Max Verstappen geniet momenteel van zijn vrije tijd voordat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start gaat. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen doet dat niet in zijn woonplaats Monaco, maar in Brazilië. Daar ontspant hij met vrienden en familie, zo blijkt uit beelden die op sociale media worden gedeeld.

Verstappen heeft een lang en intensief jaar achter de rug. Zijn Red Bull-bolide was in de eerste helft van het seizoen niet opgewassen tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Achter de schermen was het ook zeer onrustig bij Red Bull, en daags na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

In de tweede seizoenshelft ging het steeds wat beter met Red Bull, en wist Verstappen zich terug te vechten in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij ging de strijd vol aan, en maakte tot en met de laatste race in Abu Dhabi kans op de titel. Uiteindelijk kwam hij slechts twee puntjes te kort om wereldkampioen te worden.

Waar brengt Verstappen de jaarwisseling door?

Na de seizoensfinale kon Verstappen niet rustig achteroverleunen, en had hij nog meerdere verplichtingen op het programma staan. Na de kerstdagen stapte hij met zijn gezin op het vliegtuig, en reisden ze af naar Brazilië. Het is het thuisland van Verstappens vriendin Kelly Piquet, en al snel werd duidelijk dat de Red Bull-coureur op bezoek ging bij de schoonfamilie. Hij brengt de jaarwisseling door in het land, en daar kan hij tot rust komen.

Potje volleybal

Uit beelden die door Verstappens schoonfamilie worden gedeeld op sociale media, blijkt dat hij geniet van de vakantie. Op korte video's is te zien hoe Verstappen op een veldje in het regenwoud een potje volleybal speelt met vrienden en familie. Voor Verstappen is het een korte periode van ontspanning, want begin januari moet hij weer aan de bak. De eerste wintertest staat aan het einde van de maand op het programma, terwijl Red Bull halverwege de maand de nieuwe auto onthult in Detroit.