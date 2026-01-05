Met 2026 op het oog neemt de Formule 1 afscheid van de ‘grondeffect-auto’s’. Door de nieuwe reglementen, zullen de brede bonkige auto’s niet meer te zien zijn in de koningsklasse van de autosport. Een ding is zeker: Max Verstappen stak met kop en schouders boven de rest uit in het tijdperk van 2022 tot en met 2025.

Nadat Verstappen Lewis Hamilton definitief had onttroond in Abu Dhabi in 2021, ging de F1 een nieuw tijdperk in. Door de zogenaamde grondeffect-bolides die in 2022 ingevoerd werden, zou kort op elkaar racen het uitgangspunt moeten worden. In die periode heeft Verstappen geschiedenis geschreven.

Verstappen domineerde grondeffect-tijdperk

Als de statistieken erbij worden gepakt in het ‘grondeffect-tijdperk’, valt te concluderen dat Verstappen de geschiedenisboeken heeft herschreven, ondanks dat Lando Norris afgelopen jaar wereldkampioen werd. Vanaf de introductie van de nieuwe auto’s, zijn er in totaal 92 Grands Prix verreden. In die periode heeft Verstappen de mond van menig F1-fan open laten vallen.

Verstappen won in die 92 races maar liefst 51 stuks. Het restant daarvan ging naar Norris (11), Oscar Piastri (9), Charles Leclerc (6), Sergio Pérez (4), George Russell (5), Carlos Sainz (4) en Lewis Hamilton (2). Ook qua podiumplekken staat Verstappen op eenzame hoogte. De wereldkampioen van Red Bull Racing verzamelde zelf 67 podiumplekken, terwijl nummer twee Norris 39 podiumplekken bij elkaar wist te sprokkelen. Daarbovenop staan natuurlijk de drie wereldtitels van Verstappen, met in het bijzonder het gouden jaar 2023. Daarin won hij maar liefst 19 van de 22 races, wat ook een record is.

Ook in mindere bolides liet Verstappen het zien

Ook in 2025 liet Verstappen zien dat hij van een andere planeet is. Ondanks dat McLaren aantoonbaar de beste auto had, slaagde de Nederlander erin om de meeste overwinningen en pole positions van het seizoen binnen te slepen. Hiermee dwong hij het respect van zo’n beetje de hele Formule 1-wereld af.

Komend seizoen gaat de koningsklasse van de autosport een nieuw tijdperk in. De auto’s, gedreven door nieuwe regels, zullen voorzien worden van nieuwe aerodynamica, chassis en motor. De tijd zal uitwijzen of Verstappen en Red Bull dan opnieuw de geschiedenisboeken herschrijven.