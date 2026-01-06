user icon
Op deze dagen vinden de launches van de F1-teams plaats

Op deze dagen vinden de launches van de F1-teams plaats

Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat ook het nieuwe Formule 1-seizoen op het punt van beginnen staat. In de komende weken zullen de teams hun nieuwe wagens en nieuwe kleurstellingen aan de wereld laten zien. GPToday.net zet alle data op een rijtje.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en dat kan voor veel veranderingen gaan zorgen. Het is nog niet duidelijk welk team er zal gaan domineren, terwijl er ook niet veel vraagtekens bestaan over de designs van de auto's en de mogelijke technische trucjes.

Wat gaan de teams doen?

In de komende weken kan de wereld voor het eerst een blik werpen op de nieuwe auto's, al zullen de teams het achterste van de tong nog niet laten zien. Over twee weken trapt Red Bull het bal af met de onthulling van de nieuwe auto tijdens de Ford-launch in het Amerikaanse Detroit. Daarna zullen de onthullingen zich in een rap tempo aanbieden, met zelfs drie launches op 23 januari.

Drukke weken

Vlak na de eerste reeks onthullingen van de teams, zullen de coureurs voor het eerst de baan opgaan tijdens de eerste testweek in Barcelona. Van 26 januari tot en met 30 januari vindt de eerste test hier plaats achter gesloten deuren. De kans is dan ook klein dat er hier veel naar buiten zal komen. Op 11 februari komen de teams weer de baan op voor de tweede testweek in Bahrein, waar enkele weken later ook de derde testweek plaatsvindt.

Op deze dagen onthullen de teams hun nieuwe auto:

Red Bull Racing: 15 januari, Detroit

Racing Bulls: 15 januari, Detroit

Audi: 20 januari, Berlijn

Honda: 20 januari, Tokio (Speciale motorlaunch)

Mercedes: 22 januari, eerste renders, 2 februari launchevenement

Alpine: 23 januari, Barcelona

Haas: 23 januari, online

Ferrari: 23 januari, Fiorano

Williams: 3 februari, online

Cadillac: 8 februari, Super Bowl-reclame

Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië

McLaren: Nog niet bekend

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

