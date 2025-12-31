user icon
icon

Relaxte Verstappen geniet met schoonfamilie van korte vakantie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Relaxte Verstappen geniet met schoonfamilie van korte vakantie

Max Verstappen geniet momenteel van zijn vrije tijd voordat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start gaat. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen doet dat niet in zijn woonplaats Monaco, maar in Brazilië. Daar ontspant hij met vrienden en familie, zo blijkt uit beelden die op sociale media worden gedeeld.

Verstappen heeft een lang en intensief jaar achter de rug. Zijn Red Bull-bolide was in de eerste helft van het seizoen niet opgewassen tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Achter de schermen was het ook zeer onrustig bij Red Bull, en daags na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec

In de tweede seizoenshelft ging het steeds wat beter met Red Bull, en wist Verstappen zich terug te vechten in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij ging de strijd vol aan, en maakte tot en met de laatste race in Abu Dhabi kans op de titel. Uiteindelijk kwam hij slechts twee puntjes te kort om wereldkampioen te worden.

Waar brengt Verstappen de jaarwisseling door?

Na de seizoensfinale kon Verstappen niet rustig achteroverleunen, en had hij nog meerdere verplichtingen op het programma staan. Na de kerstdagen stapte hij met zijn gezin op het vliegtuig, en reisden ze af naar Brazilië. Het is het thuisland van Verstappens vriendin Kelly Piquet, en al snel werd duidelijk dat de Red Bull-coureur op bezoek ging bij de schoonfamilie. Hij brengt de jaarwisseling door in het land, en daar kan hij tot rust komen.

Potje volleybal

Uit beelden die door Verstappens schoonfamilie worden gedeeld op sociale media, blijkt dat hij geniet van de vakantie. Op korte video's is te zien hoe Verstappen op een veldje in het regenwoud een potje volleybal speelt met vrienden en familie. Voor Verstappen is het een korte periode van ontspanning, want begin januari moet hij weer aan de bak. De eerste wintertest staat aan het einde van de maand op het programma, terwijl Red Bull halverwege de maand de nieuwe auto onthult in Detroit.

Larry Perkins

Posts: 62.349

Kunnen 'we' eens ophouden over een "korte vakantie", Max en zijn collega's hebben een (veel) langere wintervakantie dan heel veel mensen met andere banen...

  • 4
  • 31 dec 2025 - 10:51
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.134

    Gelukkig, ik maakte me al zorgen ...ik dacht, hij zal toch zeker wel genieten hè, ondanks dat het maar 'n korte vakantie is..

    • + 2
    • 31 dec 2025 - 10:12
  • Beri

    Posts: 6.777

    Ik heb 3 struiken en een boom in mijn tuin staan. Woon ik dan in het bos? Aangezien Max met 3 apen, 2 lianen en 4 bomen blijkbaar in het regenwoud aan het volleyen is?

    • + 1
    • 31 dec 2025 - 10:41
  • Larry Perkins

    Posts: 62.348

    Kunnen 'we' eens ophouden over een "korte vakantie", Max en zijn collega's hebben een (veel) langere wintervakantie dan heel veel mensen met andere banen...

    • + 4
    • 31 dec 2025 - 10:51
    • John6

      Posts: 11.433

      Ze gaan testen in Barcelona in januari, van 26 tot 30 januari 2026, dus Max heeft nog tijd zat om te relaxen zou ik zo zeggen.

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 11:16
    • Pietje Bell

      Posts: 32.656

      Inderdaad. De meesten hebben heel misschien tussen de kerstdagen en
      O&N een paar vrije dagen opgenomen of deze week alleen de vrijdag. Van een echte vakantie kun je dan niet eens spreken. Een lang weekend. Max is zelfs al een paar dagen in Lech wezen skiën en nu helemaal in Brazilië vakantie aan het vieren.

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 11:22
    • Pietje Bell

      Posts: 32.656

      @John, hij heeft tussendoor vrije dagen, maar niet aaneengesloten.
      6 januari is Rupert in Monaco om een heel trainingsprogramma af te werken. Dat is meestal meerdere dagen.
      15 januari moet hij bij Ford in Detroit zijn en tussendoor uiteraard ook een aantal keren in MK in de fabriek.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 12:27
    • Housmans

      Posts: 308

      Kunnen 'we' eens ophouden over ons verongelijkt voelen t.o.v. een paar exoten, terwijl 'we' het in Nederland het veel beter hebben dan ongeveer 98% van de wereldbevolking?

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 13:08
    • gridiron

      Posts: 3.035

      Max is waarschijnlijk niet iemand die lang vakantie neemt op het strand, die heeft binnen de kortste keren wel iets met wielen gevonden om onder zijn kont te schuiven.

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 13:23
    • John6

      Posts: 11.433

      @Pietje ik weet het, maar voor Max is het heel makkelijk, als hij een aantal dagen vrij is achter elkaar, hij pakt zijn vliegtuig en gaat waar hij maar heen zou willen.

      Normaal hebben ze wel langer vrij, dit jaar met de nieuwe auto's is dat iets korter dan andere jaren.

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 13:28
    • Pietje Bell

      Posts: 32.656

      Het is niet goed of het deugt niet!

      Lees nog eens wat @Larry schrijft.
      Ik ben het daar 100% mee eens.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 13:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.348

      Dat we het in Nederland (veel) beter hebben dan in de meeste andere landen klopt @Housmans, daarom had ik in mijn post ook bewust "in Nederland" NIET toegevoegd.
      In ons landje hebben we ook niet over de vakanties te klagen, dus ik zie ook geen reden om me daar "verongelijkt over te voelen".
      Volgens mij zijn we het ook meer eens dan het wellicht leek. Het enige dat ik aanstipte was de foute info die we steeds te lezen of te horen krijgen (lang niet alleen hier!) dat de heertjes coureurs maar een relatief korte vakantie hebben, dat is beslist niet zo.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 13:48
  • meister

    Posts: 4.184

    Zou ik ook zeggen dat je geniet samen met je schoonfamilie.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 13:25
  • Williams_F1

    Posts: 1.267

    Iemand nog geïnteresseerd waar ik op dit moment vertoef? :)

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 13:47
    • Pietje Bell

      Posts: 32.656

      Ja, vertel ...............

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 13:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.348

      In de fabriek te Grove liggen overal onderdelen van jou verspreid @Williams_F1, deels op werkbanken, de testbank en gedeelten van jou zijn teruggebracht naar de tekentafel.

      Op zich razend knap dat je toch nog een reactie kon typen en plaatsen...
      En beterschap na de crashtest!

      • + 0
      • 31 dec 2025 - 13:54

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar