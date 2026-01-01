user icon
Verstappen wil niet te lang in de Formule 1 blijven

Max Verstappen geniet momenteel van zijn vrije tijd voordat het nieuwe Formule 1-seizoen begint. De Nederlandse Red Bull-coureur zal ook dit jaar de wereld rond moeten reizen voor de races, en daar is hij geen grote fan van. Verstappen stelt dat hij liever tijd doorbrengt met zijn familie.

Verstappen heeft een druk seizoen achter de rug waarin hij hard moest werken. Hij had in de eerste seizoenshelft een grote achterstand opgelopen op zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri, terwijl het op de achtergrond rommelde bij zijn eigen team Red Bull Racing. De frustratie was groot en Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Verstappen liet echter weten dat hij Red Bull niet wilde verlaten, en in de tweede helft van het seizoen wist hij zich goed te herstellen. Hij stond in elke race op het podium, wist meermaals te winnen en vocht zich weer terug in het titelgevecht. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

'Dan ben ik weg'

Verstappen geniet momenteel van zijn vrije tijd, en viert vakantie in Brazilië. Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, en in een interview met Viaplay laat Verstappen weten dat het allemaal best veel is: "Het zijn veel races. Dan ben ik weg. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog marketingdingen. Daar ben ik sowieso al geen grote fan van."

Familie belangrijker dan de Formule 1

Verstappen wil graag meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Hij werd vorig jaar vader van dochter Lily, en stelt dat hij niet voor altijd in de Formule 1 zal rijden: "Ik probeer zoveel mogelijk met mijn familie mee te reizen. Ook in de avonden tijdens de raceweekenden. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd met hen doorbrengen, de tijd pakken wanneer dat kan. Ik zie mezelf ook niet tot mijn 44ste in de Formule 1 rijden."

