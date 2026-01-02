user icon
Ook Gasly gaat 'grondeffect-auto's' niet missen: "Voor onze rug enorm zwaar"

Pierre Gasly zal de huidige grondeffectauto’s van de Formule 1 niet met weemoed uitzwaaien. De Alpine-coureur wijst vooral naar het hevige stuiteren van de wagens en de fysieke gevolgen daarvan, en is dan ook blij dat de sport richting 2026 een andere koers inslaat.

Bij de introductie van de grondeffectauto’s kregen teams en coureurs te maken met onverwachte problemen. Door de extreem stijve afstelling en de lage rijhoogte, die nodig zijn om maximale downforce te genereren, ontstond het fenomeen porpoising. Op rechte stukken begonnen de auto’s hevig te stuiteren, wat bij meerdere coureurs leidde tot zorgen over de impact op hun lichaam, en dan met name hun rug.

Ook Gasly had het zwaar

Ook Gasly ondervond de keerzijde van deze generatie auto’s. “Ik denk dat het enige waar wij als coureurs nooit echt tevreden over zijn geweest, de hoeveelheid stuiteren is”, stelt de Fransman. “Deze auto’s moeten zo laag mogelijk rijden, maar fysiek gezien is dat voor onze ruggen enorm zwaar. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat dit niet vol te houden is over een hele carrière. Daarom is het goed dat ze daar nu een beetje van afstappen.”

Met het oog op 2026 blijft het voorlopig gissen hoe de compleet nieuwe Formule 1-auto’s zich zullen gedragen. Gasly benadrukt dat coureurs met een open blik naar de toekomst moeten kijken, maar zijn ambitie blijft onveranderd. “Uiteindelijk wil ik gewoon vooraan vechten. Wat voor soort races we ook krijgen, ik wil aan de voorkant van het veld rijden.”

Gasly wil naar voren met Alpine

De Alpine-coureur is open over zijn frustraties. In 2026 begint hij aan zijn negende volledige seizoen in de Formule 1, met tot dusver slechts één overwinning op zijn naam. “Ik geniet niet van de positie waarin ik me nu bevind”, geeft hij toe. “Ik weet zeker dat ik het wél ga waarderen als ik vooraan rijd.”

Of dat ook geldt als het racen zelf minder spectaculair blijkt te zijn, laat Gasly in het midden. “Als coureur moet je altijd de beste zijn in het besturen van de auto”, zegt hij. “Kijk naar iemand als Fernando Alonso of Lewis Hamilton: zij reden in 2007 compleet anders dan in 2014, en weer anders dan in 2021. Je móét je aanpassen aan nieuwe regels.”

Gasly maant Alpine tot actie

Toch plaatst Gasly ook een kanttekening. “Deze auto’s hebben de afgelopen jaren best goede gevechten opgeleverd. We hebben mooie races gezien, al was Qatar – hoe mooi ik het circuit en de locatie ook vind – vanuit racetechnisch oogpunt een van de saaiste en meest frustrerende races.”

De conclusie is helder voor de Fransman. “Er zijn veel factoren om rekening mee te houden, maar voor mij draait het om één ding: vooraan rijden. Ik heb podiums gepakt, ik heb een race gewonnen, maar competitief gezien wil ik vechten met de jongens die nu structureel voorin zitten. Ik weet dat ik dat niveau aankan”, besluit Gasly.

