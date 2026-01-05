Charles Leclerc heeft zijn geplande nieuwjaarsreis naar Antarctica op het laatste moment moeten annuleren. De Ferrari-coureur zag zijn plannen in rook opgaan nadat zijn boot kampte met een technisch probleem. Niet alleen zijn auto van afgelopen seizoen werkte dus niet mee.

Voor Leclerc kwam daarmee een bewogen jaar tot een enigszins wrang einde. Sportief gezien kende de Monegask opnieuw een moeizaam Formule 1-seizoen bij Ferrari. Voor de tweede keer in drie jaar tijd wist hij geen enkele Grand Prix te winnen, ondanks een duidelijk overwicht op teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc verzamelde 86 punten meer dan de Brit en stond zeven keer op het podium. Ook pakte hij poleposition tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Leclerc kende goed jaar naast de baan

Buiten het circuit verliep 2025 een stuk rooskleuriger voor de 28-jarige coureur. Leclerc verloofde zich met zijn langdurige partner Alexandra Saint Mleux en sprak zelf van een geslaagd jaar naast de baan, aangezien hij het huwelijksbootje in gaat stappen.

Toch eindigde het kalenderjaar met een domper. Leclerc was van plan de jaarwisseling te vieren op Antarctica, maar door problemen met zijn boot werd de reis noodgedwongen afgeblazen. Via sociale media blikte hij terug op het voorbije seizoen. “Een heel goed jaar buiten de baan. Een heel moeilijk jaar op de baan,” schreef hij.

De Ferrari-rijder richtte zich daarbij ook tot zijn fans. “Dank aan iedereen die me blijft volgen en steunen, in goede en slechte tijden. In 2026 zal ik alles geven om samen opnieuw successen en overwinningen te behalen.”