Nico Hülkenberg begint dit jaar aan een nieuw, ambitieus avontuur in de Formule 1. De Duitser maakt onderdeel uit van het nieuwe fabrieksteam van Audi, en hoopt een gooi te kunnen doen naar de grote successen in de sport. Het lijkt erop dat hij rijkelijk zal worden beloond voor zijn successen.

De Duitse autogigant Audi heeft het team van Sauber opgekocht, en heeft er een nieuw fabrieksteam van gemaakt. Audi debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze laten niets aan het toeval over. Ze hebben veel grote namen aangetrokken, en beschikken met de ervaren Hülkenberg en de jonge Gabriel Bortoleto over twee interessante coureurs.

Audi heeft de eerste meters met de nieuwe R26 al gemaakt. Begin deze maand gingen ze in Barcelona de baan op voor een shakedown. In Spanje zat Hülkenberg achter het stuur, en hij leek opvallend positief te zijn over de auto. Het is nog niet de verwachting dat Audi dit jaar mee kan gaan doen om de zeges, maar de nieuwe motorische en aerodynamische regels zorgen ervoor dat er nog niets zeker is.

Wat staat er in het contract?

Als Hülkenberg succes weet te boeken, loopt hij volgens het Oostenrijkse OE24 aardig binnen. Het medium meldt dat Hülkenberg een soort prestatiebonus heeft laten opnemen in zijn contract. Per punt dat hij scoort in het aankomende seizoen, mag hij volgens hen 50.000 bijschrijven op zijn bankrekening. Dit bedrag komt dan bovenop een vast jaarsalaris van zo'n vijf miljoen euro.

Prestatiebonussen zijn niet vreemd in de Formule 1, veel coureurs beschikken over soortgelijke clausules in hun contract. De ervaren Hülkenberg weet in ieder geval wat hij kan verwachten in de sport, en kan daarmee Audi én zichzelf helpen.

Launch staat voor de deur

Het team van Audi zal later vandaag het doek trekken van de nieuwe R26. Ze zullen hun eerste definitieve livery aan de wereld gaan laten zien tijdens een launch in de Duitse hoofdstad Berlijn. Volgende week gaan ze weer de baan op voor de eerste testweek in Barcelona.

Patrace

Posts: 6.472

Misschien niet, maar als hij dit jaar weer 51 punten zou weten te scoren, dan is dat toch lekker dik 2,5 miljoen extra. Geen slechte bonus op een salaris van 5 miljoen.

  • 1
  • 20 jan 2026 - 19:04
Audi R26
Nico Hülkenberg Audi

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.598

    Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Kimi had bij Lotus ook zo'n clausule als ik het goed heb. Daar ging lotus bijna failliet op werd toen geroepen. Zal bij VAG niet het probleem zijn.

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 18:22
  • Pietje Bell

    Posts: 32.813

    "Hulkenberg loopt binnen .........."

    Hoezo? $50 000 per punt is niet om over naar huis te schrijven als je hopelijk
    op de 9e of 10e plaats eindigt. Bovendien is hij niet bepaald onvermogend dus
    die $50 000 doen het hem echt niet.

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 18:26
    • Patrace

      Posts: 6.472

      Misschien niet, maar als hij dit jaar weer 51 punten zou weten te scoren, dan is dat toch lekker dik 2,5 miljoen extra. Geen slechte bonus op een salaris van 5 miljoen.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 19:04
    • Larry Perkins

      Posts: 62.643

      Hoop dat Hulkenberg met die $50 000 vaak bij mij binnenkomt lopen, tap ik voor hem een kouwe Krombacher...

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 19:05
    • da_bartman

      Posts: 6.385

      "dus die $50 000 doen het hem echt niet" toch heeft Hulk er voor gezorgd dat die 50.000 toch in zijn contract kwam te staan. Dus daarover verschillen jullie waarschijnlijk van mening. 20 puntjes betekenen ( als alle getalletjes in het artikel kloppen) al een inkomensverhoging van 20% . Er zijn mensen die met minder al blij zijn

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:10
    • Larry Perkins

      Posts: 62.643

      365 punten = $ 18.250.000,00

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.813

      Eerst maar eens even afwachten hoe de wagen van het Audi Revolut F1 Team
      gaat zijn. De verwachtingen zijn positief.
      Zie Hulkenberg niet zomaar weer 51 punten scoren.
      Hij had vorig jaar een keer een 3e en 5e plaats en dat was 25 punten waard, welverdiend uiteraard.
      Het ging mij om het "binnenlopen". Daar versta ik iets heel anders onder.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:30

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

