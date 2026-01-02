Max Verstappen heeft naar eigen zeggen geen mentale coach nodig om om te gaan met druk en tegenslag in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ligt niet wakker van titelstress, mede omdat hij zijn grootste doelen al heeft bereikt. In 2025 greep de Nederlander net naast zijn vijfde wereltitel, maar dat heeft zijn mindset niet veranderd.

Volgens Verstappen zit mentale weerbaarheid deels in je karakter. In gesprek met Formule 1 Magazine legt hij uit dat niet iedere coureur bestand is tegen extreme druk, maar dat hij daar zelf weinig moeite mee heeft. Die mentale kracht is volgens hem een combinatie van aanleg en opvoeding.

Hoewel Verstappen de titelstrijd wel analyseert, weigert hij energie te verspillen aan piekeren. Hij blijft liever rationeel en oplossingsgericht, zowel op als buiten de baan - een aanpak die hem al vier wereldtitels heeft opgeleverd.

'Dit kan niet iedereen'

"Niet iedereen kan evengoed met druk omgaan, dat moet een beetje in je zitten. Heel veel dingen kunnen aangeleerd worden, maar sommige zaken moeten echt in je zitten, qua persoonlijkheid. Bij mij is het denk ik de combinatie van aangeboren en aangeleerd. Van jongs af aan was het altijd: 'Niet te veel zeuren, niet zeiken, maar gewoon gaan!'"

"Als ik wakker word, dan denk ik er wel aan. En dan analyseer ik in mijn hoofd wat we kunnen doen en waar we naar moeten kijken, maar ik probeer er zo min mogelijk energie aan te verliezen. Want om wakker te liggen en te piekeren, daar schiet je niets mee op. Dan slaap ik liever lekker."

Verstappen denkt wel na

Buiten de paddock blijft Verstappen ook erg kalm, want hij probeert zijn problemen altijd direct op te lossen. Op die manier hoeft hij niet langer erin te blijven hangen en kan hij gewoon zijn best blijven doen op de baan en daarbuiten.

Hoewel Verstappen dus wel over de titelstrijd nadenkt blijft hij geen nachten wakker. "Dat is voor iedereen anders, maar dat zou voor mij niets zijn. Absoluut niet." Verstappen verloor uiteindelijk de wereldtitel op twee punten na ten opzichte van Lando Norris die zijn allereerste wereldtitel won. Toch heeft de Nederlander al vier wereldtitels gewonnen.