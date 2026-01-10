Peter Windsor heeft zich fel uitgesproken over de recente uitspraken van Sergio Pérez over Red Bull Racing. De voormalig F1-teammanager veegde in een livestream op zijn YouTube-kanaal de kritiek van Pérez van tafel en stelde dat niet de auto, maar het aanpassingsvermogen van de coureur doorslaggevend is — met Max Verstappen als schoolvoorbeeld.

Pérez liet zich eerder kritisch uit over zijn periode bij Red Bull en suggereerde dat de auto volledig was afgestemd op Verstappen. Volgens Windsor is dat een bekende reflex bij coureurs die het afleggen tegen een uitzonderlijk sterke teamgenoot.

Bekend patroon in de Formule 1

Windsor ziet duidelijke parallellen met eerdere situaties in de Formule 1. “Dit is geen nieuw verhaal,” stelt hij. “Een tweede rijder is langzamer en zoekt vervolgens verklaringen buiten zichzelf. Dat leidt vrijwel altijd tot een neerwaartse spiraal.”

De Brit wijst onder meer op Sebastian Vettel, die in zijn laatste Red Bull-jaren moeite had toen Daniel Ricciardo naast hem kwam te rijden. Ook Fernando Alonso belandde volgens Windsor in zo’n situatie bij McLaren naast Lewis Hamilton. “In plaats van die problemen echt te analyseren, werd de schuld elders gelegd. Dat zie je telkens weer gebeuren.”

Volgens Windsor had Pérez meer naar zijn eigen prestaties moeten kijken. “Zelfreflectie is cruciaal in deze sport. Als je die mist, kom je niet verder — hoe ervaren je ook bent.”

Rijstijl maakt het verschil

Windsor erkent dat de Red Bull-auto eigenschappen heeft die Verstappen uitstekend liggen, maar benadrukt dat dat niet betekent dat de auto speciaal voor hem wordt gebouwd. Daarbij verwijst hij ook naar uitspraken van Alex Albon, die eerder aangaf dat vooral de voorkant van de auto goed bij Verstappen past, zonder te spreken van maatwerk.

“De rijstijlen van Pérez, Albon en Verstappen liggen mijlenver uit elkaar,” legt Windsor uit. “Pérez bouwt zijn snelheid soepel op en vermijdt onderstuur, terwijl Max juist in staat is om met gas, rem en stuur om problemen heen te rijden.”

Waar zit het verschil?

Volgens Windsor zit daarin het grote verschil. “Alex rijdt met hele vloeiende inputs en vertrouwt sterk op de achterkant van de auto. Max daarentegen gebruikt juist de voorkant om de auto te laten draaien, zelfs als er sprake is van onderstuur.”

Dat zorgt volgens Windsor voor botsende meningen over de afstelling. “Max kan iets wat anderen simpelweg niet kunnen,” besluit hij. “Als hij onderstuur voelt, laat hij de auto alsnog roteren. Dat maakt hem uitzonderlijk — en legt genadeloos bloot waar anderen tekortkomen.”