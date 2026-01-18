Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, en dat betekent dat de teams bezig zijn met de laatste voorbereidingen. Dat geldt ook voor het team van McLaren, dat dit jaar de wereld- en constructeurstitel wil verdedigen. Ze hebben hun nieuwe wagen voor het eerst tot leven gewekt.

Het team van McLaren heeft een sterk seizoen in de Formule 1 achter de rug. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikten ze in 2025 over twee coureurs die een gooi konden doen naar de wereldtitel. In de eerste seizoenshelft waren ze een klasse apart, en het leek erop dat ze onderling gingen uitmaken wie er met de titel naar huis ging.

Na de zomerstop hadden ze echter pech, en begonnen ze foutjes te maken. Red Bull-coureur en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wist zich te mengen in de titelstrijd, en bij McLaren konden ze geen fout meer maken. Uiteindelijk pakten ze de wereldtitel met Norris, hij hield een voorsprong van twee punten over ten opzichte van Verstappen.

Dit jaar zal alles anders zijn in de Formule 1, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Bij McLaren weten ze dat ze er direct moeten staan, omdat er anders een ander team de handschoen kan oppakken.

Belangrijke stap gezet

Volgens The Race heeft McLaren een belangrijke stap gezet in aanloop naar de seizoensstart. Het medium meldt dat McLaren afgelopen vrijdag op de fabriek in Woking de belangrijke fire-up heeft uitgevoerd. In de aanwezigheid van onder meer teambaas Andrea Stella werd de MCL40 voor het eerst tot leven gewekt. Het lijkt erop dat de Mercedes-krachtbron de test heeft doorstaan.

Wanneer presenteert McLaren de MCL40?

Of McLaren voorafgaand aan de testweek in Barcelona al de baan opgaat voor een shakedown, is niet bekend. Aangezien de test in Barcelona achter gesloten deuren wordt afgewerkt, bestaat de kans dat de fans nog even moeten wachten voordat ze de MCL40 te zien krijgen. De launch van McLaren staat gepland voor 9 februari in Bahrein.