Ayao Komatsu sluit niet uit dat Yuki Tsunoda in de toekomst alsnog bij Haas terechtkomt. De teambaas van het Amerikaanse Formule 1-team houdt de deur op een kier voor een mogelijke samenwerking vanaf 2027, al ligt de focus voorlopig volledig op het komende seizoen.

Tsunoda werd eind 2025 door Red Bull teruggezet naar een reserverol, nadat hij een lastig jaar kende als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner nam eerder in het seizoen het stoeltje van Liam Lawson over, maar wist in zijn 22 races slechts zeven keer in de punten te finishen. Zijn beste resultaat was een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

'Haas-coureurs lopen uit hun contract'

Ook Haas werd in het verleden al eens genoemd als mogelijke bestemming. In 2024 was er interesse, maar Red Bull verlengde toen het contract van Tsunoda. Haas koos uiteindelijk voor een volledig nieuwe line-up met Oliver Bearman en Esteban Ocon. Beide coureurs liggen naar verluidt vast tot en met 2026 en eindigden vorig seizoen slechts drie punten uit elkaar in het kampioenschap.

Komatsu wil nog niet vooruitlopen op 2027, maar erkent dat de coureursmarkt dan volledig open kan liggen. “Ik kan niets zeggen over zijn toekomst, hij is geen Haas-coureur,” aldus de Japanner. “We moeten ons richten op 2026, met onze huidige rijders en met compleet nieuwe regelgeving.”

Volgens Komatsu is een sterk 2026 cruciaal om aantrekkelijk te zijn voor de top van de markt. “Veel coureurs wachten af hoe 2026 verloopt, om daarna keuzes te maken voor 2027. Daarom zal die markt zo open zijn. Voor ons is het belangrijk om een competitief seizoen te draaien. Dáár ligt onze focus.”

Één obstakel voor komst Tsunoda

Een eventuele overstap van Tsunoda naar Haas kent wel een gevoelig obstakel: zijn langdurige band met Honda. Haas sloot eind 2024 juist een technisch partnerschap met Toyota, de Japanse rivaal van Honda. Die samenwerking is voor 2026 verder uitgediept, waarbij het team officieel verdergaat als TGR Haas F1 Team.

Gefrustreerd jaar voor Tsunoda bij Red Bull

Tijdens de seizoensfinale van 2025 in Abu Dhabi sprak Tsunoda openlijk zijn frustratie uit over zijn degradatie bij Red Bull. “Ik was teleurgesteld en woedend,” gaf hij toe. Daarbij liet hij doorschemeren dat zijn contract hem weinig ruimte liet om andere opties te onderzoeken.

“Ik had eigenlijk geen keuze,” verklaarde Tsunoda. “Mijn contract liep al, dus ik kon niet veel doen. Er was wel externe interesse, maar ik mocht daar niet echt over praten. Daarom bleef mijn focus bij Red Bull. Deze familie is de plek waar ik ben opgegroeid.”