Nico Hülkenberg begint dit jaar aan een nieuw, ambitieus avontuur in de Formule 1. De Duitser maakt onderdeel uit van het nieuwe fabrieksteam van Audi, en hoopt een gooi te kunnen doen naar de grote successen in de sport. Het lijkt erop dat hij rijkelijk zal worden beloond voor zijn successen.

De Duitse autogigant Audi heeft het team van Sauber opgekocht, en heeft er een nieuw fabrieksteam van gemaakt. Audi debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze laten niets aan het toeval over. Ze hebben veel grote namen aangetrokken, en beschikken met de ervaren Hülkenberg en de jonge Gabriel Bortoleto over twee interessante coureurs.

Audi heeft de eerste meters met de nieuwe R26 al gemaakt. Begin deze maand gingen ze in Barcelona de baan op voor een shakedown. In Spanje zat Hülkenberg achter het stuur, en hij leek opvallend positief te zijn over de auto. Het is nog niet de verwachting dat Audi dit jaar mee kan gaan doen om de zeges, maar de nieuwe motorische en aerodynamische regels zorgen ervoor dat er nog niets zeker is.

Wat staat er in het contract?

Als Hülkenberg succes weet te boeken, loopt hij volgens het Oostenrijkse OE24 aardig binnen. Het medium meldt dat Hülkenberg een soort prestatiebonus heeft laten opnemen in zijn contract. Per punt dat hij scoort in het aankomende seizoen, mag hij volgens hen 50.000 bijschrijven op zijn bankrekening. Dit bedrag komt dan bovenop een vast jaarsalaris van zo'n vijf miljoen euro.

Prestatiebonussen zijn niet vreemd in de Formule 1, veel coureurs beschikken over soortgelijke clausules in hun contract. De ervaren Hülkenberg weet in ieder geval wat hij kan verwachten in de sport, en kan daarmee Audi én zichzelf helpen.

Launch staat voor de deur

Het team van Audi zal later vandaag het doek trekken van de nieuwe R26. Ze zullen hun eerste definitieve livery aan de wereld gaan laten zien tijdens een launch in de Duitse hoofdstad Berlijn. Volgende week gaan ze weer de baan op voor de eerste testweek in Barcelona.