Voor Max Verstappen en Red Bull Racing belooft het spannende tijden te worden in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat namelijk aan de slag met de Ford-motor, met onmiddellijke ingang van de nieuwe reglementen. Mark Rushbrook, Performance Director bij het Amerikaanse merk, legde de lat meteen hoog.

Na zeven uiterst succesvolle seizoenen bij Red Bull, gaat Honda afscheid nemen van het team van Verstappen. Na maar liefst 66 Grand Prix-overwinningen en vier wereldtitels te hebben behaald met de Nederlander, trekt het Japanse merk richting Aston Martin. Met Ford als nieuwe motorleverancier, is de lat meteen hoog gelegd.

Afgelopen F1-seizoen deelde Verstappen’s manager - Raymond Vermeulen - namelijk een waarschuwing uit aan Red Bull en Ford. Hij zei namelijk dat 2026 ‘belangrijk voor de toekomst’ zal worden.

Rekent Ford op vertrek Verstappen?

Ook Rushbrook schijnt die woorden te hebben meegekregen. De Amerikaan lijkt namelijk zelfs al voor te sorteren op een vertrek van Verstappen. “Als Verstappen vertrekt, gaat het project gewoon door; het is niet afhankelijk van een coureur. Ons doel is om nu te winnen, we willen koste wat kost vooraan staan”, aldus Rushbrook tegenover Motorsport Italia.

Daar voegde hij meteen een aantal woorden aan toe die misschien wel bedoeld waren richting voor Verstappen en Vermeulen. “Maar als we het niet meteen bereiken, blijven we ons inzetten om er alles aan te doen om ons doel te bereiken.”

Ford hoopvol voor komend jaar

Verstappen zal dus in ieder geval in 2026 uitkomen voor Red Bull, waar hij de laatste twee jaar niet altijd over een dominante auto beschikte. Het is algemeen bekend dat Mercedes - onder aanvoering van Toto Wolff - de viervoudig wereldkampioen maar al te graag wil inlijven en ook Ferrari en Aston Martin zijn gelinkt aan de Nederlander.

Ford is in ieder geval hoopvol voor het komende seizoen. Ondanks dat de geluiden uit de paddock beweren dat Mercedes voorlopig de beste krachtbron heeft, opperde het Amerikaanse merk dat de ontwikkelingen op schema lopen.