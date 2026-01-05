user icon
Ferrari verwacht veel van 2026: "We beginnen helemaal opnieuw"

Ferrari verwacht veel van 2026: "We beginnen helemaal opnieuw"

Ferrari kijkt met gemengde gevoelens terug op het Formule 1-seizoen 2025, maar intern is de blik al geruime tijd volledig gericht op volgend jaar. De ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 bieden volgens de Scuderia een unieke kans om het tij te keren, nadat de auto van 2025 al vroeg als fundamenteel probleemgeval werd bestempeld.

Al in april vorig jaar nam Ferrari een drastisch besluit. De ontwikkeling van de toenmalige auto werd vrijwel stilgelegd, zodat alle middelen konden worden ingezet voor het project van 2026. Daarmee gaf het team impliciet de strijd om beide wereldtitels op, maar teambaas Fred Vasseur zag geen alternatief. Ferrari zou in 2026, net als de rest van het veld, met een schone lei beginnen – en daar wilde hij maximaal van profiteren.

Vasseur en Ferrari kijken vooruit

De gevolgen van die keuze waren duidelijk zichtbaar op de baan. Ferrari kampte het hele seizoen met een smalle afstelmarge en moest de auto hoger zetten om diskwalificaties te voorkomen. Dat kostte performance en zorgde ervoor dat overwinningen uitbleven. Toch ziet Vasseur die moeilijke fase als een noodzakelijke investering in de toekomst.

“De focus ligt nu volledig op 2026,” benadrukt de Fransman tegenover F1.com. “We moeten begrijpen wat er fout is gegaan, maar ook meenemen wat wél goed was. Dat geldt voor de auto, maar ook voor de manier waarop we als team hebben gewerkt.”

Ferrari verwacht veel van 2026

De eerste echte graadmeter komt al snel. Ferrari zal de nieuwe auto tijdens een shakedown in Fiorano voor het eerst aan de wereld tonen, gevolgd door een besloten test in Barcelona. Tijdens de officiële wintertests in Bahrein moet duidelijk worden of het gekozen ontwikkelingspad de juiste was. Intern is de verwachting dat de nieuwe reglementen beter aansluiten bij de filosofie van het team.

Komend seizoen in de F1 gaan alle reglementen op de schop, wat betekent dat Ferrari aan een schone lei kan beginnen. Ook Vasseur erkende dat. "We hebben hoge verwachtingen voor 2026, net als iedereen in de branche. Het is een nieuwe uitdaging, we beginnen helemaal opnieuw. We weten heel goed dat je in het verleden, bij dit soort regelwijzigingen, niet kunt voorspellen wat de toekomst voor Australië in petto heeft."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

