Het team van Max Verstappen vecht nog altijd mee om de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Om 01:00 reed de Mercedes-AMG GT3 #3 die werd bestuurd door Daniel Juncadella op de tweede plaats, zijn achterstand op de leidende zusterauto van Maro Engel was echter wel gegroeid. Verstappen is inmiddels weer achter het stuur gestapt.

Bij het begin van de stint was het verschil tussen de twee Mercedessen die worden gerund door Winward Racing minimaal. Juncadella bleef in de auto zitten, en had bij het uitrijden van de pitlane nog steeds de koppositie in handen. Hij werd echter voorbijgestoken door Engel, waarna het onderlinge verschil begon te groeien. Er waren veel gele vlaggen en slow zones, want in het donker gingen veel coureurs de fout in.

Hoe ging het met Juncadella?

Juncadella bleef echter hard doortrappen, en had tegen het einde van zijn stint het verschil met Engel flink verkleind. Terwijl veel coureurs hun pitstop maakten, bleven de twee Mercedessen van Winward Racing doorrijden. Toen ze eenmaal naar binnen doken, gaf Juncadella het stuur over aan Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen stond keurig te wachten met zijn stoeltje in zijn handen, terwijl er bij de andere auto van Winward geen rijderswissel nodig was. Engel was immers bij de vorige reeks pitstops ingestapt.

Voor Verstappen wordt het zijn eerste stint in het donker, en hij weet dat hij goed moet opletten. In de nachtelijke uren kan er zeer veel misgaan, vlak voordat Verstappen weer plaatsnam achter het stuur vond er een harde klap plaats op de Nordschleife. Eén van de Porsches uit de topklassen was zwaar gecrasht, maar de coureur bleef ongedeerd.

Vechten met Engel

Verstappen mag nu gaan vechten met Maro Engel, die hem eerder al had uitgedaagd. Toen Verstappen vorig jaar tijdens een testdag een ronderecord had gebroken, zaaide Engel daar twijfel over op sociale media. Verstappen reageerde zelf, en haalde daarna een paar keer fel uit.