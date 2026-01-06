user icon
Gasly onder vuur na 'eerbetoon' aan F1-legende Schumacher

De Formule 1-wereld stond afgelopen weekend stil bij de verjaardag van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen leeft sinds zijn zware ski-ongeval buiten de publiciteit, en het is dan ook niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een eerbetoon van Alpine-coureur Pierre Gasly valt dan ook niet even goed bij iedereen.

Schumacher geldt nog altijd als één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser won zeven wereldtitels, en dat aantal werd alleen geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher stopte in 2012 definitief met racen, en raakte eind 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen. Hij raakte in coma, en lag lange tijd in het ziekenhuis.

Schumacher ontwaakte uiteindelijk uit zijn coma, maar het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen beschermt zijn privacy, en heel soms lekt er iets uit over zijn situatie. Slechts een handjevol mensen mag hem bezoeken, maar de Formule 1-wereld is hem nog lang niet vergeten. Op zijn verjaardag stonden veel teams en coureurs stil bij Schumacher.

De post van Gasly

Dat gold ook voor Pierre Gasly, die tijdens zijn vakantie een jas aandeed als eerbetoon aan Schumacher. De Fransman deelde afgelopen weekend op Instagram foto's van zichzelf in een rode Marlboro-jas. Het gaat om een jas die veel gelijkenissen vertoont met de jassen die Schumacher droeg tijdens zijn uiterst succesvolle periode bij Ferrari.

Misplaatste actie of mooi eerbetoon?

Het eerbetoon van Gasly was mooi, maar de Fransman krijgt ook kritiek. Veel fans vinden het namelijk een misplaatste actie, ook omdat Gasly op de foto's op de skipiste staat. Hij poseert op een besneeuwde berg met zijn vriendin Kika Gomes, en deelt hoe hij in een skilift zit.

Veel fans wijzen erop dat de timing van de foto's misschien niet helemaal juist is. Gasly heeft de foto's vooralsnog niet van zijn Instagrampagina verwijderd, en schrijft bij de beelden de veelzeggende tekst: "Sneeuwhemel!"

Reacties (3)

  • dutchiceman

    Posts: 5.524

    Overdreven gedoe van de klagers. Niks aan de hand.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 12:53
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.100

      Misschien.

      En het zal zeker met goede bedoelingen zijn. Maar misschien ook een beetje onhandig, zeker met die tekst erbij.

      Stay strong Schumi had misschien een betere tekst zijn geweest.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 13:44
    • HarryLam

      Posts: 5.127

      Nooit luisteren naar die woke palliewappies.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 14:39

