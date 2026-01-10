user icon
Pérez gefileerd na uitlatingen over Red Bull en Verstappen

Pérez gefileerd na uitlatingen over Red Bull en Verstappen

Peter Windsor heeft zich fel uitgesproken over de recente uitspraken van Sergio Pérez over Red Bull Racing. De voormalig F1-teammanager veegde in een livestream op zijn YouTube-kanaal de kritiek van Pérez van tafel en stelde dat niet de auto, maar het aanpassingsvermogen van de coureur doorslaggevend is — met Max Verstappen als schoolvoorbeeld.

Pérez liet zich eerder kritisch uit over zijn periode bij Red Bull en suggereerde dat de auto volledig was afgestemd op Verstappen. Volgens Windsor is dat een bekende reflex bij coureurs die het afleggen tegen een uitzonderlijk sterke teamgenoot.

Bekend patroon in de Formule 1

Windsor ziet duidelijke parallellen met eerdere situaties in de Formule 1. “Dit is geen nieuw verhaal,” stelt hij. “Een tweede rijder is langzamer en zoekt vervolgens verklaringen buiten zichzelf. Dat leidt vrijwel altijd tot een neerwaartse spiraal.”

De Brit wijst onder meer op Sebastian Vettel, die in zijn laatste Red Bull-jaren moeite had toen Daniel Ricciardo naast hem kwam te rijden. Ook Fernando Alonso belandde volgens Windsor in zo’n situatie bij McLaren naast Lewis Hamilton. “In plaats van die problemen echt te analyseren, werd de schuld elders gelegd. Dat zie je telkens weer gebeuren.”

Volgens Windsor had Pérez meer naar zijn eigen prestaties moeten kijken. “Zelfreflectie is cruciaal in deze sport. Als je die mist, kom je niet verder — hoe ervaren je ook bent.”

Rijstijl maakt het verschil

Windsor erkent dat de Red Bull-auto eigenschappen heeft die Verstappen uitstekend liggen, maar benadrukt dat dat niet betekent dat de auto speciaal voor hem wordt gebouwd. Daarbij verwijst hij ook naar uitspraken van Alex Albon, die eerder aangaf dat vooral de voorkant van de auto goed bij Verstappen past, zonder te spreken van maatwerk.

“De rijstijlen van Pérez, Albon en Verstappen liggen mijlenver uit elkaar,” legt Windsor uit. “Pérez bouwt zijn snelheid soepel op en vermijdt onderstuur, terwijl Max juist in staat is om met gas, rem en stuur om problemen heen te rijden.”

Waar zit het verschil?

Volgens Windsor zit daarin het grote verschil. “Alex rijdt met hele vloeiende inputs en vertrouwt sterk op de achterkant van de auto. Max daarentegen gebruikt juist de voorkant om de auto te laten draaien, zelfs als er sprake is van onderstuur.”

Dat zorgt volgens Windsor voor botsende meningen over de afstelling. “Max kan iets wat anderen simpelweg niet kunnen,” besluit hij. “Als hij onderstuur voelt, laat hij de auto alsnog roteren. Dat maakt hem uitzonderlijk — en legt genadeloos bloot waar anderen tekortkomen.”

Respect

Posts: 21

Ik vind het zo jammer dat Perez zo negatief spreekt. Max is altijd heel lovend over hem en vond hem een goede vriend en teamgenoot. Waarom Perez dit nou moet doen, terwijl hij weer toetreedt tot de F1, is mij een raadsel. Hij houdt 1,5 jaar zijn mond dicht en nu vlak voor het nieuwe seizoen met d... [Lees verder]

  • 18
  • 10 jan 2026 - 11:53
  • Need5Speed

    Posts: 3.407

    De uitspraken van Pérez verbazen me niks, en ik weet ook niet hoe diep het bij hem zit. Zeker is dat de media dit soort dingen van hem willen horen, Zeker de Mexicaanse, en het eruit proberen te trekken.
    Het komt alleen niet erg sympathiek over op degenen die geen verstokte Checo fan zijn en dat zijn er nogal wat.

    • + 17
    • 10 jan 2026 - 08:49
    • snailer

      Posts: 31.355

      Het is gewoon een natuurlijke reactie van winnaars types. Nagenoeg alle f1 rijders zijn gewend geweest te winnen. Tot ze in F1 komen. Dat is al een schok en leidt vaak tot rookie fouten ze moeten leren te accepteren dat in F1 het veel lastiger is te winnen.

      Men zoekt excuses. En als dan een gewoon erg goede rijder als Perez op een ongekende manier om de oren wordt gereden, dan is het vrij eenvoudig excuses te zoeken.
      Ze doen het allemaal.
      Ook Hamilton op het moment. En die hoeft echt geen excuses te zoeken. Hij is jaren lang de beste geweest, maar ook hij wendt zich tot excuses.

      Dus waarom zou Perez dat niet doen dan? Natuurlijk gedrag

      • + 3
      • 10 jan 2026 - 10:36
    • Respect

      Posts: 21

      Ik vind het zo jammer dat Perez zo negatief spreekt. Max is altijd heel lovend over hem en vond hem een goede vriend en teamgenoot. Waarom Perez dit nou moet doen, terwijl hij weer toetreedt tot de F1, is mij een raadsel. Hij houdt 1,5 jaar zijn mond dicht en nu vlak voor het nieuwe seizoen met dikke modder gaan gooien. Waarom in godsnaam?!? Hij maakt zich zo niet geliefd en ik vind het ook zeer onprofessioneel.

      • + 18
      • 10 jan 2026 - 11:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.586

      Tsja, en dadelijk blijkt Valtteri het beter te doen dan Checo. En wat moet ie dan roepen, dat de auto om Valtteri is gebouwd en dat alle aandacht naar de andere kant van de garage gaat

      Het is jammer dat ie zich zo laat kennen (als het niet de medianus die het zonder voorkomen) dat heeft hij helemaal niet nodig. Iedereen in de f1 weet wat Perez kan en dat is gewoon goed. Alleen net niet een echte topper.

      • + 2
      • 10 jan 2026 - 13:06
  • StevenQ

    Posts: 9.984

    Zowel Adrian Newey als Dan Fallows hebben Checo ook al tegengesproken

    • + 15
    • 10 jan 2026 - 09:41
    • snailer

      Posts: 31.355

      Snailer ook. Bekijk gewoon wat onboards en wat opmerkingen onder andere van Perez zelf. Initieel was geen enkele auto naar de wensen van Verstappen..
      Alleen als een rijder de nummer 1 status afdwingt, dan is het logisch dat men de feedback van die rijder volgt. Het is dus vrij natuurlijk om dan een auto te krijgen die naar de wensen is van de nummer 1. Ook de 2023 auto was juist niet naar de voorkeuren van Verstappen.

      Juist die was volledig naar de zin van Perez. Alleen wist Verstappen die naar zijn hand te zetten via rijders tools. De issues werden zo weggemanaged door Verstappen. En dat voordat er 1 update geplaatst werd.

      In 2023 heeft RBR zelfs speciaal voor Perez een update gebracht. Hij had moeite met temperatuur in de banden krijgen bij bijvoorbeeld kwalificatie. Er was een grote reden dat hij onder druk er telkens af vloog. Te veel willen en dan crashen.

      Er zijn zoveel voorbeelden die het verhaal van Perez ontkrachten.
      Daarbij. Dit is de topklasse van het racen.
      Als er al een voordeel is voor 1 rijder, dan zou dit hooguit een tiende schelen. Niet een seconde.

      • + 8
      • 10 jan 2026 - 10:43
    • Respect

      Posts: 21

      Gelukkig, dat had ik nog niet gelezen. En dit zijn voor mij mensen die het echt kunnen weten. Bedankt voor je aanvulling Steven.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 12:28
  • Babs

    Posts: 161

    Perez zou wel eens een flinke miskoop voor Cadillac kunnen blijken te zijn.

    • + 5
    • 10 jan 2026 - 10:53
  • John6

    Posts: 11.470

    Peter Windsor die heeft ook gelijk, Checo is gewoon een jankerd die denkt er even slim aan te doen om na te trappen, ook nog even zijn mening Venezuela te geven, en hij rijdt voor een Amerikaans team.

    Nou Checo als je nu echt een held wil zijn zeg dan wat je van Trump vindt, want he is coming to Mexico.😃

    • + 8
    • 10 jan 2026 - 12:29

