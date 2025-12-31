Lando Norris mag zich sinds begin deze maand wereldkampioen Formule 1 noemen. De Britse McLaren-coureur versloeg zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen na een bloedstollende strijd, en geniet momenteel van zijn vakantie. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een dringend advies voor hem.

Norris moest dit jaar hard werken om de kroon in de Formule 1 te pakken. Zijn team McLaren begon sterk aan het seizoen, en samen met zijn teammaat Piastri reed hij de rest van het veld op een hoop. Piastri had echter de overhand in het onderlinge duel, en Norris maakte te veel foutjes. Na de zomerstop was alles echter anders, en kregen ze er een concurrent bij.

Na de zomer begon Piastri foutjes te maken en mengde de snelle Max Verstappen zich in het duel. De Nederlandse Red Bull-coureur liet Norris en Piastri werken voor hun geld, en hij maakte er een zeer spannende strijd van. Pas in de seizoensfinale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werd de strijd beslist. Norris werd wereldkampioen met slechts twee punten voorsprong op Verstappen.

Welke boodschap heeft Domenicali voor Norris?

Norris reageerde zeer emotioneel op zijn titel, en zette in de weken daarna de bloemetjes buiten. De Brit werd gespot op meerdere feestjes, en geniet van zijn nieuwe status. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft hem in gesprek met Sky Sports een welgemeend advies: "Hij is heel positief, jong, energiek en heeft een persoonlijkheid die anders is dan die van de andere coureurs. Als je dit wil volhouden, dan moet je doen wat ik hem altijd heb gezegd: blijven lachen. Blijf altijd lachen. Je hebt die positieve energie nodig."

Uniek talent

Volgens Domenicali is het belangrijk dat Norris onthoudt dat hij nu een nieuwe status heeft in de sport: "Soms zijn ze best jong, en dan leveren ze geweldig werk. Ze zijn echt rolmodellen voor heel erg veel mensen. Ze moeten zich dus wel blijven herinneren dat ze een uniek talent zijn. Ik zeg dat altijd tegen hem, dus dat is ook geen geheim."