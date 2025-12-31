Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net.

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Waar kijken wij het meeste naar uit in 2026?

Danny Sosef - Nieuwe reglementen

“Ik kijk met name uit naar de nieuwe reglementen. Lekker racen zonder DRS en wie weet dat het veld nog wat dichter bij elkaar gaat komen. Het zou ook heel mooi zijn dat er dan een heel ander team of coureur zich kan mengen in de titelstrijd.”

Jeroen Immink - Rijdersmarkt

“De stoelendans voor alle stoeltjes in de Formule 1, wordt in 2026 om te smullen. Naar mijn verwachting rijden Fernando Alonso en Lewis Hamilton hun laatste jaar in de koningsklasse van de autosport en rijdt Verstappen zijn laatste jaar bij Red Bull Racing. Van daaruit kan de volledige grid opgeschud worden.”

“Daarbij valt het te hopen dat teams als Aston Martin, Williams of Alpine - met de nieuwe reglementen - zich kunnen meten met een McLaren, Ferrari, Mercedes of Red Bull, wat alleen maar goed is voor de sport.”

Bob Plaizier - Cadillac

“Het meest interessante wordt natuurlijk het debuut van Cadillac. Zelden was er een nieuw team dat met zoveel ervaring de grid betrad. Graeme Lowdon loopt al eventjes mee, en met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee coureurs die in de Formule 1 debuteerden toen debutant Arvid Lindblad nog op de kleuterschool zat.”

“Met een Ferrari-motor en een enorme Amerikaanse fanbase, kan het alle kanten opgaan. De vraag is: wordt dit een soort nieuw Haas, of gaan ze echt scoren?”.

Jesse Jansen - Cadillac

“Buiten de nieuwe regelgeving die van kracht was in 2026, ben ik heel benieuwd naar Cadillac. Het team is helemaal vanaf nul opgestart en met Sergio Pérez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs meegenomen naar de grid. Ik ben ook erg benieuwd naar de nieuwe pikorde van de teams in Australië.”