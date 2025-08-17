Nelson Piquet jarig: Dit is de controversiële schoonvader van Verstappen

Een Formule 1-icoon viert vandaag zijn verjaardag. Het gaat om drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, die vandaag 73 jaar is geworden. Toch is de kans klein dat de Formule 1-wereld vandaag massaal stil zal staan bij de verjaardag van de schoonvader van Max Verstappen.

Piquet was in de ‘80 en ‘90 één van de grootste coureurs in de Formule 1. De in Rio de Janeiro geboren coureur maakte in 1978 zijn debuut in de Grand Prix van Duitsland. Het was het begin van een roemruchte loopbaan, met veel successen.

In 1980 eindigde hij op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, om een jaar later zijn eerste wereldtitel te pakken. In 1983 volgde zijn tweede wereldtitel, waarna hij zijn hattrick compleet maakte in 1987.

In totaal reed Piquet 204 Grands Prix in de Formule 1, en kwam hij 23 keer als winnaar over de streep. Hij stond zestig keer op het podium en scoorde in zijn hele loopbaan 485,5 punten.

Koning van de belediging

Al met al zijn het mooie cijfers, maar de kans is toch klein dat hij vandaag veel felicitaties zal ontvangen. Veel mensen kennen hem vandaag de dag niet als een F1-legende, maar als een controversieel persoon. Tijdens en na zijn loopbaan maakte hij zich namelijk niet bepaald populair.

Tijdens zijn carrière maakte Piquet er namelijk een gewoonte van om zijn rivalen zwaar te beledigen. Zo beledigde hij de vrouw van Nigel Mansell en noemde hij Enzo Ferrari seniel.

Uitspraken over Senna

Met zijn landgenoot Ayrton Senna had hij het echter vaker aan de stok. Senna was een soort halfgod in eigen land, maar toch haalde Piquet meerdere keren hard naar hem uit. Hij twijfelde hardop aan Senna’s geaardheid en bleef roepen dat Senna homoseksueel was. Tot ver na zijn dood bleef Piquet dit soort uitspraken doen.

Vandaag de dag is Piquet vooral bekend als de schoonvader van Red Bull-superster Max Verstappen. De Nederlander heeft een relatie met Piquets dochter Kelly, en dat zorgde ervoor dat Verstappen zichzelf moest verdedigen.

Racisme tegen Hamilton

In 2022 lekte namelijk uit dat Piquet in een podcast het N-woord had gebruikt om Lewis Hamilton te omschrijven. Het zorgde voor een enorme rel, en Piquet werd zelfs verbannen uit de paddock. Hij ontving daarnaast ook een flinke boete, en wordt met de nek aangekeken door de F1-wereld.

Na de rel liet hij zijn gezicht nog één keer zien in de Formule 1-wereld, toen hij eind 2024 te gast was bij Verstappens team Red Bull tijdens het raceweekend in Brazilië