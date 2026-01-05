Komend seizoen gaat de Formule 1 drastisch veranderen. Door nieuwe reglementen wat betreft de motor, chassis en aerodynamica, zullen er compleet nieuwe auto’s te zien zijn in 2026. Dit biedt de mogelijkheid aan alle F1-teams die momenteel niet competitief zijn, waaronder ook Ferrari.

De F1 heeft zojuist afscheid genomen van de zogenaamde ‘grondeffect-auto’s’. Teams als Mercedes en Ferrari zullen daar niet rouwig om zijn, aangezien zij in het tijdperk van vier seizoenen weinig succes wisten te boeken. Van eerstgenoemde wordt veel verwacht in het komende tijdperk in de koningsklasse van de autosport, maar ook Ferrari heeft voor zichzelf de lat hoog gelegd.

Ferrari kende een rampjaar

Ferrari kijkt terug op een dramatisch jaar. Een klagende Charles Leclerc, een auto die niet meewerkt, Lewis Hamilton die op dramatische wijze door het ijs zakt en president John Elkann die publiekelijk zijn eigen rijders aanvalt, vatten het seizoen 2025 van de Scuderia samen. Komend seizoen kunnen zij het tij keren, aangezien iedereen dan weer op nul begint.

Ook teambaas Frédéric Vasseur zag in dat zijn team aan het wankelen was in 2025. De Fransman kijkt dan ook reikhalzend uit naar 2026, waarin zij wederom de mogelijkheid krijgen om succesvol te worden. Vasseur gaf aan goede hoop te hebben, maar zei ook dat de ontwikkelingen al in april zijn begonnen voor komend jaar. En dat had hij net niet moeten zeggen.

Domme uitspraken van Vasseur

Doordat McLaren en Max Verstappen ongrijpbaar waren, stopte Ferrari vroegtijdig met de updates en begon al met de voorbereidingen voor 2026. Een vrij logische beslissing, maar waarom zou je het uitspreken? Heel Italië verwacht nu misschien wel dat Leclerc en Hamilton de podiumplekken aan elkaar gaan rijgen, maar niets is zeker komend seizoen.

Ook Red Bull Racing, Aston Martin, Mercedes, Audi, McLaren en Alpine zitten namelijk niet stil. De verwachting is dat Mercedes, met hun klantenteams in de kielzog, sterk uit de winter zal komen. Maar niemand kan dat zeggen, niemand weet wat er in Brackley gebeurt. Dit geldt hetzelfde voor Ferrari, niemand weet wat er momenteel in Maranello speelt.

Ferrari moet weer terug naar de top

Kortom: Vasseur, die zijn contract onlangs verlengde, zal van deze uitspraken spijt kunnen krijgen. De torenhoge verwachtingen in Italië, zijn nu door hem zelf nog hoger gezet. Het valt te hopen dat de Scuderia die verwachtingen weet waar te maken, want Hamilton kan zich niet nog zo’n rampseizoen veroorloven. Als hij en Leclerc weer structureel om de overwinningen mee kunnen doen, is dat alleen maar goed voor de sport.