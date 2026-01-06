user icon
Fysieke ongemakken teisterden Verstappen tijdens zware races

Fysieke ongemakken teisterden Verstappen tijdens zware races

Max Verstappen maakt er geen geheim van dat hij de afgelopen generatie Formule 1-auto's niet gaat missen. Het gehobbel van de wagens zorgde voor fysieke ongemakken bij de coureurs, en Verstappen onthult dat de race op het Circuit of the Americas in Austin voor veel pijnlijke momenten zorgde.

Verstappen liet in de afgelopen maanden al weten dat hij de auto's uit het grondeffect-tijdperk niet gaat missen. Hij kijkt reikhalzend uit naar het komende seizoen, waar er wordt gereden met auto's die worden gebouwd volgens nieuwe technische reglementen. Hoe goed zijn team Red Bull zal presteren, is nog niet bekend. Verstappen hoopt vooral dat de coureurs het op fysiek gebied wat makkelijker gaan krijgen.

In de afgelopen jaren kregen de coureurs regelmatig te maken met porpoising. Het gaat hier om een probleem waarbij de auto's stuiteren, en de coureur in de cockpit vangt hier de klappen op. Verstappen was in de afgelopen jaren opvallend succesvol, maar dat betekent niet dat hij enorm heeft genoten van de auto's.

Wat gaat Verstappen niet missen?

In de Red Bull-podcast Talking Bull werd Verstappen gevraagd wat hij het minst gaat missen van deze auto's. Zijn antwoord was nauwelijks een verrassing: "De stijfheid van de auto's. Je moest ze natuurlijk heel erg laag bij de grond rijden, en dat was best zwaar voor onze ruggen."

Wat gebeurde er in Austin?

Verstappen wijst naar de impact die dit had op het lichaam: "In bochten was dat gemiddeld 5,5 G, maar op sommige circuits, omdat het daar een beetje hobbelig was of wat dan ook, en de auto zo laag bij de grond lag, raakte je zo agressief de ondergrond dat ik in bijvoorbeeld Austin een verticale belasting van 9 G had."

Dit was een aanslag op het lichaam, zo verklaart Verstappen: "Dat is niet prettig voor je ruggengraat en je nek. Alles was altijd geblokkeerd. En we hebben ervoor getraind, en ik weet dat het bij racen hoort, maar voor mij is het een beetje te extreem."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.172

"En dat was nog niet eens alles.
Die verrekte aambei die daar maanden heeft gezeten heeft er ook niet echt aan geholpen hoor, regelmatig een bebloede onderbroek aan gehad"....volgens een nog steeds pijnlijk kijkende Max.

  • 1
  • 6 jan 2026 - 11:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.173

    "En dat was nog niet eens alles.
    Die verrekte aambei die daar maanden heeft gezeten heeft er ook niet echt aan geholpen hoor, regelmatig een bebloede onderbroek aan gehad"....volgens een nog steeds pijnlijk kijkende Max.

    • + 1
    • 6 jan 2026 - 11:33
    • SteelrainNL

      Posts: 85

      Heb je daar al die tijd gezeten Ouw?

      • + 1
      • 6 jan 2026 - 12:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.173

      Yep.
      En ik kan je vertellen dat dat geen pretje was...

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 14:04

