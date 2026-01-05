Het team van Alpine heeft een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Franse renstal heeft een slecht seizoen achter de rug, en wil dit jaar sportieve revanche nemen. De nieuwe auto hebben ze nu voor het eerst tot leven gewekt.

Het team van Alpine eindigde vorig jaar op de pijnlijke tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Alleen Pierre Gasly kreeg het voor elkaar om WK-punten te pakken, terwijl Jack Doohan en Franco Colapinto worstelden in de races die ze mochten rijden. Bij het Franse team was de aandacht al snel verschoven naar 2026, en ze zijn al maanden bezig met de voorbereidingen.

Het wordt een cruciaal seizoen voor Alpine, aangezien er veel gaat veranderen. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en voor Alpine is het het moment om toe te slaan. Ze hebben afscheid genomen van hun eigen Renault-krachtbronnen en zijn nu een klantenteam van Mercedes.

Mercedes-motor brult

Het team van Alpine heeft die Mercedes-motor nu laten brullen, zo laten ze zien in een korte video op sociale media. Alpine deelt een video waarop te zien is hoe de technici zich hebben verzameld op de fabriek in het Britse Enstone. Te zien is hoe de nieuwe A526 tot leven wordt gewekt, en het geluid van de Mercedes-krachtbron voor het eerst door de hal galmt.

Veranderingen op komst?

Bij Alpine lijken ze op schema te lopen, en ze hopen snel toe te kunnen slaan. Net als vorig jaar krijgen Gasly en Colapinto de kans, maar het is nog niet helemaal duidelijk wie er dit jaar met de scepter zwaait. Vooralsnog is Steve Nielsen de teambaas, terwijl Flavio Briatore ook een flinke vinger in de pap heeft. Het gonst echter van de geruchten, en het lijkt erop dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner zich wil inkopen.

Alpine onthult de nieuwe auto op 23 januari in Barcelona, vlak voor de start van de eerste testweek.