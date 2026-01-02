user icon
Antonelli blikt tevreden terug: "Jaar met ups en downs"

Antonelli blikt tevreden terug: "Jaar met ups en downs"

Kimi Antonelli kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Mercedes-coureur kende in 2025 de nodige pieken en dalen, maar stelt vooral dat hij in korte tijd enorme stappen heeft gezet, zowel op sportief als persoonlijk vlak.

Gedurende het seizoen wisselden hoogte- en dieptepunten elkaar af. Antonelli verraste met een poleposition in de sprintkwalificatie in Miami en pakte later in Canada zijn eerste podium in de Formule 1. Daartegenover stond een lastige fase tijdens het Europese deel van de kalender, waarin de prestaties minder stabiel waren.

“Toch hebben we richting het einde van het seizoen een sterke fase gehad”, blikt Antonelli terug. “Het was een jaar met ups en downs, maar er zijn veel positieve dingen om mee te nemen. Ondanks de moeilijke momenten heb ik enorm veel geleerd en ben ik als persoon een stuk volwassener geworden.”

Het aanwijzen van één hoogtepunt vindt de Mercedes-coureur lastig. “Het is moeilijk om één moment eruit te pikken. Eigenlijk was de hele reis mijn favoriete onderdeel”, legt hij uit. “Juist de moeilijke momenten, hoe vervelend ze ook waren, hebben me geholpen om te groeien.”

Antonelli kiest beste momenten uit

Toch passeren enkele speciale momenten de revue. “Mijn eerste race in Melbourne was natuurlijk heel bijzonder. Daarnaast de sprintpole in Miami, mijn eerste podium in Canada en races als Brazilië en Las Vegas. Er waren veel mooie momenten, maar het complete seizoen was ongelooflijk en heeft me echt geholpen om te groeien als coureur en vooral als mens.”

Antonelli sloot zijn debuutjaar af op de zevende plaats in het wereldkampioenschap en richt zich nu op 2026. Dan begint hij aan zijn tweede seizoen bij Mercedes, opnieuw als teamgenoot van George Russell, terwijl de Formule 1 zich opmaakt voor een nieuw technisch tijdperk.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

