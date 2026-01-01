user icon
Norris noemt Piastri zijn zwaarste teamgenoot bij McLaren

Norris noemt Piastri zijn zwaarste teamgenoot bij McLaren

Lando Norris heeft in zijn F1-carrière alleen nog maar voor McLaren gereden, maar kende daar wel meerdere teamgenoten. De wereldkampioen van 2025 heeft Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Oscar Piastri

Volgens de wereldkampioen is Piastri de grootste uitdaging voor de Britse coureur. Sainz was zijn allereerste teamgenoot en die heeft met 21-17 gewonnen in de race van Norris. Daarna werd Ricciardo de teamgenoot van Norris, maar de wereldkampioen wist hem te verslaan met 31-12 gewonnen. Daarna kwam Piastri en die maakte het spannend voor de Brit. Tot nu toe is het 46-23 voor Norris in de races. 

'Piastri was het gevaarlijkst'

"Soms worstelde ik echt in mijn gevecht met Oscar, en Oscar heeft ongelooflijk goed werk geleverd”, zei Norris tegenover de internationale media. "Ik ben blij dat ik Oscar de afgelopen drie jaar als teamgenoot heb gehad, want hoewel hij nog veel minder ervaring heeft dan ik, heb ik veel van hem geleerd en heeft hij me vaak overtroffen. Ik heb veel van hem kunnen leren en zonder dat zou ik niet de coureur zijn die ik nu ben."

"Natuurlijk had ik ook andere teamgenoten – Carlos, Daniel – de afgelopen jaren. Maar Oscar heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer boven mezelf moest uitstijgen. Meer dan ik ooit eerder heb gedaan. Omdat hij halverwege het seizoen beter presteerde dan ik en consequent beter werk leverde. Ik denk dat mensen niet begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om teamgenoten te hebben die strijden om een wereldkampioenschap."

'Hij is ongelooflijk'

"We halen punten van elkaar af. We maken ons leven moeilijker. Strategie is altijd moeilijker. Maar het team zou dat altijd verkiezen boven slechts één auto die meedoet aan het wereldkampioenschap. Op een gegeven moment zal hij mij verslaan, want hij is een ongelooflijke coureur", zo concludeert Norris. 

De wereldkampioen rijdt volgend seizoen met nummer 1, want dat mag alleen een wereldkampioen. Verstappen heeft de afgelopen jaren met nummer 1 gereden, maar vanaf dit jaar is dit nummer 3 geworden.

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

