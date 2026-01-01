Lando Norris heeft in zijn F1-carrière alleen nog maar voor McLaren gereden, maar kende daar wel meerdere teamgenoten. De wereldkampioen van 2025 heeft Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Oscar Piastri.

Volgens de wereldkampioen is Piastri de grootste uitdaging voor de Britse coureur. Sainz was zijn allereerste teamgenoot en die heeft met 21-17 gewonnen in de race van Norris. Daarna werd Ricciardo de teamgenoot van Norris, maar de wereldkampioen wist hem te verslaan met 31-12 gewonnen. Daarna kwam Piastri en die maakte het spannend voor de Brit. Tot nu toe is het 46-23 voor Norris in de races.

'Piastri was het gevaarlijkst'

"Soms worstelde ik echt in mijn gevecht met Oscar, en Oscar heeft ongelooflijk goed werk geleverd”, zei Norris tegenover de internationale media. "Ik ben blij dat ik Oscar de afgelopen drie jaar als teamgenoot heb gehad, want hoewel hij nog veel minder ervaring heeft dan ik, heb ik veel van hem geleerd en heeft hij me vaak overtroffen. Ik heb veel van hem kunnen leren en zonder dat zou ik niet de coureur zijn die ik nu ben."

"Natuurlijk had ik ook andere teamgenoten – Carlos, Daniel – de afgelopen jaren. Maar Oscar heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer boven mezelf moest uitstijgen. Meer dan ik ooit eerder heb gedaan. Omdat hij halverwege het seizoen beter presteerde dan ik en consequent beter werk leverde. Ik denk dat mensen niet begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om teamgenoten te hebben die strijden om een wereldkampioenschap."

'Hij is ongelooflijk'

"We halen punten van elkaar af. We maken ons leven moeilijker. Strategie is altijd moeilijker. Maar het team zou dat altijd verkiezen boven slechts één auto die meedoet aan het wereldkampioenschap. Op een gegeven moment zal hij mij verslaan, want hij is een ongelooflijke coureur", zo concludeert Norris.

De wereldkampioen rijdt volgend seizoen met nummer 1, want dat mag alleen een wereldkampioen. Verstappen heeft de afgelopen jaren met nummer 1 gereden, maar vanaf dit jaar is dit nummer 3 geworden.