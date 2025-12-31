user icon
Waar kijken we het meeste naar uit in 2026?

Het Formule 1-seizoen van 2025 zit erop. Lando Norris heeft Max Verstappen officieel onttroond en is de nieuwe wereldkampioen in de F1. Nu het einde van het jaar is genaderd, is het terugblikken geblazen, ook voor de redactie van GPToday.net

Het seizoen van 2025 zat boordevol interessante races, van begin tot eind. Met Verstappen, Norris, Oscar Piastri en George Russell, kende de koningsklasse van de autosport vier verschillende winnaars. De redactie van GPToday.net liet zich uit na de prangende vraag: Waar kijken wij het meeste naar uit in 2026? 

Danny Sosef - Nieuwe reglementen

“Ik kijk met name uit naar de nieuwe reglementen. Lekker racen zonder DRS en wie weet dat het veld nog wat dichter bij elkaar gaat komen. Het zou ook heel mooi zijn dat er dan een heel ander team of coureur zich kan mengen in de titelstrijd.”

Jeroen Immink - Rijdersmarkt

“De stoelendans voor alle stoeltjes in de Formule 1, wordt in 2026 om te smullen. Naar mijn verwachting rijden Fernando Alonso en Lewis Hamilton hun laatste jaar in de koningsklasse van de autosport en rijdt Verstappen zijn laatste jaar bij Red Bull Racing. Van daaruit kan de volledige grid opgeschud worden.” 

“Daarbij valt het te hopen dat teams als Aston Martin, Williams of Alpine - met de nieuwe reglementen - zich kunnen meten met een McLaren, Ferrari, Mercedes of Red Bull, wat alleen maar goed is voor de sport.” 

Bob Plaizier - Cadillac

“Het meest interessante wordt natuurlijk het debuut van Cadillac. Zelden was er een nieuw team dat met zoveel ervaring de grid betrad. Graeme Lowdon loopt al eventjes mee, en met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee coureurs die in de Formule 1 debuteerden toen debutant Arvid Lindblad nog op de kleuterschool zat.”

“Met een Ferrari-motor en een enorme Amerikaanse fanbase, kan het alle kanten opgaan. De vraag is: wordt dit een soort nieuw Haas, of gaan ze echt scoren?”.

Jesse Jansen - Cadillac 

“Buiten de nieuwe regelgeving die van kracht was in 2026, ben ik heel benieuwd naar Cadillac. Het team is helemaal vanaf nul opgestart en met Sergio Pérez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs meegenomen naar de grid. Ik ben ook erg benieuwd naar de nieuwe pikorde van de teams in Australië.”

HarryLam

Posts: 5.116

Ik ben benieuwd naar hoe de echte originele racebeleving van ons fans, totaal en volledig verknoeid is door de zinloze en overbodige nieuwe regelementen.

  • 2
  • 31 dec 2025 - 13:35
Reacties (10)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.116

    Ik ben benieuwd naar hoe de echte originele racebeleving van ons fans, totaal en volledig verknoeid is door de zinloze en overbodige nieuwe regelementen.

    • + 2
    • 31 dec 2025 - 13:35
    • Astfgl

      Posts: 958

      Dit. De nieuwe reglementen zijn zo zwaar gecompromitteerd om alle belanghebbenden maar te pleasen, dat er weinig van het hele high-tech scherpst-van-de-snede idee van Formule 1 over is gebleven. En gezien er nú al voor de start van het seizoen gesjoemeld wordt met de motorreglementen betekent dat we waarschijnlijk ook geen gelijkwaardig veld gaan zien komend jaar. Het kan wel eens een heel erg saai en eenzijdig seizoen gaan worden, en sta niet verbaasd te kijken als aan het einde van de rit een hele lading coureurs besluiten om hun helm aan de wilgen te hangen.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 14:18
  • Williams_F1

    Posts: 1.267

    Natuurlijk de rangorde en de nieuwe regelementen maar voor mij vooral:
    Kan de regie verbeterd worden?
    Niet constant nutteloze herhalingen?
    Minder poppenkast?

    Zal wel niet gebeuren.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 13:46
    • Erwinnaar

      Posts: 5.319

      Eens, die bekenden kennen we onderhand wel.

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 14:20
  • van lotje,g

    Posts: 1.166

    Ik ben benieuwd hoe hoog de abonnementen van viaplee worden.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 13:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.136

    "Waar kijken we het meeste naar uit in 2026?"

    Ik hoop naar de edele delen van m'n vriendin....en het liefst van heeeeeeel dichtbij.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 14:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.319

    Dat drs niet meer bestaat maar daar komt een soortelijk systeem voor terug....en nog meer. Wordt allemaal wel ingewikkeld zo.

    Vermoedelijk kunnen de rijders met zogenaamde 'overcapaciteit' bovendrijven.
    Het wordt nog druk in de cockpit in ieder geval.

    Mis persoonlijk wel de tijden, 1 handje aan het niet bekrachtigde stuur met de andere hand aan de versnellingspook, op of terug schakelend door de 130 r in Suzuka....

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 14:24
  • Joeppp

    Posts: 8.207

    Ik ben bang dat het een seizoen gaat worden met weinig sportieve hoogtepunten maar wel veel gedoe omtrent de regels en uitvalbeurten. Het zou leuk zijn als er aan het einde een winnaar uitkomt die de minste pech heeft gehad en waar niemand op gerekend had. Antonelli of Hulkenberg gewoon om nog iets leuks aan het seizoen te hebben. De nieuwe reglementen doen het ergste vrezen en ik ben benieuwd wat de eerste reacties in januari zijn.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 14:30
  • Larry Perkins

    Posts: 62.349

    Ben vooral benieuwd hoe de nieuwe blote tietenparade in 2026 zal worden ontvangen.
    Ben al sinds Abu Dhabi bezig met de (voor)selecties en kan vast beloven dat er prachtige nieuwe talenten tussen zitten, zo gezegd echte parels!
    Wat dat betreft wordt 2026 ongetwijfeld één groot en langdurig cultureel hoogtepunt!

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 14:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.491

    In 2015 me hier aangemeld en omdat de geruchten gingen dat Audi de F1 inging de naam Audi gekozen.
    Maar ben het meeste benieuwd naar het nieuwe seizoen, wie heeft zijn huiswerk het beste gedaan en als Verstappen fan hoop ik ook dat Verstappen weer wereldkampioen wordt.

    • + 2
    • 31 dec 2025 - 15:44

