Team Verstappen vecht om de zege bij het vallen van de nacht

Het team van Max Verstappen is de nacht ingegaan als de raceleider in de 24 uur van de Nürburgring. Daniel Juncadella bleef in zijn stint in de nacht vechten met de zusterauto, en hield ook na de pitstops aan kop rijden. Verstappen zal naar verwachting na deze stint instappen.

De Mercedes-AMG GT3 #3 van het team van Verstappen vecht al uren een duel uit met de zusterauto met startnummer #80. De twee Mercedessen van Winward Racing hebben een voorsprong van dik drie minuten opgebouwd ten opzichte van de concurrentie, en ze lijken samen die voorsprong te willen uitbouwen. Het is vooralsnog een probleemloze race voor de twee auto's van het Duitse merk.

Hoe ging het met Verstappen?

Juncadella verloor tijdens zijn stint de leiding van de race aan de Mercedes-AMG GT3 #80 die toen werd bestuurd door Luca Stolz. Vlak voor de pitstops haalde hij Stolz echter weer in, waardoor hij een paar tellen eerder mocht wegrijden bij de pitstops. Terwijl Juncadella bleef zitten, werd er bij de andere auto wel een rijderswissel uitgevoerd. Hier stapte Stolz uit en nam de zeer ervaren Maro Engel het stuur over.

Engel daagde Verstappen eerder al uit, maar stelde eerder deze week teleur door te crashen tijdens de kwalificatie. Hierdoor startte het team in de buik van het veld, maar ze hebben in de afgelopen uren hun achterstand goed weten te maken.

Wachten op Verstappen

Aangezien het de verwachting is dat Verstappen bij de volgende stint in de Mercedes-AMG GT3 #3 zal stappen, kan men zich verheugen op een strijd tussen hem en Engel. Voor Verstappen wordt dit zijn eerste stint in het donker. Eerder deze week werkte Verstappen in de stromende regen al een aantal rondjes af in het donker. Als hij dit niet had gedaan, mocht hij in de race niet in het donker rijden.

Achter de twee Mercedessen van Winward Racing rijdt de Aston Martin #34 momenteel op de derde plaats. Deze auto wordt nu bestuurd door de zeer ervaren Christian Krognes, hij heft alleen wel een achterstand van drie minuten.