<b> Opinie: </b> Ferrari gooit eigen ruiten in door oliedomme uitspraken

Komend seizoen gaat de Formule 1 drastisch veranderen. Door nieuwe reglementen wat betreft de motor, chassis en aerodynamica, zullen er compleet nieuwe auto’s te zien zijn in 2026. Dit biedt de mogelijkheid aan alle F1-teams die momenteel niet competitief zijn, waaronder ook Ferrari

De F1 heeft zojuist afscheid genomen van de zogenaamde ‘grondeffect-auto’s’. Teams als Mercedes en Ferrari zullen daar niet rouwig om zijn, aangezien zij in het tijdperk van vier seizoenen weinig succes wisten te boeken. Van eerstgenoemde wordt veel verwacht in het komende tijdperk in de koningsklasse van de autosport, maar ook Ferrari heeft voor zichzelf de lat hoog gelegd. 

Ferrari kende een rampjaar

Ferrari kijkt terug op een dramatisch jaar. Een klagende Charles Leclerc, een auto die niet meewerkt, Lewis Hamilton die op dramatische wijze door het ijs zakt en president John Elkann die publiekelijk zijn eigen rijders aanvalt, vatten het seizoen 2025 van de Scuderia samen. Komend seizoen kunnen zij het tij keren, aangezien iedereen dan weer op nul begint. 

Ook teambaas Frédéric Vasseur zag in dat zijn team aan het wankelen was in 2025. De Fransman kijkt dan ook reikhalzend uit naar 2026, waarin zij wederom de mogelijkheid krijgen om succesvol te worden. Vasseur gaf aan goede hoop te hebben, maar zei ook dat de ontwikkelingen al in april zijn begonnen voor komend jaar. En dat had hij net niet moeten zeggen. 

Domme uitspraken van Vasseur

Doordat McLaren en Max Verstappen ongrijpbaar waren, stopte Ferrari vroegtijdig met de updates en begon al met de voorbereidingen voor 2026. Een vrij logische beslissing, maar waarom zou je het uitspreken? Heel Italië verwacht nu misschien wel dat Leclerc en Hamilton de podiumplekken aan elkaar gaan rijgen, maar niets is zeker komend seizoen. 

Ook Red Bull Racing, Aston Martin, Mercedes, Audi, McLaren en Alpine zitten namelijk niet stil. De verwachting is dat Mercedes, met hun klantenteams in de kielzog, sterk uit de winter zal komen. Maar niemand kan dat zeggen, niemand weet wat er in Brackley gebeurt. Dit geldt hetzelfde voor Ferrari, niemand weet wat er momenteel in Maranello speelt. 

Ferrari moet weer terug naar de top

Kortom: Vasseur, die zijn contract onlangs verlengde, zal van deze uitspraken spijt kunnen krijgen. De torenhoge verwachtingen in Italië, zijn nu door hem zelf nog hoger gezet. Het valt te hopen dat de Scuderia die verwachtingen weet waar te maken, want Hamilton kan zich niet nog zo’n rampseizoen veroorloven. Als hij en Leclerc weer structureel om de overwinningen mee kunnen doen, is dat alleen maar goed voor de sport.

DutchTifosi

Posts: 2.795

Waarom zijn het domme uitspraken? Het was voor iedereen al snel overduidelijk dat de SF-25 niet snel genoeg was om races te winnen, laat staan mee te doen voor de titel. Een auto dat nooit competitief kan worden tenzij er gigantische updates worden toegepast.
In deze tijd met de budgetcap en bep... [Lees verder]

  • 1
  • 5 jan 2026 - 12:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (2)

  • DutchTifosi

    Posts: 2.795

    Waarom zijn het domme uitspraken? Het was voor iedereen al snel overduidelijk dat de SF-25 niet snel genoeg was om races te winnen, laat staan mee te doen voor de titel. Een auto dat nooit competitief kan worden tenzij er gigantische updates worden toegepast.
    In deze tijd met de budgetcap en beperkte windtunneltijd met CFD-uren heb je alle tijd nodig om klaar te zijn voor een nieuwe generatie auto's. Zou je dan de tegen de wereld moeten liegen over hoe de situatie er echt voor stond.

    De laatste keer dat Ferrari te lang bleef doorontwikkelen voor de regelementen was in 2013 in de hoop dat Alonso alsnog de titel zou winnen. Dat lukte niet en wat je kreeg was de 2014 auto waar de Tifosi nog nachtmerries van krijgt.

    • + 1
    • 5 jan 2026 - 12:30
  • Politik

    Posts: 9.630

    Door te zeggen dat ze vanaf afgelopen april al hun focus hebt verlegd naar 2026, hebben ze in iedergeval wel naar de fans gecommuniceerd dat ze van 2025 niet veel meer hoefden te verwachten.

    In dat opzicht is het dus zeker niet oliedom om dat te zeggen.
    Met het oog op 2026 volgens mij ook niet. De F1 fans en de Ferrari fans in het bijzonder zullen elk jaar hoge verwachtingen mogen hebben van het grootste en meest succesvolle F1 team ooit. Dat is nou eenmaal hun status.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 12:38

