Verstappen geniet van status als F1-legende

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander heeft al vier titels en veel wereldrecords op zijn naam staan. Kenners zien hem als één van de beste Formule 1-coureurs ooit, maar Verstappen heeft niet zoveel met deze complimenten. Hij is wel trots op al deze goede prestaties.

Verstappen greep vorig jaar net naast zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1. Na een sterke tweede seizoenshelft wist hij zich terug te vechten in de strijd om de wereldtitel en maakte hij McLaren-coureur Lando Norris het leven zuur. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden, maar was wel zeer tevreden met zijn resultaat.

Kenners waren vol lof over Verstappen, die niet voor de eerste keer liet zien tot wat hij in staat is. Verstappen heeft veel records op zijn naam staan, en alleen Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio hebben meer titels gepakt dan de Nederlander. Verstappen wordt vaak in één adem genoemd met deze legendes van de sport, maar dat lijkt hem niet zoveel te doen.

'Dat neemt niemand meer van me af'

Als Verstappen in een video op het YouTube-kanaal van Red Bull-sponsor Tag Heuer wordt gevraagd hoe het voelt om met deze coureurs te worden vergeleken, moet hij lachen: "Dat is een goede vraag! Hoe het er over twintig tot dertig jaar uitziet, dat weet ik niet. Ik weet niet precies wat ik dan doe, maar die vier titels blijven in ieder geval voor altijd staan. Dat pakt niemand meer van mij af. En racen in de Formule 1 zal altijd een groot onderdeel van mijn leven blijven."

De grote wens van Verstappen

Verstappen hoopt dat zijn prestaties er ook voor gaan zorgen dat er nog meer Nederlanders doorbreken: "Als coureur uit Nederland hoop ik natuurlijk ook dat, wanneer ik stop, er nieuw talent doorbreekt. En dat de nationale autosport blijft leven en mensen blijft inspireren, zodat ze ook verliefd worden op racen."

"Soms verbaas ik mezelf daar nog over: je komt uit een race en denkt, oké, dat ging best goed. De honger en drang om te presteren is er nog steeds. Ik hoop dat we in de komende vijf jaar nog vooruitgang kunnen boeken. Dat hangt echter wel van veel dingen af, er moeten gewoon veel puzzelstukjes op hun plaats vallen."

"Ik hoop dat we in de komende vijf jaar nog vooruitgang kunnen boeken."

Aha, dat is niet tot en met 2028 maar tot en met 2031, drie jaar langer!

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

[b][i] Yo hey! Yo ho! Yo fucking ho,
wat bizar! Ongelooflijk
[/i] S T R A A T F ... [Lees verder]

Reacties (5)

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.389

    Max: "Ik hoop dat we in de komende vijf jaar nog vooruitgang kunnen boeken".

    Nou, daar moet je blij mee zijn....nog 5 jaar in de F1.....dus nog 5 jaar naar het gezwam van het merendeel van de horde luisteren en lezen.
    Nou, daar gaat mijn goede humeur... verdorie!

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 12:21
    Larry Perkins

      Posts: 62.865

      Kun jij nog wat langer hier de azijn-nar uithangen @Ouw, hordelopert...

      • + 3
      • 4 feb 2026 - 12:24
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.389

      Ik hoop het van harte....dan loop ik al tegen de 80.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 12:25
  Larry Perkins

    Posts: 62.865

    "Ik hoop dat we in de komende vijf jaar nog vooruitgang kunnen boeken."

    Aha, dat is niet tot en met 2028 maar tot en met 2031, drie jaar langer!

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

    Yo hey! Yo ho! Yo fucking ho,
    wat bizar! Ongelooflijk
     S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 4
    • 4 feb 2026 - 12:21
    Pietje Bell

      Posts: 33.002

      TAG Heuer | Beyond The Racetrack: Max Verstappen Unveiled

      7:11 min, de moeite waard.

      https://youtu.be/xBehkaIm7MM

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 12:59

