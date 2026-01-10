Er was een tijd dat Duitse coureurs het gezicht van de Formule 1 bepaalden. Tegenwoordig is daar nog maar weinig van over, en dat zorgt voor scherpe uitspraken. Ralf Schumacher kon het niet laten om voormalig wereldkampioen Nico Rosberg stevig van repliek te dienen.

Halverwege de jaren 2000 stond de grid vol Duitsers, met onder anderen Michael en Ralf Schumacher, Nick Heidfeld en Nico Rosberg, later gevolgd door Sebastian Vettel en Adrian Sutil. In 2026 is Nico Hülkenberg de enige overgebleven Duitse coureur, en met zijn 38 jaar is hij bepaald geen exponent van een nieuwe generatie.

Meer over Nico Rosberg Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

Schumacher fileert Rosberg

In een interview met F1 Insider kreeg Ralf Schumacher de vraag of Lando Norris in de toekomst de successen van grootheden als Max Verstappen, Michael Schumacher of Lewis Hamilton kan evenaren. Zijn antwoord was stellig. Volgens Schumacher vraagt dat niveau een mentale kracht die niet iedere coureur bezit.

Daarbij haalde hij Rosberg aan als voorbeeld. “Voor sommige rijders is die druk simpelweg te groot,” stelde Schumacher. “Nico is daar een goed voorbeeld van. Hij werd wereldkampioen en stopte meteen. Hij heeft zelf verteld hoe gespannen hij was voor die laatste race. Dat zegt veel over hoeveel energie zo’n titel kost.”

Schumacher benadrukte dat hij daar zelf anders in stond. “Iedereen is anders. Ik was ook nerveus, maar niet op die manier. Het is knap dat Nico daar nu zo open over is. Hij werd tenslotte kampioen tegen een zevenvoudig wereldkampioen, dat mag je nooit onderschatten.”

Oude verhalen, nieuwe prikken

Toch kon Schumacher het niet laten om een kritische noot te plaatsen. Volgens hem blijft Rosberg hangen in psychologische spelletjes. “Hij komt nog steeds met verhalen over mijn broer, over vermeende mindgames op parkeerplaatsen of toiletten,” aldus Schumacher.

“Maar ik ken Michael. Die zat toen in een totaal andere fase van zijn carrière,” vervolgde hij. “Uiteindelijk draait het om rijden. Als je in Monaco achter iemand van boven de veertig blijft hangen, zegt dat ook iets.”

Met die woorden liet Schumacher weinig aan de verbeelding over. De boodschap is duidelijk: wereldkampioen worden is één ding, ermee omgaan iets heel anders — en daar verschillen zelfs de grootste namen onderling sterk in.