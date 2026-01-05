Max Verstappen blijkt veel meer talent te hebben dan alleen heel hard racen in de Formule 1. Momenteel verblijft de Nederlander in Brazilië voor zijn welverdiende vakantie, waar ook de nodige kiekjes vandaan kwamen. Verstappen was te bewonderen aan het volleybalnet, wat hem prima afging.

Verstappen zal toe zijn geweest aan een vakantie. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kende namelijk een seizoen van uitersten. In de eerste seizoenshelft kon hij zich niet meten met de McLarens, waardoor hij in verband werd gebracht met een overstap naar Mercedes. Vervolgens werd teambaas Christian Horner ontslagen en vervangen door Laurent Mekies, waarna de Red Bull ineens competitief bleek te zijn. Uiteindelijk won Verstappen de meeste races in 2025, maar kwam hij net tekort voor de wereldtitel. Door een minimaal verschil van slechts twee punten, greep Lando Norris de wereldtitel.

Verstappen gesignaleerd in Brazilië

Na zijn laatste overwinning in Abu Dhabi, is Verstappen vertrokken naar Brazilië voor zijn welverdiende vakantie. Daar vierde hij met vriendin Kelly Piquet, haar familie en dochter Lily de feestdagen in Rio de Janeiro. Inmiddels is er een video op Instagram verschenen van Verstappen, die blijkbaar veel meer talent heeft dan alleen heel hard racen.

Verstappen was namelijk te zien aan het volleybalnet met zijn vrienden. Daar bleek de Nederlander een aardig balletje te kunnen slaan. Eerder waren er al video’s op internet verschenen waarin Verstappen stond te voetballen of met andere F1-coureurs aan het padellen was. Wellicht dat er over een aantal jaren een carrièreswitch in zit voor de viervoudig wereldkampioen.

Interessant jaar wacht voor Verstappen

Nog even en dan zal Verstappen beginnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de F1. 2026 zal een interessant jaar worden voor de Nederlander, aangezien de reglementen in de koningsklasse van de autosport drastisch gaan veranderen. Het is dus de vraag of Verstappen mee kan doen om de wereldtitel komend seizoen.