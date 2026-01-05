user icon
icon

Leclerc moet bizarre vakantie afzeggen door technische problemen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc moet bizarre vakantie afzeggen door technische problemen

Charles Leclerc heeft zijn geplande nieuwjaarsreis naar Antarctica op het laatste moment moeten annuleren. De Ferrari-coureur zag zijn plannen in rook opgaan nadat zijn boot kampte met een technisch probleem. Niet alleen zijn auto van afgelopen seizoen werkte dus niet mee.

Voor Leclerc kwam daarmee een bewogen jaar tot een enigszins wrang einde. Sportief gezien kende de Monegask opnieuw een moeizaam Formule 1-seizoen bij Ferrari. Voor de tweede keer in drie jaar tijd wist hij geen enkele Grand Prix te winnen, ondanks een duidelijk overwicht op teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc verzamelde 86 punten meer dan de Brit en stond zeven keer op het podium. Ook pakte hij poleposition tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Meer over Charles Leclerc Leclerc openhartig: "Als Ferrari-coureur heb je weinig privacy"

Leclerc openhartig: "Als Ferrari-coureur heb je weinig privacy"

2 jan
 Opvallend: 'Verstappen én Leclerc genoemd bij Aston Martin'

Opvallend: 'Verstappen én Leclerc genoemd bij Aston Martin'

25 dec 2025

Leclerc kende goed jaar naast de baan

Buiten het circuit verliep 2025 een stuk rooskleuriger voor de 28-jarige coureur. Leclerc verloofde zich met zijn langdurige partner Alexandra Saint Mleux en sprak zelf van een geslaagd jaar naast de baan, aangezien hij het huwelijksbootje in gaat stappen.

Toch eindigde het kalenderjaar met een domper. Leclerc was van plan de jaarwisseling te vieren op Antarctica, maar door problemen met zijn boot werd de reis noodgedwongen afgeblazen. Via sociale media blikte hij terug op het voorbije seizoen. “Een heel goed jaar buiten de baan. Een heel moeilijk jaar op de baan,” schreef hij.

De Ferrari-rijder richtte zich daarbij ook tot zijn fans. “Dank aan iedereen die me blijft volgen en steunen, in goede en slechte tijden. In 2026 zal ik alles geven om samen opnieuw successen en overwinningen te behalen.”

da_bartman

Posts: 6.368

"aangezien hij het huwelijksbootje in gaat stappen." is dat dezelfde boot die nu hartstikke stuk is ?

  • 1
  • 5 jan 2026 - 11:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.368

    "aangezien hij het huwelijksbootje in gaat stappen." is dat dezelfde boot die nu hartstikke stuk is ?

    • + 1
    • 5 jan 2026 - 11:13
    • F1jos

      Posts: 4.932

      Met zijn beren bootje is het onmogelijk om naar Antarctica te varen. Een aanrader is de HAL met alle gemakken voor een huwelijksreis.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 11:19
    • Freek-Willem

      Posts: 6.573

      Gelukkig hadden ze nog een plan K,L en M klaarliggen

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.698

    Leclerc heeft de nodige relaties achter de rug aangezien hij de gewoonte heeft om
    zijn vriendinnen met hun eigen vriendin te bedriegen.
    Zo had hij een zeer langdurige relatie met Giada Gianni, maar bedroog haar na 4 jaar
    in 2019 met haar eigen vriendin Charlotte Siné. Hij liet haar met gepakte koffers een dag
    voor de vakantie achter en ging met Charlotte op vakantie. Hij gaf in de pers als reden
    aan dat hij zich helemaal op zijn carrière bij Ferrari wou storten. Lees: Ferrari = Charlotte.

    Giada maart 2019: imgur.com/9b9bpmm

    Ook Charlotte moest eraan geloven toen ze door hem bedrogen werd met haar vriendin
    Alexandra St Mleux die onopgemerkt ook steeds bij de GP's aanwezig was.

    Zo mooi om gisteren te zien dat Giada zich zaterdag verloofd heeft met een andere
    Monegask, Maxime, een makelaar die haar in 2019 opving nadat ze bedrogen was.
    Alexandra mag haar vriendinnen wel goed in de gaten houden, hahaha.

    Hier straalt meer liefde vanaf dan tussen Leclerc en Alexandra:

    www.instagram.com/p/DTGNg7mjQwL/?img_index=1

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 13:16

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar