Max Verstappen greep afgelopen jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij werd verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, die in de laatste races hard moest werken om een comeback van Verstappen te voorkomen. Volgens Ralf Schumacher begint de Nederlander steeds meer trekjes van zijn broer Michael te vertonen.

Verstappen begon het seizoen op achterstand, omdat de McLarens simpelweg veel sneller waren. Hij wist in de eerste helft van het seizoen nog wel te winnen in Suzuka en Imola, maar daarna kwam de klad erin en kampte zijn team Red Bull met de nodige problemen. Na de Britse Grand Prix besloot de Red Bull-top in te grijpen, en werd teambaas Christian Horner ontslagen. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, die het team weer op de rails wist te krijgen.

Verstappen stond in de tweede seizoenshelft in elke race op het podium, en profiteerde van de problemen van McLaren. In de laatste weken van het seizoen werd de titelstrijd zeer spannend, en bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi had Verstappen nog slechts twaalf punten achterstand op Norris. Hij won de race, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om de Britse McLaren-coureur te verslaan.

Opmerkelijke verandering

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher stelt dat er veel is gebeurd bij Red Bull. De Duitser geeft tekst en uitleg in een interview met F1-Insider: "Het was duidelijk wat er gebeurde bij Red Bull. Marko heeft het zelf gezegd: ze namen de beslissing om Horner weg te sturen te laat. Dit zorgde voor een lange periode van chaos totdat de auto weer klaar was voor Max om te winnen. Wat daaruit voortkwam is wel opmerkelijk: een echte eenheid, vooral met Mekies en het team rondom Max."

Lijkt Verstappen op Schumacher?

Over Verstappen is Schumacher zeer te spreken. Hij vergelijkt hem met zijn broer, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher: "Max is iemand die ongelooflijk veel uit een auto kan halen. Dat zagen we in vergelijking met Yuki Tsunoda of Liam Lawson. Maar het was alsnog een geweldige teamprestatie. En dat heeft Max veranderd. Hij heeft die extra kwaliteit, dat vermogen en die uitstraling die Michael ook had. Het vermogen om een team te verenigen, ze te leiden, te inspireren. Dat er mensen zijn die voor je door het vuur gaan. Max heeft dat Michael-gen."