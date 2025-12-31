user icon
icon

Domenicali geeft kersvers wereldkampioen Norris bijzonder advies

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domenicali geeft kersvers wereldkampioen Norris bijzonder advies

Lando Norris mag zich sinds begin deze maand wereldkampioen Formule 1 noemen. De Britse McLaren-coureur versloeg zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen na een bloedstollende strijd, en geniet momenteel van zijn vakantie. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een dringend advies voor hem.

Norris moest dit jaar hard werken om de kroon in de Formule 1 te pakken. Zijn team McLaren begon sterk aan het seizoen, en samen met zijn teammaat Piastri reed hij de rest van het veld op een hoop. Piastri had echter de overhand in het onderlinge duel, en Norris maakte te veel foutjes. Na de zomerstop was alles echter anders, en kregen ze er een concurrent bij.

Meer over Lando Norris Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec
 Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

Wereldkampioen Norris ontvangt felle kritiek: "Titel met een smaakje"

19 dec

Na de zomer begon Piastri foutjes te maken en mengde de snelle Max Verstappen zich in het duel. De Nederlandse Red Bull-coureur liet Norris en Piastri werken voor hun geld, en hij maakte er een zeer spannende strijd van. Pas in de seizoensfinale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi werd de strijd beslist. Norris werd wereldkampioen met slechts twee punten voorsprong op Verstappen.

Welke boodschap heeft Domenicali voor Norris?

Norris reageerde zeer emotioneel op zijn titel, en zette in de weken daarna de bloemetjes buiten. De Brit werd gespot op meerdere feestjes, en geniet van zijn nieuwe status. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft hem in gesprek met Sky Sports een welgemeend advies: "Hij is heel positief, jong, energiek en heeft een persoonlijkheid die anders is dan die van de andere coureurs. Als je dit wil volhouden, dan moet je doen wat ik hem altijd heb gezegd: blijven lachen. Blijf altijd lachen. Je hebt die positieve energie nodig."

Uniek talent

Volgens Domenicali is het belangrijk dat Norris onthoudt dat hij nu een nieuwe status heeft in de sport: "Soms zijn ze best jong, en dan leveren ze geweldig werk. Ze zijn echt rolmodellen voor heel erg veel mensen. Ze moeten zich dus wel blijven herinneren dat ze een uniek talent zijn. Ik zeg dat altijd tegen hem, dus dat is ook geen geheim."

F1 Nieuws Lando Norris Stefano Domenicali McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar