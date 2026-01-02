Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent dat het nieuwe Formule 1-seizoen voor de deur staat. Het betekent ook dat Sergio Perez zich weer Formule 1-coureur mag noemen. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, maar wat kan men van hem verwachten?

Perez was jarenlang een vaste bewoner van de Formule 1-paddock. De Mexicaanse coureur debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij het team van Sauber, waarna zijn ster al snel begon te rijzen. Hij maakte veel indruk, en stapte in 2013 over naar McLaren. Dit avontuur mislukte, waarna Perez ging rijden voor Force India, wat later Racing Point werd.

Toen in 2020 duidelijk werd dat er hier grote veranderingen zouden worden doorgevoerd voor het nieuwe seizoen, moest Perez op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Op de valreep tekende hij een contract bij het topteam van Red Bull, waar hij de waterdrager van Max Verstappen werd. In 2021 speelde hij een belangrijke rol bij de ontknoping van de titelstrijd, en kreeg hij veel complimenten van onder meer Verstappen.

In 2022 kon Perez in eerste instantie in het spoor van Verstappen blijven, maar liep hij wel steeds vaker tegen problemen aan. Ook in 2023 liep niet alles op rolletjes, maar wist hij zich wel aardig te herstellen en eindigde hij op de knappe tweede plaats in het wereldkampioenschap. In 2024 zakte hij na een goede start helemaal in elkaar, en werd hij slechts achtste. De Red Bull-top besloot in te grijpen, en zijn contract werd ontbonden. Perez vond geen nieuw zitje, en zijn toekomst was lang onduidelijk.

Weg uit de Formule 1-bubbel

Perez bleef een paar maanden uit de publiciteit, en leek zich ook niet te bemoeien met de Formule 1. In de loop van 2025 werd echter duidelijk dat er steeds meer interesse kwam in zijn diensten, en Perez tekende een contract bij het nieuwe team van Cadillac. Hij gaat hier een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas, die net als Perez een jaartje aan de zijlijn heeft gestaan.

Het grote verschil met Perez, is dat Bottas wel aanwezig bleef in de Formule 1-bubbel. Hij was reservecoureur van Mercedes, was elk weekend aanwezig op de circuits en kreeg regelmatig de kans om te rijden tijdens banden- of TPC-tests. Perez liet zijn gezicht echter niet zien op de circuits, en dat kan een nadeel vormen.

Wat kan Perez nog?

Perez heeft wel doorgetraind, maar heeft amper gereden. De Mexicaan reed in november zijn eerste F1-meters van het jaar tijdens een TPC-test van Cadillac met een geleende Ferrari op Imola. Voor Perez was het het moment om weer te wennen aan de F1-omgeving, maar hij zal weer in het ritme moeten komen.

Hij was maandenlang volledig onzichtbaar, en de vraag is hoelang hij nodig heeft om weer in vorm te komen. Het voordeel voor Perez is; er staan nog drie testweken op het programma. Het wordt een belangrijk jaar voor Perez, want Cadillac stoomt achter de schermen IndyCar-ster Colton Herta klaar voor de koningsklasse.