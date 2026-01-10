user icon
Mercedes verraadt eerste kiekjes van W17 met beelden van Antonelli

Mercedes verraadt eerste kiekjes van W17 met beelden van Antonelli

Kimi Antonelli heeft samen met Mercedes een volgende stap gezet in de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. De jonge Italiaan nam voor het eerst plaats in het stoeltje dat uiteindelijk zijn plek zal krijgen in de Mercedes W17.

Het Duitse team deelde beelden van de stoelpassing via YouTube. Daarop is te zien hoe Antonelli samen met zijn engineers minutieus te werk gaat om alles tot in detail af te stellen, een belangrijk onderdeel in aanloop naar zijn eerste volledige seizoen bij Mercedes.

Eerste fysieke kennismaking

Tijdens de sessie nam Antonelli meerdere keren plaats in het stoeltje, dat later in de W17 wordt gemonteerd. Van de nieuwe auto zelf bleef echter vrijwel alles verborgen. Alleen de monocoque was zichtbaar; het daadwerkelijke chassis bleef buiten beeld. Volgende week zal meer duidelijk worden, dan maken de F1-teams hun auto's officieel bekend.

De 19-jarige Antonelli overlegde voortdurend met zijn monteurs. Regelmatig moest hij weer uitstappen om kleine aanpassingen mogelijk te maken, een proces dat bij elke coureur essentieel is om comfort en controle te optimaliseren voordat er ook maar één meter wordt gereden.

Vooruitblik op 2026

Mercedes hield de rest van de auto voorlopig nog geheim. De officiële presentatie van de W17 staat gepland voor 22 januari, al is inmiddels wel bekend dat de nieuwe Mercedes-motor al succesvol heeft gedraaid. Geluiden vanuit de paddock beweren dat de Duitse krachtbron, voorlopig de sterkste van het veld zal zijn. Dit zou ook goed nieuws betekenen voor McLaren, Alpine en Williams, die op hun beurt ook met de Mercedes-motor gaan rijden.

Elders op de grid werd ondertussen al wél gereden. Audi, dat zich voorbereidt op zijn intrede in de Formule 1, werkte afgelopen vrijdag een filmdag af in Barcelona. Van die sessie verschenen eerst uitgelekte beelden, waarna de Duitse fabrikant zelf foto’s van de testdag deelde.

[quote]Het Duitse team deelde beelden van de stoelpassing via YouTube. Daarop is te zien hoe Antonelli samen met zijn engineers minutieus te werk gaat om alles tot in detail af te stellen, een belangrijk onderdeel in aanloop naar zijn eerste volledige seizoen bij Mercedes.[/quote]

    [quote]Het Duitse team deelde beelden van de stoelpassing via YouTube. Daarop is te zien hoe Antonelli samen met zijn engineers minutieus te werk gaat om alles tot in detail af te stellen, een belangrijk onderdeel in aanloop naar zijn eerste volledige seizoen bij Mercedes.[/quote]

    Is dit een bericht van vorig jaar? :)

    Is dit een bericht van vorig jaar? :)

