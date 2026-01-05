user icon
icon

Tsunoda keert mogelijk terug in Formule 1: 'Haas zet deur op een kier'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda keert mogelijk terug in Formule 1: 'Haas zet deur op een kier'

Ayao Komatsu sluit niet uit dat Yuki Tsunoda in de toekomst alsnog bij Haas terechtkomt. De teambaas van het Amerikaanse Formule 1-team houdt de deur op een kier voor een mogelijke samenwerking vanaf 2027, al ligt de focus voorlopig volledig op het komende seizoen.

Tsunoda werd eind 2025 door Red Bull teruggezet naar een reserverol, nadat hij een lastig jaar kende als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner nam eerder in het seizoen het stoeltje van Liam Lawson over, maar wist in zijn 22 races slechts zeven keer in de punten te finishen. Zijn beste resultaat was een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Meer over Formule 1 Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec 2025
 'Drama voor Verstappen en Red Bull: McLaren praat met Lambiase'

'Drama voor Verstappen en Red Bull: McLaren praat met Lambiase'

30 dec 2025

'Haas-coureurs lopen uit hun contract'

Ook Haas werd in het verleden al eens genoemd als mogelijke bestemming. In 2024 was er interesse, maar Red Bull verlengde toen het contract van Tsunoda. Haas koos uiteindelijk voor een volledig nieuwe line-up met Oliver Bearman en Esteban Ocon. Beide coureurs liggen naar verluidt vast tot en met 2026 en eindigden vorig seizoen slechts drie punten uit elkaar in het kampioenschap.

Komatsu wil nog niet vooruitlopen op 2027, maar erkent dat de coureursmarkt dan volledig open kan liggen. “Ik kan niets zeggen over zijn toekomst, hij is geen Haas-coureur,” aldus de Japanner. “We moeten ons richten op 2026, met onze huidige rijders en met compleet nieuwe regelgeving.”

Volgens Komatsu is een sterk 2026 cruciaal om aantrekkelijk te zijn voor de top van de markt. “Veel coureurs wachten af hoe 2026 verloopt, om daarna keuzes te maken voor 2027. Daarom zal die markt zo open zijn. Voor ons is het belangrijk om een competitief seizoen te draaien. Dáár ligt onze focus.”

Één obstakel voor komst Tsunoda

Een eventuele overstap van Tsunoda naar Haas kent wel een gevoelig obstakel: zijn langdurige band met Honda. Haas sloot eind 2024 juist een technisch partnerschap met Toyota, de Japanse rivaal van Honda. Die samenwerking is voor 2026 verder uitgediept, waarbij het team officieel verdergaat als TGR Haas F1 Team.

Gefrustreerd jaar voor Tsunoda bij Red Bull

Tijdens de seizoensfinale van 2025 in Abu Dhabi sprak Tsunoda openlijk zijn frustratie uit over zijn degradatie bij Red Bull. “Ik was teleurgesteld en woedend,” gaf hij toe. Daarbij liet hij doorschemeren dat zijn contract hem weinig ruimte liet om andere opties te onderzoeken.

“Ik had eigenlijk geen keuze,” verklaarde Tsunoda. “Mijn contract liep al, dus ik kon niet veel doen. Er was wel externe interesse, maar ik mocht daar niet echt over praten. Daarom bleef mijn focus bij Red Bull. Deze familie is de plek waar ik ben opgegroeid.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Haas

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.166

    Is natuurlijk 'n garagedeur die ze op 'n kier zetten.....is al gauw hoog genoeg voor Yuki.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 16:23
  • Larry Perkins

    Posts: 62.410

    Zou mooi zijn als de kleine kliel telugkeelt in de Folmule 1 dool een kiel, kunnen we supelglote glappen en glollen blijven veltellen, waal andelen zich dan weel lekkel aan kunnen elgelen.
    Dat zijn de klenten in de pap, of de kels op de taalt...

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 16:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 122
  • Podiums 0
  • Grand Prix 114
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.557 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar