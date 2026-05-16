Prachtige beelden: Nürburgring-rivaal zingt Verstappen toe tijdens de race

Max Verstappen en zijn team maken momenteel veel indruk in de 24 uur van de Nürburgring. Ze vechten nog mee om de zege, en de fans en de volgers genieten van hun deelname. Niet alleen de fans vinden het geweldig, ook de andere coureurs genieten van duels met viervoudig wereldkampioen Verstappen.

Verstappen nam aan het eind van de middag het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. De Nederlander reed een spectaculaire stint waarin hij alles en iedereen inhaalde en een grote voorsprong op de rest van het veld wist uit te bouwen. Alle focus lag op de strijd van Verstappen, en veel mensen genoten van zijn spectaculaire inhaalacties.

Wat is er aan de hand?

Normaal gesproken vinden coureurs het niet leuk als ze worden ingehaald door iemand anders, maar ingehaald worden door Verstappen is toch wat anders. Beelden van één van de coureurs die werd ingehaald door Verstappen, gaan nu de wereld over. Het gaat om onboardbeelden van Jens Klingmann, één van de coureurs van de bijzondere BMW Touring #81.

Op de video die momenteel viraal gaat is te zien hoe Klingmann in de cockpit vrolijk zingt op het moment dat Verstappen hem voorbij steekt. Uit de cockpit klinkt het welbekende 'Tu Tu Tu Max Verstappen', wat elke keer klinkt zodra Verstappen ergens in beeld verschijnt.

Hoe gaat het nu met de teams?

Op dit moment zit Klingmann weer in de auto, en hij rijdt zelfs op de vierde plaats. De BMW Touring is één van de fanfavorieten, want het is een wagen die is ontstaan na een 1 aprilgrap. De achterstand op het team van Verstappen is op dit moment echter zeer groot, want de Mercedes-AMG GT3 #3 rijdt momenteel op kop. Daniel Juncadella zit achter het stuur van de auto en gaat gelijk op met de zusterauto met startnummer tachtig.

Het is de verwachting dat Verstappen aan het begin van de nacht weer plaats gaat nemen achter het stuur.

Larry Perkins

Posts: 65.029

Die gast was een verrijking voor het Songfestival geweest...

  • 17 mei 2026 - 00:08
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

