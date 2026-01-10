user icon
Houdt Ford rekening met vertrek van Verstappen? "Ook dan gaan we door met Red Bull"

Houdt Ford rekening met vertrek van Verstappen? "Ook dan gaan we door met Red Bull"

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing belooft het spannende tijden te worden in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat namelijk aan de slag met de Ford-motor, met onmiddellijke ingang van de nieuwe reglementen. Mark Rushbrook, Performance Director bij het Amerikaanse merk, legde de lat meteen hoog. 

Na zeven uiterst succesvolle seizoenen bij Red Bull, gaat Honda afscheid nemen van het team van Verstappen. Na maar liefst 66 Grand Prix-overwinningen en vier wereldtitels te hebben behaald met de Nederlander, trekt het Japanse merk richting Aston Martin. Met Ford als nieuwe motorleverancier, is de lat meteen hoog gelegd.

Afgelopen F1-seizoen deelde Verstappen’s manager - Raymond Vermeulen - namelijk een waarschuwing uit aan Red Bull en Ford. Hij zei namelijk dat 2026 ‘belangrijk voor de toekomst’ zal worden. 

Rekent Ford op vertrek Verstappen?

Ook Rushbrook schijnt die woorden te hebben meegekregen. De Amerikaan lijkt namelijk zelfs al voor te sorteren op een vertrek van Verstappen. “Als Verstappen vertrekt, gaat het project gewoon door; het is niet afhankelijk van een coureur. Ons doel is om nu te winnen, we willen koste wat kost vooraan staan”, aldus Rushbrook tegenover Motorsport Italia.  

Daar voegde hij meteen een aantal woorden aan toe die misschien wel bedoeld waren richting voor Verstappen en Vermeulen. “Maar als we het niet meteen bereiken, blijven we ons inzetten om er alles aan te doen om ons doel te bereiken.”

Ford hoopvol voor komend jaar

Verstappen zal dus in ieder geval in 2026 uitkomen voor Red Bull, waar hij de laatste twee jaar niet altijd over een dominante auto beschikte. Het is algemeen bekend dat Mercedes - onder aanvoering van Toto Wolff - de viervoudig wereldkampioen maar al te graag wil inlijven en ook Ferrari en Aston Martin zijn gelinkt aan de Nederlander. 

Ford is in ieder geval hoopvol voor het komende seizoen. Ondanks dat de geluiden uit de paddock beweren dat Mercedes voorlopig de beste krachtbron heeft, opperde het Amerikaanse merk dat de ontwikkelingen op schema lopen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

  • AUDI_F1

    Posts: 3.502

    Als de motor concurentie waardig is, de auto 1 van de snelste waarmee kampioen wordt, dan heeft die geen enkele reden om naar een ander team te kijken. Het ligt aan de prestaties van RBPT-Ford en Red Bull Racing zelf.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 14:50
    • HarryLam

      Posts: 5.136

      Zonder Max is RB direct een achterhoede team.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 17:19
  • Larry Perkins

    Posts: 62.478

    Tante Agaath uit Warmetuut heeft aangegeven ook door te gaan met kantklossen als Max Verstappen bij RBR vertrekt, wel zal zij haar frustraties dan even botvieren op Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen), 'de Gluiperige George van het kantklossen'...
    DJ ome Joop hoopt Verstappen na zijn vertrek vast te leggen als ambassadeur van de KNKKB,*

    * Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 16:44
  • Dale U

    Posts: 1.795

    Ford zal met een "Japanse Honda" instelling het 2026 project hebben moeten benaderen, kunnen ze dit opbrengen, zou het succes kunnen opleveren.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 17:12

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
