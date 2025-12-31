user icon
icon

De Formule 1-coureurs van 2025: Lando Norris, de lachende derde

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Lando Norris, de lachende derde

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en alle winnaars en verliezers van het jaar bekend zijn, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel éénentwintig: Lando Norris, de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1.

Norris is de lachende derde geworden na een heel lang gevecht met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen, de man waarvan hij maar niet af lijkt te komen. De kleine Brit mocht het in 2024 al een keer eerder proberen om het op te nemen tegen Verstappen, maar kreeg toen een behoorlijke wake-up-call. In 2025 wilde hij het daarom ook anders aanpakken. 

Meer over Lando Norris Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec
 Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

19 dec

Naam: Lando Norris (Bristol, Verenigd Koninkrijk - 13 november 1999)
Eindklassering: Eerste
WK-punten: 423 punten
Beste resultaat: Eerste (Grand Prix van Australië, Monaco, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Mexico en Brazilië)

Tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen wordt duidelijk dat McLaren ook in 2025 over de beste auto beschikt. Norris, die in de voorgaande twee seizoenen geen problemen leek te hebben met Piastri, werd daarom bestempeld als favoriet voor de wereldtitel. Was de Brit in staat om dit seizoen Verstappen te onttronen? 

Norris afgeschrikt door Piastri in eerste paar races

Norris begon sterk aan het nieuwe seizoen. Een pole position en de overwinning op zondag in Melbourne leverden hem meteen de leiding op in het wereldkampioenschap. Maar meteen daarna wordt hij behoorlijk afgeschrikt door zijn teamgenoot Piastri. De Australiër maakt hem duidelijk dat het wederom geen gemakkelijk jaar zal worden en wint vervolgens in vier van de vijf races die daarna volgen. Tussendoor wint Verstappen nog stiekem in Japan en Imola, maar al gauw is duidelijk dat de auto van Red Bull Racing niet in staat is om structureel te winnen en dat de titelstrijd een tweemansgevecht lijkt te worden tussen beide coureurs van McLaren. 

Piastri loopt steeds meer uit van Norris en lijkt de genadeklap uit te delen in Zandvoort. Daar ploft de motor van de Engelsman, waardoor het gat oploopt naar 34 punten. Op dat moment zit Norris er helemaal doorheen en het ziet ernaar uit dat Piastri zijn eerste wereldtitel gaat pakken. 

Norris vecht zich terug en krijgt hulp van Verstappen

De race daarop in Monza vindt het kantelpunt van het seizoen plaats. Verstappen en Red Bull vinden wat in de RB21 en vanaf dat moment wint Piastri geen race meer. Ook Norris lijkt zijn snelheid te vinden en is in de kwalificatie sneller dan zijn rivaal en teamgenoot. Piastri lijkt de druk te veel te worden en vouwt zijn auto tweemaal op in Azerbeidzjan. Binnen een mum van tijd ligt de titelstrijd weer open, waarna Norris het momentum naar zich toe weet te trekken in Mexico. 

Een masterclass van een race in Mexico en een foutloze overwinning in Brazilië zorgen ervoor dat Norris weer aan de leiding komt in het wereldkampioenschap. Maar een ijzersterke Verstappen, een diskwalificatie in Las Vegas en een falend McLaren in Qatar, zorgen ervoor dat de beslissing pas in de laatste race in Abu Dhabi valt. 

Norris letterlijk de lachende derde

Norris heeft aan een derde plek in Abu Dhabi genoeg om zijn eerste wereldtitel binnen te slepen en Verstappen en Piastri voorgoed van zich af te schudden. Met de tranen op zijn wangen keerde hij terug in de pitstraat waar hij werd vervangen door zijn ouders, teambaas Andrea Stella, Zak Brown en zijn volledige team. Nadat hij jarenlang te horen had gekregen dat hij mentaal te zwak was voor de wereldtitel, valt nu te concluderen dat Norris, letterlijk, de lachende derde is. 

Larry Perkins

Posts: 62.356

Foto:

De eerste die in 2026 met zijn vingers een hartje maakt wordt naar Afghanistan gestuurd of moet een weekendje stappen met Gluiperige George!

  • 1
  • 31 dec 2025 - 17:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.356

    Foto:

    De eerste die in 2026 met zijn vingers een hartje maakt wordt naar Afghanistan gestuurd of moet een weekendje stappen met Gluiperige George!

    • + 1
    • 31 dec 2025 - 17:51
    • snailer

      Posts: 31.289

      Dan kies ik voor Afghanistan.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 20:28
    • Rocks

      Posts: 1.065

      zoep joe nait te doen 😎

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 20:39

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar