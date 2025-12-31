Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en alle winnaars en verliezers van het jaar bekend zijn, is het tijd om terug te blikken. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van alle coureurs met in deel éénentwintig: Lando Norris, de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1.

Norris is de lachende derde geworden na een heel lang gevecht met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen, de man waarvan hij maar niet af lijkt te komen. De kleine Brit mocht het in 2024 al een keer eerder proberen om het op te nemen tegen Verstappen, maar kreeg toen een behoorlijke wake-up-call. In 2025 wilde hij het daarom ook anders aanpakken.

Naam: Lando Norris (Bristol, Verenigd Koninkrijk - 13 november 1999)

Eindklassering: Eerste

WK-punten: 423 punten

Beste resultaat: Eerste (Grand Prix van Australië, Monaco, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Mexico en Brazilië)

Tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen wordt duidelijk dat McLaren ook in 2025 over de beste auto beschikt. Norris, die in de voorgaande twee seizoenen geen problemen leek te hebben met Piastri, werd daarom bestempeld als favoriet voor de wereldtitel. Was de Brit in staat om dit seizoen Verstappen te onttronen?

Norris afgeschrikt door Piastri in eerste paar races

Norris begon sterk aan het nieuwe seizoen. Een pole position en de overwinning op zondag in Melbourne leverden hem meteen de leiding op in het wereldkampioenschap. Maar meteen daarna wordt hij behoorlijk afgeschrikt door zijn teamgenoot Piastri. De Australiër maakt hem duidelijk dat het wederom geen gemakkelijk jaar zal worden en wint vervolgens in vier van de vijf races die daarna volgen. Tussendoor wint Verstappen nog stiekem in Japan en Imola, maar al gauw is duidelijk dat de auto van Red Bull Racing niet in staat is om structureel te winnen en dat de titelstrijd een tweemansgevecht lijkt te worden tussen beide coureurs van McLaren.

Piastri loopt steeds meer uit van Norris en lijkt de genadeklap uit te delen in Zandvoort. Daar ploft de motor van de Engelsman, waardoor het gat oploopt naar 34 punten. Op dat moment zit Norris er helemaal doorheen en het ziet ernaar uit dat Piastri zijn eerste wereldtitel gaat pakken.

Norris vecht zich terug en krijgt hulp van Verstappen

De race daarop in Monza vindt het kantelpunt van het seizoen plaats. Verstappen en Red Bull vinden wat in de RB21 en vanaf dat moment wint Piastri geen race meer. Ook Norris lijkt zijn snelheid te vinden en is in de kwalificatie sneller dan zijn rivaal en teamgenoot. Piastri lijkt de druk te veel te worden en vouwt zijn auto tweemaal op in Azerbeidzjan. Binnen een mum van tijd ligt de titelstrijd weer open, waarna Norris het momentum naar zich toe weet te trekken in Mexico.

Een masterclass van een race in Mexico en een foutloze overwinning in Brazilië zorgen ervoor dat Norris weer aan de leiding komt in het wereldkampioenschap. Maar een ijzersterke Verstappen, een diskwalificatie in Las Vegas en een falend McLaren in Qatar, zorgen ervoor dat de beslissing pas in de laatste race in Abu Dhabi valt.

Norris letterlijk de lachende derde

Norris heeft aan een derde plek in Abu Dhabi genoeg om zijn eerste wereldtitel binnen te slepen en Verstappen en Piastri voorgoed van zich af te schudden. Met de tranen op zijn wangen keerde hij terug in de pitstraat waar hij werd vervangen door zijn ouders, teambaas Andrea Stella, Zak Brown en zijn volledige team. Nadat hij jarenlang te horen had gekregen dat hij mentaal te zwak was voor de wereldtitel, valt nu te concluderen dat Norris, letterlijk, de lachende derde is.