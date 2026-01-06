user icon
Verstappen en Russell laten concurrentie zweten en bijzondere reeks

Verstappen en Russell laten concurrentie zweten en bijzondere reeks

Max Verstappen en George Russell waren twee van de smaakmakers van het afgelopen Formule 1-seizoen. De twee coureurs sloten het seizoen af met een goede reeks races, en daarmee steken ze met kop en schouders boven de rest van het veld uit. Ze kunnen die goede prestaties dit jaar een vervolg geven.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur kende een tegenvallende eerste helft van het seizoen, en zag zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri flink groeien. Verstappen kende een ongekend sterke tweede seizoenshelft, en stond in elke race op het podium. Hij profiteerde van de blunders van zijn concurrenten, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de wereldtitel te houden.

Russell kon zich op zijn beurt niet mengen in de titelstrijd, maar presteerde wel opvallend stabiel. Hij kwam alleen in Monaco niet in een puntenpositie over de streep, en was uiteindelijk de enige coureur die de McLarens en Verstappen wist te verslaan. Hij won de Grands Prix van Canada en Singapore en liet zien dat hij in staat is om de kar te trekken bij Mercedes.

Bijzondere reeks van Russell

Russell is bezig met een geweldige reeks in de Formule 1. Hij heeft namelijk al zestien Grands Prix op rij punten gescoord, en geen enkele andere coureur heeft momenteel een betere reeks. Als Russell in Monaco wel punten had gescoord, had het er voor hem nog mooier uitgezien. Hij had daarvoor namelijk een reeks van zeventien puntenfinishes op zijn naam staan.

Hoe zit het met Verstappen?

Verstappen is de enige coureur die een beetje in de buurt komt van de huidige reeks van Russell. Hij heeft nu 13 Grands Prix op rij punten gepakt, en viel afgelopen jaar alleen uit in de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. Verstappen moet nog even blijven scoren om zijn persoonlijke record te verbreken, want dat staat op 43 puntenfinishes op rij. Het record staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton, die 48 races op rij punten wist te pakken.

