user icon
icon

Titelverdediger McLaren zet grote stap: nieuwe F1-wagen tot leven gewekt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Titelverdediger McLaren zet grote stap: nieuwe F1-wagen tot leven gewekt

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, en dat betekent dat de teams bezig zijn met de laatste voorbereidingen. Dat geldt ook voor het team van McLaren, dat dit jaar de wereld- en constructeurstitel wil verdedigen. Ze hebben hun nieuwe wagen voor het eerst tot leven gewekt.

Het team van McLaren heeft een sterk seizoen in de Formule 1 achter de rug. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikten ze in 2025 over twee coureurs die een gooi konden doen naar de wereldtitel. In de eerste seizoenshelft waren ze een klasse apart, en het leek erop dat ze onderling gingen uitmaken wie er met de titel naar huis ging.

Meer over McLaren Red Bull-kopstuk stapt per direct over naar McLaren

Red Bull-kopstuk stapt per direct over naar McLaren

5 jan
 Verstappen suggereert dat Piastri zijn ziel heeft verkocht

Verstappen suggereert dat Piastri zijn ziel heeft verkocht

13 jan

Na de zomerstop hadden ze echter pech, en begonnen ze foutjes te maken. Red Bull-coureur en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wist zich te mengen in de titelstrijd, en bij McLaren konden ze geen fout meer maken. Uiteindelijk pakten ze de wereldtitel met Norris, hij hield een voorsprong van twee punten over ten opzichte van Verstappen.

Dit jaar zal alles anders zijn in de Formule 1, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Bij McLaren weten ze dat ze er direct moeten staan, omdat er anders een ander team de handschoen kan oppakken.

Belangrijke stap gezet

Volgens The Race heeft McLaren een belangrijke stap gezet in aanloop naar de seizoensstart. Het medium meldt dat McLaren afgelopen vrijdag op de fabriek in Woking de belangrijke fire-up heeft uitgevoerd. In de aanwezigheid van onder meer teambaas Andrea Stella werd de MCL40 voor het eerst tot leven gewekt. Het lijkt erop dat de Mercedes-krachtbron de test heeft doorstaan.

Wanneer presenteert McLaren de MCL40?

Of McLaren voorafgaand aan de testweek in Barcelona al de baan opgaat voor een shakedown, is niet bekend. Aangezien de test in Barcelona achter gesloten deuren wordt afgewerkt, bestaat de kans dat de fans nog even moeten wachten voordat ze de MCL40 te zien krijgen. De launch van McLaren staat gepland voor 9 februari in Bahrein.

Mr Marly

Posts: 7.953

Ga je dit bij elke klantenteam benoemen? Of wil je weer negatief zijn over McLaren? Ik heb mijn vermoedens.

  • 3
  • 18 jan 2026 - 11:41
F1 Nieuws McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.556

    Goed werk Mercedes! Dat je de motor tot leven hebt gewekt... Iets wat ze ook al bij Mercedes zelf hebben gedaan...
    McLaren mag als klantenteam niet aan de motorische systemen zitten. Dat mag alleen Mercedes.

    Nu afwachten of McLaren een chassis heeft ontwikkeld welke een goed is.

    • + 1
    • 18 jan 2026 - 09:48
    • Mr Marly

      Posts: 7.953

      Ga je dit bij elke klantenteam benoemen? Of wil je weer negatief zijn over McLaren? Ik heb mijn vermoedens.

      • + 3
      • 18 jan 2026 - 11:41
    • WickieDeViking

      Posts: 149

      Volgens mij sla je de plank een beetje mis, shakedown.

      De 'fire-up' is een cruciaal moment waarop de motor voor het eerst wordt gekoppeld aan het door McLaren ontworpen chassis, de versnellingsbak en alle interne vloeistofsystemen. Er zijn natuurlijk altijd Mercedes engineers aanwezig om de motor te starten, maar het bewijst dat de auto van McLaren klaar is om de motor te ontvangen. Het is een cruciale mijlpaal in hun eigen productieproces.

      Het betreft dus de motor daadwerkelijk in de auto zelf. Jij zegt dat ze de motor tot leven hebben gewekt, maar ze hebben juist de auto tot leven gewekt (doormiddel van de motor), precies zoals het artikel aangeeft.

      • + 1
      • 18 jan 2026 - 12:44
    • hupholland

      Posts: 9.558

      t is natuurlijk wel iets waar je naar toe werkt, maar toch is het uiteindelijk niet meer dan een formaliteit. Juist omdat het allemaal gewoon goed is voorbereid. En dan kunnen ze nu verder gaan met ontwikkelen en testen in de praktijk. Daarvoor is het idd wel handig dat een auto wil starten. Maar dr is niemand die daar ooit aan getwijfeld heeft. En mocht ie het de eerste keer niet doen, dan klik je nog een laatste kabeltje oid vast en dan werkt het gewoon. Altijd.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 13:00
    • shakedown

      Posts: 1.556

      @ mr Marly. Ja.... Klanten teams krijgen gewoon een heel pakket aangeboden. Daar is niets spannends aan. Williams niet, haas niet, Cadillac niet, racing bulls niet. Zo lastig is het allemaal niet meer voor klanten teams. Voor het works team zoals Mercedes, Ferrari, Aston Martin en Red Bull is het wel een grote stap. Bij hun moet alles uitgevonden worden qua layout, koel volumes, flow rates, software ontwikkeling enz enz enz. Klanten teams krijgen simpel weg een diagram en een software pakket opgestuurd waaraan ze moeten voldoen. Is een beetje gechargeerd, dat snap ik ook wel, maar voor een klanten team moet een opstart moment niet zo spannend zijn. Ze hebben er immers niets anders aan gedaan als een setje tekeningen volgen.

      De bouw van de wagen wel. Dat is vele malen spannender.

      Ps heeft niets met McLaren te maken. Het is simpelweg dat dit in mijn ogen voor een klanten team niet zoveel voorstelt.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 16:32
    • WickieDeViking

      Posts: 149

      Je hebt mijn bericht blijkbaar niet gelezen, shakedown, hoeft ook niet. Echter, jouw mening die je als een feit presenteert, is veel te simplistisch.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 18:54
    • shakedown

      Posts: 1.556

      @wicky. Welkom op het internet...

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 19:42
    • WickieDeViking

      Posts: 149

      Dank u.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 19:58
  • Taures

    Posts: 1.544

    De fire up van de motor is al duizend x gedaan, tegenwoordig heb je heel weinig plof motor of storingen het is een formaliteit vergeleken met vroeger toen was het wel spannend. Zie Cadillac 😁

    • + 0
    • 18 jan 2026 - 14:34

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×