. De reden van hun vertrek is niet duidelijk, en het is ook nog niet duidelijk waar de toekomst van Caranta, Feghali en Tramnitz ligt.

Opvallende namen

Goethe is de enige van deze vier coureurs die weet waar hij dit jaar zal racen. De Duitser werd afgelopen seizoen vijftiende in de Formule 2, en verzekerde zich eerder al van een nieuw seizoen in de opstapklasse. Hij rijdt dit seizoen voor het Nederlandse team MP Motorsport, waar hij een rijdersduo vormt met Gabriele Mini.

Tramnitz reed vorig jaar in de Formule 3, waar hij een aardig seizoen kende. Hij eindigde op de vierde plaats in het kampioenschap, maar is dus wel vertrokken bij het Red Bull Junior Team. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, er is voor komend seizoen nog slechts één zitje over in de Formule 3.

Welke coureurs worden gesteund door Red Bull?

Aankomend seizoen zijn er drie Red Bull-coureurs actief in de Formule 3. De jonge coureur Fionn McLaughlin, Ernesto Rivera en Mattia Colnaghi zullen hier de Red Bull-kleuren vertegenwoordigen. Naast de Bulgaarse F2-coureur Tsolov maken ook jongelingen Enzo Tarnvanichkul, Chiara Bättig, Scott Kin Lindblom en de Nederlander Rocco Coronel deel uit van de opleidingsploeg van Red Bull.

In de afgelopen jaren stond Helmut Marko aan het hoofd van het Red Bull Junior Team. De ervaren Oostenrijker vertrok eind 2025 bij Red Bull. Het is nog niet duidelijk wie er nu met de scepter zwaait bij de opleidingsploeg.