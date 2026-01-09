Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het nieuwe team van Cadillac. De Mexicaan wil sportieve revanche nemen nadat zijn periode bij Red Bull op pijnlijke wijze ten einde kwam. Perez stelt dat hij altijd alles heeft gegeven bij Red Bull, zelfs toen zijn zoontje in het ziekenhuis lag.

Perez maakt na een jaar afwezigheid zijn comeback in de Formule 1. De ervaren Mexicaanse coureur reed van 2021 tot en met 2024 voor Red Bull, waar hij de waterdrager van Max Verstappen was. In zijn laatste seizoen was hij echter niet in staat om Verstappen bij te houden, en vonden ze dat het tijd was voor verandering.

Perez werd aan de kant geschoven, en voor 2025 vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander stond echter ook onder druk, en werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. Perez volgde het nieuws vanuit zijn luie stoel, en hij kondigde in de zomer zijn comeback aan. Dit jaar gaat Perez alles geven voor Cadillac, net als hij in het verleden heeft gedaan bij Red Bull.

'Mijn zoontje lag in het ziekenhuis'

Perez ontkent dat hij niet zijn best deed bij Red Bull. In de Cracks Podcast stelt Perez dat hij altijd alles heeft gegeven, en hij wijst naar 2023: "Het is altijd makkelijk praten voor een buitenstaander. Toen ik dat jaar in Qatar met Hamilton vocht om de tweede plaats, lag mijn zoontje Emilio in het ziekenhuis met een longontsteking. Ik werd de eerste Red Bull-coureur die een 1-2tje wist te volbrengen in het wereldkampioenschap."

Hoe ernstig was de situatie?

Perez stelt dat de thuissituatie heel spannend was, maar dat hij Red Bull op geen enkel moment wilde laten vallen: "Het was heel erg belangrijk. Ik sprak met de dokter en vroeg hem: 'Hoe serieus is het? Is hij in levensgevaar?' En toen heb ik de rest van de week doorgebracht in de simulator en vroeg het team zich af: 'Wat is deze gek hier aan het doen?'"

Eén voorbeeld van het harde werk

Perez stelt trots dat dit slechts één voorbeeldje is van hoe hij zich inzette voor Red Bull: "Het is gewoon een voorbeeld van alles wat ik heb gegeven voor Red Bull. Ik was zo succesvol in die omstandigheden, omdat ik alles van mezelf heb gegeven."