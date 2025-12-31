De Formule 1-coureurs van 2025: Max Verstappen, simply the best

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel twintig: Max Verstappen, simply the best.

Voor het eerst in vijf jaar tijd werd Max Verstappen geen wereldkampioen in de Formule 1. Toch was hij dé man van het jaar, hij stal de show en liet wereldkampioen Lando Norris in zijn schaduw staan.

Naam: Max Verstappen (Nederland, 30 september 1997)

Eindklassering 2025: Tweede

WK-punten: 421

Beste klassering: Eerste (Japan, Emilia-Romagna, Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar & Abu Dhabi)

Kent u het nummer Simply the Best? Het is een liedje van de Amerikaanse zangeres Tina Turner, en het wordt altijd gedraaid rondom de wedstrijden van Verstappens favoriete voetbalclub. Het nummer is Verstappen op het lijf geschreven, want dit jaar was hij zeker de beste. In de laatste week van het jaar bleek dat de teambazen en de andere coureurs die mening hadden.

Kijkend naar het wereldkampioenschap, moet men concluderen dat Verstappen toch niet de beste is. Hij werd tweede, en dat was zijn ‘slechtste’ prestatie sinds 2020. Verstappen kwam twee punten te kort om Lando Norris van de wereldtitel te houden, maar stelde zelf dat het zijn beste seizoen was.

De strijd met McLaren

Verstappen wist al vroeg in het jaar dat de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri simpelweg sneller waren. In Australië zag hij de twee papajakleurige bolides voor zijn neus staan bij de start, maar wist hij in de stromende regen het hoofd koel te houden. Een tweede plaats was het resultaat, en dat was meer dan waar hij rekening mee had gehouden.

Verstappen voelde dat er problemen waren, en na de vierde plaats in de Chinese Grand Prix was hij extreem realistisch. In Japan liet Verstappen daarna zien dat hij een tovenaar op vier wielen is.

In een witte Red Bull reed hij in de kwalificatie één van de beste polerondjes uit de afgelopen vijf jaar, en op zondag gaf hij een masterclass verdedigen. Wat Norris en Piastri ook probeerden, ze kwamen er niet voorbij.

Inhaalactie van het jaar

Verstappen kende daarna een aantal zware races, en reageerde woedend toen hij in Saoedi-Arabië een tijdstraf had gekregen waardoor hij niet kon winnen. Zijn tweede zege volgde enkele weken later op het waanzinnige circuit van Imola.

Verstappen was ook hier langzamer dan de McLarens, maar bij de start liet hij zien dat hij een moderne legende is. In de lange run naar de eerste bocht leek George Russell hem in te halen, maar Verstappen lachte het laatst, remde laat en haalde zowel Russell als Piastri in. Hij won de race en zijn beslissende actie werd verkozen tot de inhaalactie van het jaar.

De beuk

Voor Verstappen brak er daarna een mindere periode aan waarin hij sporadisch op het podium stond, maar er wel veel misging. In Barcelona verloor hij zijn rust, en deelde hij een beuk uit aan Russell toen hij zijn positie moest teruggeven.

Verstappens actie was controversieel, en het zorgde ervoor dat hij op de rand van een schorsing stond. Dagenlang ging het over zijn actie, en Verstappen ging op sociale media diep door het stof.

Het rampscenario

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft op een zure manier af in Hongarije. Hij liet dat weekend weten dat hij bij Red Bull bleef, maar kende ook zijn slechtste race in jaren. De RB21 leek wel een skelter, en Verstappen kwam met pijn en moeite als negende over de streep. Balend stelde hij dat hij geen race meer ging winnen in dit seizoen.

Niets bleek minder waar te zijn, want in de tweede seizoenshelft liet Verstappen zien waarom veel mensen hem zo goed vinden. In zijn vaderland kwam hij als tweede over de streep, en daarmee trapte hij een ongekende reeks af.

Tegen de verwachtingen in

Volledig tegen de verwachtingen in domineerde hij daarna op de circuits van Monza en Bakoe. Hij speelde met zijn concurrentie, en zag hoe ze bij McLaren blunderden en uit vorm raakten. Hij had ze onverwachts tegen de muur gezet.

Na zijn twee zeges volgde een tweede plaats in Singapore, en dat zorgde ervoor dat Verstappen vol goede moed afreisde naar Austin. Toen de McLarens elkaar uit de race beukten in de sprintrace, en Verstappen won, begon de titelkoorts toe te nemen.

Verstappen won de race, maar beleefde daarna een minder weekend in Mexico. Zijn inhaalrace in Brazilië was mooi, maar hij zag zijn achterstand op de McLarens wel weer groeien.

Hoe liep het sprookje af?

In Las Vegas kon het sprookje ten einde komen, maar weer stak McLaren de onbedoelde helpende hand uit. Verstappen hield een titelfeestje van Norris tegen door te winnen, maar de echte overwinning volgde pas uren na de finish. Terwijl iedereen al in het vliegtuig zat, werd bekend dat de McLarens niet door de technische keuring waren gekomen, en werden gediskwalificeerd.

Verstappen hield de druk erop door te winnen in Qatar, waarna hij twaalf punten goed moest maken in Abu Dhabi. Er volgde een zenuwslopende strijd, en Verstappen kwam twee puntjes te kort voor de titel.

In plaats van te balen, toonde Verstappen zijn volwassenheid. Hij feliciteerde Norris, en stelde dat het zijn beste seizoen was. Als de morele winnaar verliet hij de paddock; hij had een diepe indruk achtergelaten op iedereen.

Imago van een kampioen

Het imago van wildebras had hij definitief achter zich gelaten, hij was nu echt volwassen geworden. Verstappen liet zien dat volwassen coureurs ook goede coureurs zijn. Hij was de beste, maar won de titel niet. Soms moeten legendes een stapje opzij doen om hun legende te schrijven, en dat was wat Verstappen deed.