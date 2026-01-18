user icon
De Nederlandse Grand Prix verdwijnt na dit jaar van de Formule 1-kalender. De organisatie in Zandvoort heeft besloten om te stoppen met de succesvolle race, en een comeback in de toekomst lijkt onzeker. In Assen houden ze de situatie nauwlettend in de gaten, en ze onderzoeken of ze een Grade 1-licentie bij de FIA kunnen aanvragen.

De populariteit van de Formule 1 in Nederland is sinds de successen van Max Verstappen explosief gestegen. In 2021 keerde de koningsklasse terug in Nederland op het iconische circuit van Zandvoort. De race in de Noord-Hollandse duinen groeide al snel uit tot één van de populairste Grands Prix op de kalender. De organisatie pakte uit met de show rondom de sessies, en ze ontvingen internationaal lof voor de manier waarop ze dit aanpakten.

Toch besloot men in Zandvoort om na dit jaar te stoppen met de Grand Prix. Financieel gezien zou de uitdaging te groot worden, maar ze gaan er alles aan doen om er dit jaar nog een groot feestje van te maken. Er wordt aankomend seizoen een sprintrace georganiseerd, waarna het hoofdstuk wordt gesloten. De Formule 1 kijkt ondertussen naar andere delen van de wereld, terwijl Portugal volgend jaar weer een Grand Prix gaat organiseren.

Komt Assen in aanmerking voor een Grade 1-licentie?

In Assen houden ze de plannen van de Formule 1 nauwlettend in de gaten. Het TT Circuit beschikt over een FIA Grade 2-licentie, terwijl een Grade 1-licentie nodig is voor het organiseren van een F1-race. 

Circuitdirecteur Mark van Aalderen laat aan RTV Drenthe weten dat ze de mogelijkheid onderzoeken om een Grade 1-licentie aan te vragen: "Wij willen er klaar voor zijn als er een concreet verzoek komt om een Grand Prix te organiseren in Assen. Het lijkt er nu op dat het vooral zal gaan om veranderingen op het gebied van veiligheid. Aan de lay-out van het circuit hoeven we, zoals het er nu uitziet, niets te veranderen."

Wat zijn de plannen?

De directeur van het TT Circuit wil niet voor verrassingen komen te staan: "Mocht het zover komen, dan zullen wij alleen faciliterend optreden, niet als organisator of financier. Wij willen weten hoeveel tijd en geld de eventuele aanpassingen zullen gaan kosten. We zitten nu in het proces en we weten nog niet wanneer er een eindrapport kan worden opgemaakt."

Schaik

Posts: 257

Niet doen!

Iedereen weet dat het circuit kapotgemaakt worr waar het uiteindelijk voor bedoeld is. De MotoGP!!

  • 3
  • 18 jan 2026 - 08:14
F1 Nieuws

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.404

    Vergeet het maar helaas. Met het midden oosten geld kan Assen daar niet tegenop boksen. Had mooi geweest samen organiseren en rouleren met een Duits circuit of Belgisch bijvoorbeeld.

    • + 2
    • 18 jan 2026 - 07:45
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.113

      Nog altijd onbegrijpelijk dat Spa en Zandvoort daar nooit echt werk van hebben gemaakt.

      • + 2
      • 18 jan 2026 - 10:26
    • Verstoppen

      Posts: 2.106

      Assen ligt in Midden-Oost-Nederland, dus kom maar op!

      • + 1
      • 18 jan 2026 - 11:09
    • Di Stefano

      Posts: 355

      @SennaDaSilva gelukkig niet, Spa hoort altijd op de kalender en Zandvoort niet

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 22:10
  • Schaik

    Posts: 257

    Niet doen!

    Iedereen weet dat het circuit kapotgemaakt worr waar het uiteindelijk voor bedoeld is. De MotoGP!!

    • + 3
    • 18 jan 2026 - 08:14
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.113

      Mee eens. Prima circuit voor MotoGP. Hoewel het eeuwig zonde is dat de Noordlus niet meer bestaat. Dus het is al een hoop charme verloren.

      Maar voor F1 is de lay-out ook gewoon niet interessant genoeg.

      • + 1
      • 18 jan 2026 - 10:26
    • Schaik

      Posts: 257

      Daarbij rolt het asfalt in de remzones zich op door de enorme krachten van F1. Daar heeft MotoGP weer last van.

      • + 1
      • 18 jan 2026 - 12:33
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.113

    Kans is groter dat Zandvoort terug komt.
    En dan alleen als Max zijn beslissing heeft gemaakt over hoe lang hij wilt doorgaan in F1.

    • + 0
    • 18 jan 2026 - 10:22

