user icon
icon

Schumacher fileert Rosberg: "Die reed zelf achter iemand aan van 40"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher fileert Rosberg: "Die reed zelf achter iemand aan van 40"

Er was een tijd dat Duitse coureurs het gezicht van de Formule 1 bepaalden. Tegenwoordig is daar nog maar weinig van over, en dat zorgt voor scherpe uitspraken. Ralf Schumacher kon het niet laten om voormalig wereldkampioen Nico Rosberg stevig van repliek te dienen.

Halverwege de jaren 2000 stond de grid vol Duitsers, met onder anderen Michael en Ralf Schumacher, Nick Heidfeld en Nico Rosberg, later gevolgd door Sebastian Vettel en Adrian Sutil. In 2026 is Nico Hülkenberg de enige overgebleven Duitse coureur, en met zijn 38 jaar is hij bepaald geen exponent van een nieuwe generatie.

Meer over Nico Rosberg Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

2 jan

Schumacher fileert Rosberg

In een interview met F1 Insider kreeg Ralf Schumacher de vraag of Lando Norris in de toekomst de successen van grootheden als Max Verstappen, Michael Schumacher of Lewis Hamilton kan evenaren. Zijn antwoord was stellig. Volgens Schumacher vraagt dat niveau een mentale kracht die niet iedere coureur bezit.

Daarbij haalde hij Rosberg aan als voorbeeld. “Voor sommige rijders is die druk simpelweg te groot,” stelde Schumacher. “Nico is daar een goed voorbeeld van. Hij werd wereldkampioen en stopte meteen. Hij heeft zelf verteld hoe gespannen hij was voor die laatste race. Dat zegt veel over hoeveel energie zo’n titel kost.”

Schumacher benadrukte dat hij daar zelf anders in stond. “Iedereen is anders. Ik was ook nerveus, maar niet op die manier. Het is knap dat Nico daar nu zo open over is. Hij werd tenslotte kampioen tegen een zevenvoudig wereldkampioen, dat mag je nooit onderschatten.”

Oude verhalen, nieuwe prikken

Toch kon Schumacher het niet laten om een kritische noot te plaatsen. Volgens hem blijft Rosberg hangen in psychologische spelletjes. “Hij komt nog steeds met verhalen over mijn broer, over vermeende mindgames op parkeerplaatsen of toiletten,” aldus Schumacher.

“Maar ik ken Michael. Die zat toen in een totaal andere fase van zijn carrière,” vervolgde hij. “Uiteindelijk draait het om rijden. Als je in Monaco achter iemand van boven de veertig blijft hangen, zegt dat ook iets.”

Met die woorden liet Schumacher weinig aan de verbeelding over. De boodschap is duidelijk: wereldkampioen worden is één ding, ermee omgaan iets heel anders — en daar verschillen zelfs de grootste namen onderling sterk in.

hupholland

Posts: 9.541

in 2012 kwamen ze 9x samen aan de finish en was Schumacher er 7x als eerste. Rosberg. Schumacher viel uit in de race die Rosberg won, dan is het grootste deel van het gat in punten voor dat seizoen al verklaard. Rosberg kwalificeerde beter en Schumacher maakte domme fouten. Een fout in Spanje kos... [Lees verder]

  • 10
  • 10 jan 2026 - 11:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Rosberg Ralf Schumacher Mercedes

Reacties (17)

Login om te reageren
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.367

    Vreemde vogel die RSC.

    • + 3
    • 10 jan 2026 - 10:38
  • StevenQ

    Posts: 9.984

    Nico Rosberg is in alle 3 de jaren dat hij teamgenoot was van Michael VOOR Michael in het kampioenschap geëindigd

    • + 3
    • 10 jan 2026 - 10:57
    • Need5Speed

      Posts: 3.408

      En niet zo'n beetje ook, dubbel zoveel punten behalve in 2011. Toen was het verschil kleiner, bovendien had Schumacher toen meer DNFs.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 11:25
    • Need5Speed

      Posts: 3.408

      Ralf deed toen al niet meer mee, die was na 2007 gestopt. Of dat aan mentale kracht, talent of iets anders lag zullen we wel nooit weten.

      • + 1
      • 10 jan 2026 - 11:48
    • hupholland

      Posts: 9.541

      in 2012 kwamen ze 9x samen aan de finish en was Schumacher er 7x als eerste. Rosberg. Schumacher viel uit in de race die Rosberg won, dan is het grootste deel van het gat in punten voor dat seizoen al verklaard. Rosberg kwalificeerde beter en Schumacher maakte domme fouten. Een fout in Spanje kostte m mogelijk ook 25 punten in Monaco. Niet om Schumacher verder te verdedigen, maar dit geeft toch zeker wel aan dat Rosberg Schumacher helemaal niet domineerde ofzo. Nee, Rosberg is en was gewoon ook maar een vrij matige racer. Ik denk dat dat Ralf zn punt vooral is.

      • + 10
      • 10 jan 2026 - 11:50
    • Need5Speed

      Posts: 3.408

      Feit is dat Rosberg elke keer punten scoorde als Schumacher uitviel, en Schumacher geen punten scoorde als Rosberg uitviel. En dan kan je beargumenteren dat Schumacher net de pech had om uit te vallen wanneer de Mercedes sterk was en Rosberg juist uitviel wanneer die niet vooruit was te branden - maar dat lijkt me sterk.

      In 2011 finishte Schumacher niet vaker voor Rosberg en in 2010 wist Rosberg 12 keer voor Schumacher te finishen tegen 2 keer andersom.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 12:08
    • hupholland

      Posts: 9.541

      klopt, 2010 was ook zeker de uitschieter in de reeks van 3 jaar. Schumacher was er ook 3 jaar uit geweest, er zaten nog steeds 4 wielen onder de auto, maar verder was zo'n beetje alles veranderd. Ralf noemt Michael ook niet voor niets iemand van 40, hij wil echt niet zeggen dat zn rentree een groot succes was, maar vooral dat Rosberg, in de bloei van zn leven, alsnog wel zn handen vol had aan een veteraan die terug was gekomen uit zn pensioen.

      • + 1
      • 10 jan 2026 - 14:30
    • Need5Speed

      Posts: 3.408

      Het toont alleen maar aan dar Schumacher zo slacht nog niet was.
      In 2013 had hij een andere teamgenoot - Hamilton - en hij zat er aan de streep vaker voor dan achter.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 15:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.199

    Ome Ralf is de roddel koningin van de F1 geworden.
    Ze kan zo aanschuiven bij Boulevard van RTL4 of bij SBS6 naast dat vuile ding van Brard.

    • + 4
    • 10 jan 2026 - 11:32
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 731

      Waar anderen de ijdele hoop vestigen op het programma: "De Leukste Thuis..."

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 11:58
    • Henery

      Posts: 454

      Brard kan geen vuil ding zijn, die heeft jarenlang klysma's laten doen 😎

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 15:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.199

      En tòch is het 'n vuil ding Henery.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 17:48
  • Larry Perkins

    Posts: 62.478

    Er wordt aardig wat gefileerd vandaag, wellicht heeft de schrijvert zijn berichtjes in de wachtrij bij de slager getypt...

    • + 5
    • 10 jan 2026 - 11:48
    • schwantz34

      Posts: 41.706

      Deze zeer filerende schrijvert kan zo bij een lokale visboer aan de slag...

      • + 3
      • 10 jan 2026 - 12:15
    • Aajd Flupke

      Posts: 57

      Ik denk dat ie het woordenboek heeft opengeslagen bij de letter "f"

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 14:21
  • Knalpijp

    Posts: 2.317

    Als je in Monaco start achter iemand dan eindigt de race ook achter hem.

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 14:56
  • Joeppp

    Posts: 8.219

    Rosberg is een mindere coureur dan Hamilton en minder dan Michael Schumacher. Des te knapper wat hij heeft gepresenteerd en daarmee kampioen is geworden. wanneer je minder talent hebt en toch weet te winnen kost dat dubbel energie en hij had het er voor over. Na 2021 is dit misschien wel de beste kampioen van de afgelopen 20 jaar. Als coureur en mens heeft hij er alles uitgeperst wat erin zat.

    • + 1
    • 10 jan 2026 - 15:48

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 27 jun 1985 (40)
  • Geb. plaats Wiesbaden, Duitsland
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar