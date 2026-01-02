Wanneer Nico Rosberg terugkijkt op zijn loopbaan in de Formule 1, komt hij onvermijdelijk uit bij Lewis Hamilton. De twee groeiden samen op in de kartsport en werden later bij Mercedes elkaars grootste concurrent. Hun onderlinge titelstrijd groeide uit tot een van de meest beladen hoofdstukken uit de moderne F1-historie en liet diepe sporen na in hun relatie.

Nadat Mercedes vanaf 2014 de beste auto in bezit had, legden Hamilton en Rosberg elkaar drie jaar lang het vuur aan de schenen. Dit ontvouwde zich in zenuwslopende gevechten, waarbij de twee wereldkampioenen elkaar ook wel eens raakten. Daar waar de twee vroeger naar verluidt goede vrienden waren, werd de vriendschap door het titelgevecht stukken minder. Uiteindelijk won Rosberg de wereldtitel in 2016, waarna hij meteen stopte met F1.

Rosberg vertelt over relatie met Hamilton

Jaren later is de relatie tussen beide oud-teamgenoten aanzienlijk verbeterd. De scherpe randjes zijn verdwenen en er is plaats gekomen voor wederzijds respect. In de NDR Talkshow deelt Rosberg een opvallende anekdote die illustreert hoe de verhoudingen zijn veranderd. “Mijn dochters krijgen tegenwoordig elke kerst een gigantische doos vol cadeaus van Lewis”, vertelt de Duitser met een lach.

Die dochters, Alaïa en Naila, zijn zelfs grote fans van Hamilton. “Dat is eigenlijk een serieus probleem”, grapt Rosberg eerst, om vervolgens te nuanceren. “Nee hoor, het is juist mooi. Het zegt veel over hoe alles nu is.” Volgens de wereldkampioen van 2016 laat het gebaar zien hoe ver ze zijn gekomen. “Ooit waren we echte rivalen, nu staan er ieder jaar cadeaus van hem voor de deur. Dat is toch bijzonder.”

Rosberg deelt toch een klein sneertje uit

Een plaagstoot kan Rosberg echter niet laten. “Hij hoeft zelf niet naar binnen te komen”, lacht hij. “Maar de cadeautjes mag hij gerust achterlaten.” Het typeert hoe de voormalige rivaliteit inmiddels met humor wordt bekeken, iets wat tijdens hun actieve jaren ondenkbaar was. Toen draaide alles om winnen, vaak met explosieve momenten op en naast de baan.

Volgens Rosberg ontstond de breuk vrijwel direct na Hamiltons overstap naar Mercedes in 2013. In gesprek met Eurosport blikt hij terug op dat kantelpunt. “Het veranderde zodra we samen om het wereldkampioenschap gingen vechten”, stelt hij. “Daarvoor niet. Maar zo gaat dat altijd.”

De Duitser is daar opvallend open over. “Als je elk weekend strijdt om overwinningen en titels, houdt een vriendschap geen stand”, legt hij uit. “Wil je wereldkampioen worden, dan kun je niet te lief zijn.” Volgens Rosberg dwingt de Formule 1 coureurs om tot het uiterste te gaan. “Je komt in grijze gebieden terecht, zeker als twee coureurs op zo’n extreem hoog niveau zitten. Dan wordt het onvermijdelijk scherp.”