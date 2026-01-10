Hans Herrmann, voormalig Formule 1-coureur van Mercedes, is op 97-jarige leeftijd overleden. De Duitser maakte in de jaren vijftig deel uit van het legendarische Silver Arrows-team en geldt als een van de pioniers uit een iconische periode van de autosport.

Herrmann was een van de dertien coureurs die ooit uitkwamen voor Mercedes in de Formule 1. In 1954 en 1955 nam hij deel aan zes Grands Prix voor het fabrieksteam, waarin hij reed met de W 196 R en W 196 S. Daarmee maakte hij deel uit van een gouden generatie, samen met grootheden als Juan Manuel Fangio.

Talent uit de jaren vijftig

Na de start van zijn racecarrière in 1952 gold Herrmann al snel als een groot talent. De opgeleide banketbakker viel op door zijn snelheid en werd in 1954 door teambaas Alfred Neubauer vastgelegd toen Mercedes terugkeerde in de Formule 1, tijdens de Grand Prix van Frankrijk.

In dat seizoen kwam Herrmann vijf keer in actie voor Mercedes. Zijn beste resultaat boekte hij in Zwitserland, waar hij als derde eindigde. Ook in de niet-kampioenschapsrace op de Avus in Berlijn stond hij op het podium. Zijn Formule 1-loopbaan kwam echter abrupt tot een einde na een zware crash in Monaco in 1955.

Herrmann stond bekend als ‘Hans in Luck’, een bijnaam die hij kreeg omdat hij meerdere ernstige ongelukken overleefde. Na het terugtrekken van Mercedes uit de autosport aan het einde van dat seizoen bleef hij nauw betrokken bij het merk, onder meer bij de ontwikkeling van productiewagens.

Verbonden aan Mercedes tot het einde

Mercedes-Benz eerde Herrmann na zijn overlijden met warme woorden. “Hij had een grote invloed op onze racegeschiedenis,” liet Marcus Breitschwerdt, CEO van Mercedes-Benz Heritage GmbH, weten. “Zijn snelheid, vakmanschap en persoonlijkheid maakten hem tot een geliefd lid van het Silver Arrows-team.”

Ook na zijn actieve carrière bleef Herrmann een vaste waarde binnen Mercedes-Benz Heritage. Als merkambassadeur was hij regelmatig aanwezig bij evenementen, waar hij met zichtbaar plezier verhalen deelde met fans en zijn rijvaardigheid bleef tonen — zelfs op hoge leeftijd.

Herrmanns loopbaan reikte verder dan de Formule 1. Hij nam deel aan toerwagenraces, rally’s en langeafstandswedstrijden en bewees zich als een uiterst veelzijdig coureur. Zijn grootste successen behaalde hij in de endurance-racerij, met zeges in de Targa Florio (1960), de 24 uur van Daytona (1968) en de 24 uur van Le Mans (1970).

Na zijn overwinning in Le Mans hield hij woord aan een belofte aan zijn vrouw Magdalena: stoppen op het hoogtepunt. Herrmann beëindigde zijn carrière nog vóór het einde van het seizoen 1970. Daarmee sloot hij een indrukwekkend hoofdstuk af — als coureur én als icoon van een vervlogen tijdperk in de autosport.