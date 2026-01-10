user icon
Voormalig Mercedes-legende overleden op 97-jarige leeftijd: "Grote invloed op onze geschiedenis"

Voormalig Mercedes-legende overleden op 97-jarige leeftijd: "Grote invloed op onze geschiedenis"

Hans Herrmann, voormalig Formule 1-coureur van Mercedes, is op 97-jarige leeftijd overleden. De Duitser maakte in de jaren vijftig deel uit van het legendarische Silver Arrows-team en geldt als een van de pioniers uit een iconische periode van de autosport.

Herrmann was een van de dertien coureurs die ooit uitkwamen voor Mercedes in de Formule 1. In 1954 en 1955 nam hij deel aan zes Grands Prix voor het fabrieksteam, waarin hij reed met de W 196 R en W 196 S. Daarmee maakte hij deel uit van een gouden generatie, samen met grootheden als Juan Manuel Fangio.

Talent uit de jaren vijftig

Na de start van zijn racecarrière in 1952 gold Herrmann al snel als een groot talent. De opgeleide banketbakker viel op door zijn snelheid en werd in 1954 door teambaas Alfred Neubauer vastgelegd toen Mercedes terugkeerde in de Formule 1, tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

In dat seizoen kwam Herrmann vijf keer in actie voor Mercedes. Zijn beste resultaat boekte hij in Zwitserland, waar hij als derde eindigde. Ook in de niet-kampioenschapsrace op de Avus in Berlijn stond hij op het podium. Zijn Formule 1-loopbaan kwam echter abrupt tot een einde na een zware crash in Monaco in 1955.

Herrmann stond bekend als ‘Hans in Luck’, een bijnaam die hij kreeg omdat hij meerdere ernstige ongelukken overleefde. Na het terugtrekken van Mercedes uit de autosport aan het einde van dat seizoen bleef hij nauw betrokken bij het merk, onder meer bij de ontwikkeling van productiewagens.

Verbonden aan Mercedes tot het einde

Mercedes-Benz eerde Herrmann na zijn overlijden met warme woorden. “Hij had een grote invloed op onze racegeschiedenis,” liet Marcus Breitschwerdt, CEO van Mercedes-Benz Heritage GmbH, weten. “Zijn snelheid, vakmanschap en persoonlijkheid maakten hem tot een geliefd lid van het Silver Arrows-team.”

Ook na zijn actieve carrière bleef Herrmann een vaste waarde binnen Mercedes-Benz Heritage. Als merkambassadeur was hij regelmatig aanwezig bij evenementen, waar hij met zichtbaar plezier verhalen deelde met fans en zijn rijvaardigheid bleef tonen — zelfs op hoge leeftijd.

Herrmanns loopbaan reikte verder dan de Formule 1. Hij nam deel aan toerwagenraces, rally’s en langeafstandswedstrijden en bewees zich als een uiterst veelzijdig coureur. Zijn grootste successen behaalde hij in de endurance-racerij, met zeges in de Targa Florio (1960), de 24 uur van Daytona (1968) en de 24 uur van Le Mans (1970).

Na zijn overwinning in Le Mans hield hij woord aan een belofte aan zijn vrouw Magdalena: stoppen op het hoogtepunt. Herrmann beëindigde zijn carrière nog vóór het einde van het seizoen 1970. Daarmee sloot hij een indrukwekkend hoofdstuk af — als coureur én als icoon van een vervlogen tijdperk in de autosport.

Reacties (1)

  • Williams_F1

    Posts: 1.287

    Ik las even in de vluchtigheid Franz hermann,
    Nee flauw natuurlijk.
    R.I.P legende.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 18:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

