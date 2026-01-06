Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat ook het nieuwe Formule 1-seizoen op het punt van beginnen staat. In de komende weken zullen de teams hun nieuwe wagens en nieuwe kleurstellingen aan de wereld laten zien. GPToday.net zet alle data op een rijtje.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse, en dat kan voor veel veranderingen gaan zorgen. Het is nog niet duidelijk welk team er zal gaan domineren, terwijl er ook niet veel vraagtekens bestaan over de designs van de auto's en de mogelijke technische trucjes.

Wat gaan de teams doen?

In de komende weken kan de wereld voor het eerst een blik werpen op de nieuwe auto's, al zullen de teams het achterste van de tong nog niet laten zien. Over twee weken trapt Red Bull het bal af met de onthulling van de nieuwe auto tijdens de Ford-launch in het Amerikaanse Detroit. Daarna zullen de onthullingen zich in een rap tempo aanbieden, met zelfs drie launches op 23 januari.

Drukke weken

Vlak na de eerste reeks onthullingen van de teams, zullen de coureurs voor het eerst de baan opgaan tijdens de eerste testweek in Barcelona. Van 26 januari tot en met 30 januari vindt de eerste test hier plaats achter gesloten deuren. De kans is dan ook klein dat er hier veel naar buiten zal komen. Op 11 februari komen de teams weer de baan op voor de tweede testweek in Bahrein, waar enkele weken later ook de derde testweek plaatsvindt.

Op deze dagen onthullen de teams hun nieuwe auto:

Red Bull Racing: 15 januari, Detroit

Racing Bulls: 15 januari, Detroit

Audi: 20 januari, Berlijn

Honda: 20 januari, Tokio (Speciale motorlaunch)

Mercedes: 22 januari, eerste renders, 2 februari launchevenement

Alpine: 23 januari, Barcelona

Haas: 23 januari, online

Ferrari: 23 januari, Fiorano

Williams: 3 februari, online

Cadillac: 8 februari, Super Bowl-reclame

Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië

McLaren: Nog niet bekend