De Nederlandse coureur Nina Gademan heeft zich verzekerd van een zitje in de F1 Academy voor het komende seizoen. Gademan zal gaan rijden voor het Nederlandse team MP Motorsport, maar zal de kleuren van Alpine verdedigen. Voor het tweede seizoen op rij zal ze in dienst van de Franse renstal rijden.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om in de F1 Academy één of meerdere coureurs te steunen. Het team van Alpine pakte in 2024 de titel met Abbi Pulling, waarna ze op zoek moesten gaan naar een nieuwe coureur. Ze kozen voor de Nederlandse Gademan, die in 2024 al veel indruk had gemaakt toen ze als gastrijder bij haar debuut punten wist te pakken.

Nieuwe kans voor Gademan

Gademan ruilt voor aankomend seizoen van team; vorig jaar bestuurde ze een auto die werd ingezet door Prema en dit jaar vertegenwoordigt ze het Nederlandse MP Motorsport. Ze heeft hoge ambities, en eerder gaf ze al aan dat ze een gooi gaat doen naar de titel in de F1 Academy.

Gademan heeft een goed debuutseizoen in de opstapklasse achter de rug. Ze pakte twee podiumplaatsen tijdens het raceweekend in Canada en werd tweede tijdens de seizoensfinale in Las Vegas. Daarnaast wist ze tijdens haar thuisrace in Zandvoort te winnen, wat haar eerste zege in het kampioenschap was.

Meer Nederlandse inbreng

Naast Gademan staat er aankomend seizoen minimaal nog één andere Nederlandse coureur aan de start van de F1 Academy. Esmee Kosterman werd eerder al gepresenteerd als coureur voor het komende seizoen. Ze wordt niet gesteund door een Formule 1-team, maar door sponsor LEGO.

Wat is het doel van deze klasse?

De F1 Academy is bedoeld als een speciaal kampioenschap voor vrouwelijke talenten. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om een coureur te steunen, en het grote doel is om een vrouw richting de koningsklasse te helpen. Vooralsnog is dat niet gelukt, maar het kampioenschap komt wel steeds beter in beeld, ook mede door het feit dat ze in het voorprogramma van de Formule 1 rijden.