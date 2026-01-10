De Formule 1 zette vorig jaar een opvallende stap richting Hollywood met een grootschalige speelfilm waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt. Hoewel de camera's vooral gericht waren op de Amerikaanse acteur, speelde Lewis Hamilton achter de schermen een minstens zo belangrijke rol.

De zevenvoudig wereldkampioen was nauw betrokken bij de productie en zorgde ervoor dat de film de Formule 1 zo realistisch mogelijk in beeld brengt, Zijn kennis van de sport bleek cruciaal om de snelheid, spanning en details van het F1-leven geloofwaardig over te brengen. Hamilton vervulde de rol van executive producer en fungeerde als schakel tussen de filmwereld en de koningsklasse van de autosport.

Het begon bij een e-mail

"Ik heb toevallig het e-mailadres van Lewis Hamilton", zei regisseur Joseph Kosinski in een video van Apple TV. "Het eerste wat ik deed toen ik dit idee kreeg, was Lewis een e-mail sturen met de boodschap: 'Ik wil een film maken in deze wereld. Ik wil dat het de meest authentieke racefilm ooit wordt. Zou je me daarbij willen helpen? En zo begon deze hele reis."

"Hij leeft en ademt die wereld elke dag, en de authenticiteit ervan, dat was iets wat voor mij belangrijk was en ook voor hem heel belangrijk was. Vanuit zijn oogpunt is er nog nooit een film geweest die het precies goed heeft weergegeven wat betreft de snelheid of de realiteit van die wereld", zo vervolgde Kosinski.

Hamilton twijfelde niet

De Britse wereldkampioen legt uit dat hij niet twijfelde over het feit of hij moest meehelpen met de F1-film. "Joe en Jerry vroegen me om mee te doen en ik greep die kans met beide handen aan. Ik herinner me dat ik het script voor het eerst kreeg en toen met Joe en Jerry om de tafel ging zitten om te praten over hoe belangrijk authenticiteit is."

Brad Pitt, die de hoofdrol speelde in de film, liet weten dat hij erg dankbaar was voor de hulp van Lewis Hamilton en dat daardoor de film zo realistisch is geworden als die momenteel is. Hamilton is daar zelf erg trots op: "Ik had nooit gedacht dat ik ooit met Brad Pitt zou mogen werken. Hij heeft geweldig werk geleverd. Hij voegt echt heel veel toe aan het personage Sonny. Hij heeft een onderliggend vermogen om echt te presteren."