user icon
icon

Red Bull neemt na vertrek Marko afscheid van toptalenten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull neemt na vertrek Marko afscheid van toptalenten

Het Red Bull Junior Team heeft bij het ingaan van het nieuwe jaar afscheid genomen van een viertal talenten. Het gaat om een flinke verandering, en het zorgt ervoor dat de Red Bull-kleuren volgend jaar minder goed te zien zijn in de Formule 2. Nikola Tsolov is de enige overgebleven Red Bull-coureur in deze klasse.

Het Red Bull Junior Team wordt gezien als één van de beste opleidingsploegen van de autosport. Onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo bereikten de Formule 1 met de steun van Red Bull. De Oostenrijkers blijven de wereld afspeuren naar talent, maar hebben nu wel besloten om vier coureurs aan de kant te schuiven.

Meer over Red Bull Racing <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Zonder de steun van teamadviseur Helmut Marko, die vertrokken is bij Red Bull, gaan ze nu verder. De vier talenten die niet langer te zien zijn op de overzichtspagina van Red Bull zijn Jules Caranta, Christopher Feghali, Oliver Goethe en Tim Tramnitz. De reden van hun vertrek is niet duidelijk, en het is ook nog niet duidelijk waar de toekomst van Caranta, Feghali en Tramnitz ligt.

Opvallende namen

Goethe is de enige van deze vier coureurs die weet waar hij dit jaar zal racen. De Duitser werd afgelopen seizoen vijftiende in de Formule 2, en verzekerde zich eerder al van een nieuw seizoen in de opstapklasse. Hij rijdt dit seizoen voor het Nederlandse team MP Motorsport, waar hij een rijdersduo vormt met Gabriele Mini.

Tramnitz reed vorig jaar in de Formule 3, waar hij een aardig seizoen kende. Hij eindigde op de vierde plaats in het kampioenschap, maar is dus wel vertrokken bij het Red Bull Junior Team. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, er is voor komend seizoen nog slechts één zitje over in de Formule 3.

Welke coureurs worden gesteund door Red Bull?

Aankomend seizoen zijn er drie Red Bull-coureurs actief in de Formule 3. De jonge coureur Fionn McLaughlin, Ernesto Rivera en Mattia Colnaghi zullen hier de Red Bull-kleuren vertegenwoordigen. Naast de Bulgaarse F2-coureur Tsolov maken ook jongelingen Enzo Tarnvanichkul, Chiara Bättig, Scott Kin Lindblom en de Nederlander Rocco Coronel deel uit van de opleidingsploeg van Red Bull.

In de afgelopen jaren stond Helmut Marko aan het hoofd van het Red Bull Junior Team. De ervaren Oostenrijker vertrok eind 2025 bij Red Bull. Het is nog niet duidelijk wie er nu met de scepter zwaait bij de opleidingsploeg.

StevenQ

Posts: 9.964

De toptalenten mogen blijven, degenen die zich niet konden bewijzen mogen gaan, zo gaat dat bij een junior programma

  • 3
  • 4 jan 2026 - 11:57
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 9.964

    De toptalenten mogen blijven, degenen die zich niet konden bewijzen mogen gaan, zo gaat dat bij een junior programma

    • + 3
    • 4 jan 2026 - 11:57
    • Axel

      Posts: 2.337

      Dat is ook de werkwijze in de voetbalwereld.
      https://kro-ncrv.nl/programmas/brandpuntplus/jeugdopleiding-voetbal-mentale-impact

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 13:00
    • Patrace

      Posts: 6.440

      Exact. Als je op je 21ste nog in F3 rijdt (zoals Tramnitz) en daarin niet domineert, houdt het gewoon op.
      En voor de anderen geldt de leeftijd niet, maar waren de prestaties gewoon niet goed genoeg.
      Niks geks aan en heeft mijns inziens ook niets met het vertrek van Marko te maken.

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 14:32
    • snailer

      Posts: 31.317

      Nu wordt het normaal gevonden. Talenten die niet goed genoeg zijn weg te sturen.

      Zou Marko ze hebben weggestuurd dan waren de rapen gaar

      Eens met alle drie.

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 62.396

      Eens @Patrace, de kop had ook kunnen zijn:
      Red Bull neemt na aanblijven Verstappen afscheid van toptalenten

      etc.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:01
  • John6

    Posts: 11.452

    Rocco Coronel die moet ook presteren, dat zei zijn vader ook, anders ligt hij er ook uit, en hij begrijpt dat precies, Red Bull steekt er een hoop geld in dus ze moeten vooruitgang zien bij de jonge rijders.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 12:39
    • Beri

      Posts: 6.783

      Open deurtje toch wel.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 13:02
    • John6

      Posts: 11.452

      Dat maakt niet uit, open deuren moeten ook geplaatst worden. 😀

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 13:58
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.069

    Is er iemand die weet hoe met de nederlandse talenten gaan? Kunnen we iemand verwachten die f1 gaat rijden?

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 12:55
    • Taures

      Posts: 1.542

      Richard Verschoor McLaren DD

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 15:23
    • snailer

      Posts: 31.317

      Persoonlijk niet geïnteresseerd in nationaliteiten.

      Maar veel rijdt er iet rond. Verschoor duidelijk niet genoeg in ieder geval.

      Algemeen gezien heb ik de laatste jaren amper echt indrukwekkende races gezien in opstartklasses.

      Gelijk even een disclaimer volg het niet altijd. Alleen als er een rijder er boven uit lijkt te steken.

      Maar van de laatste jaren heb ik 1 brute race gezien en 1 die zeer goed was.

      De brute race was van Bortoleto. Die reed van P-laatst naar P1. Dat was de uitzonderlijke.

      In de regen heb ik een erg sterke gezien van Antonelli.

      Dat is alles. Of iedereen is nu goed. Of er zit nu niet een super de super talent.

      Overigens ind ik vooral Bprtoleto een beetje tegenvallen in F1. Maar mogelijk lijkt dat zo omdat hij een lastige teamgenoot heeft en omdat de auto eenastige is.

      Gewoon doen met de rijders die we nu hebben denk ik.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 15:38
    • Erwinnaar

      Posts: 5.332

      Het lijkt wat tam en af te vlakken allemaal met zogenaamde talenten. Maar met geld.....bijvoorbeeld:

      Laurens uit Nederland die f3 reed en dan nu naar de f2 is gegaan, Van Hoepen, lijkt mij een hopeloze rijder maar rijdt zeer vermoedelijk met een berg geld van zijn vader via het bedrijf Waterford investment en nog aantal sponsoren, wel een jaartje Trident in de f2. Staat in koeienletter op de sidepod.
      Leuk natuurlijk, wilde dat ik het had en kon, maar krijg zo'n Pedro Diniz gevoel. Zou ongetwijfeld kunnen sturen, maar echt groot talent, nee. Helaas.

      Verschoor (neef an Luke Humphries?) had het allemaal zelf geregeld en is ver gekomen, maar net niet de top top top.

      Coronel is de enige die ik ver zie komen, Lammers was ook even een sterretje in wording maar ook net niet.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 62.396

      "Hallo, jullie vergeten mij! Ben topfit en oefen dagelijks in de sim, met verhoogde instap, dat wel", aldus Gijs van Lennep.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar