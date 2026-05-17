Het team van Max Verstappen heeft een sterke nacht achter de rug in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zelf reed een geweldige nachtstint, waarna zijn teamgenoten de koppositie wisten te verdedigen en de voorsprong vast wisten te houden.

Verstappen stapte vannacht rond 01:10 in en ging in de Mercedes-AMG GT3 #3 de strijd aan met Maro Engel in de zusterauto. Verstappen opende de jacht op Engel, en liet hem werken voor zijn geld. Hij haalde de Duitser uiteindelijk in, waarna ze elkaar zelfs raakten in het donker.

Verstappen wist zijn voorsprong uiteindelijk uit te bouwen waarna hij na een ijzersterke stint het stuur overgaf aan zijn teamgenoot Jules Gounon. De in Andorra woonachtige Fransman wist de voorsprong te behouden, terwijl de Mercedes -AMG GT3 #80 in het spoor bleef.

Hoe ging het met Verstappens teamgenoten

Gounon hield het hoofd echter koel, en wist het gat stabiel te houden waarna hij het stuur overgaf aan Lucas Auer, die nu nog steeds achter het stuur zit. Auer had wat moeite met het verkeer, maar ook hij kan vooralsnog de voorsprong verdedigen. In de #80 zit momenteel Luca Stolz achter het stuur, en hij wil gaan jagen.

Incident op de Nordschleife

In de nacht waren er meerdere zware incidenten. Vlak voor Verstappen het stuur overnam van Daniel Juncadella was er een zware crash op de Nordschleife. Een Porsche was tegen een achterblijver geknald en er verschenen veel hulpdiensten op de baan.

Weer een zware crash

In de ochtenduren ging het vervolgens weer goed mis, ditmaal voor een Aston Martin op het lange rechte stuk op de Nordschleife. Hij brak uit, en vloog in volle vaart de muur in. Toch ging de race gewoon door, en iedereen weet dat ze het hoofd koel moeten houden.

Het team van Verstappen lijkt dus aan de zege te kunnen ruiken, maar er is nog een lange tijd te gaan. De race finisht vanmiddag om 15:00.