Alpine geeft Nederlands toptalent nieuwe F1 Academy-kans

De Nederlandse coureur Nina Gademan heeft zich verzekerd van een zitje in de F1 Academy voor het komende seizoen. Gademan zal gaan rijden voor het Nederlandse team MP Motorsport, maar zal de kleuren van Alpine verdedigen. Voor het tweede seizoen op rij zal ze in dienst van de Franse renstal rijden.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om in de F1 Academy één of meerdere coureurs te steunen. Het team van Alpine pakte in 2024 de titel met Abbi Pulling, waarna ze op zoek moesten gaan naar een nieuwe coureur. Ze kozen voor de Nederlandse Gademan, die in 2024 al veel indruk had gemaakt toen ze als gastrijder bij haar debuut punten wist te pakken.

Nieuwe kans voor Gademan

Gademan ruilt voor aankomend seizoen van team; vorig jaar bestuurde ze een auto die werd ingezet door Prema en dit jaar vertegenwoordigt ze het Nederlandse MP Motorsport. Ze heeft hoge ambities, en eerder gaf ze al aan dat ze een gooi gaat doen naar de titel in de F1 Academy.

Gademan heeft een goed debuutseizoen in de opstapklasse achter de rug. Ze pakte twee podiumplaatsen tijdens het raceweekend in Canada en werd tweede tijdens de seizoensfinale in Las Vegas. Daarnaast wist ze tijdens haar thuisrace in Zandvoort te winnen, wat haar eerste zege in het kampioenschap was.

Meer Nederlandse inbreng

Naast Gademan staat er aankomend seizoen minimaal nog één andere Nederlandse coureur aan de start van de F1 Academy. Esmee Kosterman werd eerder al gepresenteerd als coureur voor het komende seizoen. Ze wordt niet gesteund door een Formule 1-team, maar door sponsor LEGO.

Wat is het doel van deze klasse?

De F1 Academy is bedoeld als een speciaal kampioenschap voor vrouwelijke talenten. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om een coureur te steunen, en het grote doel is om een vrouw richting de koningsklasse te helpen. Vooralsnog is dat niet gelukt, maar het kampioenschap komt wel steeds beter in beeld, ook mede door het feit dat ze in het voorprogramma van de Formule 1 rijden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.233

Leuk meisje hoor.
Oud genoeg voor 'n flink pak slaag.

  • 1
  • 14 jan 2026 - 15:44
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.233

    Leuk meisje hoor.
    Oud genoeg voor 'n flink pak slaag.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 15:44
  • Larry Perkins

    Posts: 62.544

    Zo te zien verdient zij zeker een kans...

    instagram(.)com/reel/C-C54LutXwc/?utm_source=ig_embed

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:05
  • StevenQ

    Posts: 10.017

    De F1 acedemy werkt gewoon niet, je moet meer meisjes in een kart krijgen, dan pas ga je groot talent vinden

    Iedere coureur uit de W series of F1 Acedemy die het elders in een formule klasse tegen mannen opneemt komt niet verder dan het middenveld of slechter voorlopig

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:25
    • Larry Perkins

      Posts: 62.544

      Klopt, het enige nut van de F1 Academy is nu dat het hopelijk meisjes aanzet om te gaan karten, voor de rest is het niks, nada, noppes, niente...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 16:40
  • Erwinnaar

    Posts: 5.397

    Het nare regeltje: als je kampioen wordt mag je je titel niet verdedigen. Heel vreemd.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 17:58
    • StevenQ

      Posts: 10.017

      Ze willen dat coureurs doorstromen, maar dat lukt niet zo best

      Doriane Pin, de kampioen uit de F1A reed dit jaar ook 8 races in de FRECA maar haalde daar in 8 races die ze reed geen enkel punt met 17e als beste resultaat

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 18:27
    • Erwinnaar

      Posts: 5.397

      Klopt, laat men deze klasse verder omarmen en iets snellere wagens bouwen, kampioen mag titel verdedigen.

      Het doorstromen is niet zo best te noemen. En waarom zou men moeten doorstromen als er een leuke groep vrouwen is die net als een leuke groep heren racen? Hoeft toch niet te mixen zou je zeggen.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 18:36

