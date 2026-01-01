user icon
McLaren houdt vast aan papaya rules: Norris en Piastri krijgen opnieuw gelijke kansen

McLaren houdt vast aan papaya rules: Norris en Piastri krijgen opnieuw gelijke kansen

2025 stond grotendeels in het teken van de papaya rules en McLaren-CEO Zak Brown heeft laten weten dat het team dit jaar ook beide F1-coureurs gelijke kansen gaat geven en Norris dus geen eerste coureur maakt.

De principes veranderen dus nog niet na de titel van Lando Norris en dat betekent dus dat Oscar Piastri wat McLaren betreft evenveel kans maakt op de titel als zijn teamgenoot Norris. 

Papaya-rules veranderen niet

"We zijn er absoluut op gebrand om beide coureurs gelijke kansen te geven voor het wereldkampioenschap. Ik denk dat je, zelfs op de maandag nadat je hebt gewonnen, altijd nadenkt over wat je anders of beter had kunnen doen. We blijven ons als raceteam constant ontwikkelen, maar de basisprincipes, dat we beide coureurs gelijke kansen geven om te winnen, zullen niet veranderen. Blikken we terug en leren we er veel van?", vertelde Brown tegenover de internationale media.

"Ja, ik herinner me nog dat we in Spanje eerste en tweede werden, en tijdens onze nabespreking op maandag waren er wel acht momenten waarop we het beter hadden kunnen doen. Ik denk dat je dat van nature als Formule 1-team doet: altijd evalueren en je afvragen: 'Wat hadden we anders kunnen doen? Wat hadden we beter kunnen doen?'", vervolgde de McLaren-CEO.

Je kan niet altijd winnen

"Ik denk dat je in de sport soms wint en soms verliest. Natuurlijk, als je fouten hebt gemaakt, wou je dat je ze niet had gemaakt, maar dat is gewoon niet realistisch. Ik heb nog nooit iemand of een team in welke sport dan ook een perfect seizoen zien hebben. Dus, wij zijn daarin niet anders, maar in principe zal onze manier van racen niet veranderen."

McLaren rijdt ook volgend seizoen met de McLaren-coureurs van vorig jaar, dus ze zijn bekend met het concept van de papaya rules. Of McLaren dit jaar weer zo competitief gaat zijn is nog niet bekend.

Reacties (1)

  • John6

    Posts: 11.439

    Ik denk dat de Media hier heel blij mee is, dat levert weer vele artikelen op, als tegen zit per dag.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 13:00

