Piquet wint hoger beroep tegen boete voor Hamilton-uitspraken

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet raakte vorig jaar in opspraak nadat hij zich op racistische wijze had uitgesproken over Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Braziliaan zorgde voor veel ophef en hij werd zelfs aangeklaagd in zijn thuisland. De rechter gaf hem een miljoenenboete, maar in hoger beroep is deze uitspraak nu nietig verklaard.

Piquet zorgde vorig jaar voor een enorme rel nadat er beelden waren opgedoken waar hij zich uitsprak over Lewis Hamilton. De Braziliaan maakte een aantal ongepaste opmerkingen over de zevenvoudig wereldkampioen, zijn woorden schoten in het verkeerde keelgat bij veel mensen. Hij gebruikte het n-woord om Hamilton te omschrijven en een aantal opmerkingen waren volgens sommigen ook homofoob.

Nietig verklaard

Piquet ging vervolgens diep door het stof, hij stelde dat zijn woorden ondoordacht waren en dat de door hem gebruikte term in het Braziliaans-Portugees niet beledigend is. De rechtbank ging daar echter niet in mee, ze gaven hem een miljoenenboete op grond van ontoelaatbare beledigingen. Piquet ging in hoger beroep en volgens de Braziliaanse tak van Motorsport.com is de eerdere uitspraak nu nietig verklaard. De rechter oordeelde dat Piquet met zijn uitspraken niet voor collectieve schade heeft gezorgd, ook zag hij geen homofobe aard in de woorden van de drievoudig wereldkampioen.

Beroep

Dit betekent echter niet dat Piquet nu definitief is vrijgesproken. Een aantal Braziliaanse groepen is het namelijk niet eens met de uitspraak van de rechter. De organisaties Educafro Brasil, het Santo Dias Centrum voor Mensenrechten en de nationale LGBT Alliantie gaan namelijk in hoger beroep tegen de uitspraak. Ook het Braziliaans Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen deze nieuwe uitspraak.